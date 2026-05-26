¿Es peligroso aguantarse las ganas de orinar? Cómo afecta realmente a tus riñones

Retener la orina por periodos prolongados, aun por motivos laborales o sociales, implica riesgos para la salud de la vejiga y los riñones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evitar ir al baño cuando el cuerpo lo requiere puede parecer un gesto menor, pero la retención urinaria voluntaria implica riesgos que la ciencia ha documentado con claridad.

Este hábito, frecuente por obligaciones laborales o sociales, afecta negativamente tanto a la vejiga como a los riñones y puede desencadenar complicaciones que van desde infecciones recurrentes hasta insuficiencia renal irreversible, según advierten entidades de salud internacionales.

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De la vejiga al riñón: el verdadero alcance de la retención urinaria

Cuando la vejiga se llena y no se vacía oportunamente, el músculo detrusor se distiende y soporta tensiones que, si se repiten, alteran su función.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, este daño progresivo reduce la capacidad para vaciar el órgano completamente, lo que incrementa el riesgo de infecciones y residuos urinarios persistentes.

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La presión excesiva transmitida desde la vejiga puede ascender a los uréteres y alcanzar los riñones.

Este fenómeno, si es recurrente, bloquea el flujo urinario normal, disminuye la tasa de filtración glomerular y favorece la aparición de hidronefrosis, una dilatación dañina de la pelvis renal.

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El daño renal puede progresar de forma silenciosa hasta comprometer la función depurativa del órgano.

De la vejiga al riñón: el verdadero alcance de la retención urinaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué es peligroso aguantarse las ganas de orinar?

La principal amenaza de la retención urinaria voluntaria reside en que altera la dinámica natural de excreción.

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La orina estancada favorece la proliferación bacteriana, sobre todo en mujeres, lo que eleva el riesgo de infecciones urinarias bajas y, si la infección asciende, pielonefritis.

Además, según la Mayo Clinic, la concentración de minerales facilita la formación de cálculos, que pueden obstruir el flujo y requerir intervención médica. el desarrollo de cálculos y la sobrecarga de presión en el tracto urinario.

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Todo esto incrementa el riesgo de infecciones severas, daño estructural y, en casos extremos, insuficiencia renal, advierte la National Kidney Foundation.

El impacto es más grave en personas con antecedentes de infecciones urinarias, cálculos o alteraciones anatómicas, pero cualquier persona puede verse afectada si la práctica se vuelve habitual.

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En la infancia, el hábito de posponer la micción puede alterar el desarrollo urinario y favorecer tanto la disfunción vesical como infecciones.

Por ello, institutos como los National Institutes of Health(NIH) y la National Kidney Foundation aconsejan educar desde temprano en la importancia de atender las señales del cuerpo e ir al baño cuando sea necesario.

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Un aspecto que suele pasar desapercibido es el impacto sobre la vida cotidiana y el rendimiento.

Diversos estudios clínicos muestran que la necesidad urgente de orinar no solo causa incomodidad física, sino que también afecta la concentración, la memoria y la capacidad de tomar decisiones.

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En personas sometidas a estrés ocupacional o que pasan muchas horas sin acceder a un baño, el malestar puede traducirse en disminución del desempeño laboral y en errores evitables, sumándose así a las consecuencias médicas y sociales de la retención.

Cambios estructurales y consecuencias neurológicas

Los especialistas señalan que el daño por retención no se limita al músculo. A largo plazo, la vejiga puede perder sensibilidad y coordinación con el sistema nervioso, dificultando la percepción del llenado y el vaciado adecuado.

Esto predispone a incontinencia, urgencia y pérdida de control voluntario, sobre todo en adultos mayores o personas con condiciones crónicas.

Esta infografía detalla los graves riesgos médicos y cotidianos asociados a retener la orina, incluyendo infecciones, cálculos renales, daño estructural y efectos en el desempeño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preservar la salud renal y urológica

Los expertos recomiendan respetar los impulsos fisiológicos, mantener una adecuada hidratación y evitar retener la orina más allá de lo necesario.

Si aparecen síntomas como dolor, dificultad para orinar o cambios en el color o el olor de la orina, es fundamental acudir a un profesional de la salud.

“Aguantarse las ganas de orinar” no es un comportamiento inofensivo, sino que expone al sistema urinario a daños progresivos que pueden afectar significativamente la calidad y expectativa de vida.

La mejor defensa es un hábito sencillo: escuchar al cuerpo y vaciar la vejiga cuando lo pide.