Tras masacre en Salamanca, alcalde pide ayuda a Sheinbaum: “Hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad”

Salamanca enfrenta una ola de violencia con múltiples hechos recientes, incluidas ejecuciones y hallazgos de restos humanos, mientras el alcalde advierte que grupos criminales buscan desafiar a la autoridad y llama a la sociedad a colaborar para recuperar la paz. (Captura de pantalla)

Once personas fueron asesinadas durante un ataque armado en un campo de fútbol de la comunidad Loma de Flores, en Salamanca, Guanajuato. Tras los hechos, el alcalde César Prieto pidió apoyo directo a la presidenta Claudia Sheinbaum y advirtió que grupos criminales buscan someter a la autoridad en el municipio.

¿Qué pasó en Salamanca?

El domingo 25 de enero por la tarde, un comando armado irrumpió en un campo de futbol de la comunidad Loma de Flores y abrió fuego contra los asistentes que se encontraban conviviendo tras un encuentro deportivo.

Un ataque en una cancha de futbol en Loma de Flores, Salamanca, dejó un saldo de 11 personas asesinadas y 6 heridas. (Facebook: Barrio Noticias)

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), el saldo fue de once personas fallecidas—diez en el sitio y una más en un hospital—y al menos seis heridas, aunque el propio alcalde refirió que hubo hasta doce lesionados, entre las que se encontraban una mujer y un menor de edad. La FGE puntualizó que los seis heridos “aún se encuentran en observación médica”.

El ataque ocurrió poco antes de las 17:30, en las canchas conocidas como Campos de las Cabañas. Según testimonios recogidos por medios locales, los agresores llegaron en al menos tres camionetas y dispararon, sin importar la presencia de menores de edad.

Paramédicos que llegaron al lugar informaron que varios heridos se encontraban en estado grave. Elementos de la Guardia Nacional, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), Ejército y Policía Municipal acudieron a la zona, que fue asegurada para el levantamiento de evidencias. De acuerdo con reportes extraoficiales, los peritos aseguraron más de cien casquillos percutidos correspondientes a armas de alto poder.

(X/@luz_adriana_gto)

Imágenes del lugar, difundidas en redes sociales como Facebook y X, mostraron la magnitud del operativo y la conmoción en la cancha tras la masacre. Testimonios describieron escenas de pánico, con asistentes buscando refugio mientras los cuerpos de las víctimas quedaban en el campo de juego.

Según las narraciones de Nmás, al hospital también acudieron personas que fueron golpeadas y pisadas al intentar huir.

Alcalde de Salamanca pide ayuda

Tras la masacre, César Prieto, alcalde de Salamanca, difundió un mensaje en video donde reconoció la gravedad de la situación de seguridad en el municipio.

El edil mencionó que el hecho forma parte de una ola de violencia que ha vivido la región este fin de semana, enumerando también el asesinato de cinco hombres el sábado en Cuatro de Altamira, otro homicidio en San Vicente de Flores y el hallazgo de bolsas con restos humanos en San Antonio de Flores.

A través de un video, el presidente municipal de Salamanca, César Prieto, pidió más apoyo federal y estatal para frenar la violencia en la región. (Facebook: Salamanca Municipio)

También se refirió a una amenaza previa con un artefacto explosivo que fue desactivado en instalaciones de PEMEX, en la puerta cuatro de la refinería, gracias a la intervención de autoridades federales.

El alcalde reconoció el apoyo recibido: “Quiero reconocer que hemos tenido el apoyo tanto de la Federación como del Estado, como nunca se había tenido”. Sin embargo, pidió públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Libia Dennise García su intervención para recuperar la paz y la seguridad en Salamanca: “Aprovecho para hacerle un llamado a la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, a la gobernadora, para que nos apoyen a poder recuperar la paz, la tranquilidad y la seguridad que merecen las y los salmantinos”.

En el mensaje, Prieto afirmó que: “Hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad, cosa que no van a lograr”.

En su mensaje, Prieto subrayó la importancia de Salamanca al señalar que “es una ciudad que le ha dado mucho a nuestro país. Tenemos una refinería y somos palanca del desarrollo”, y reconoció que la ciudad atraviesa “un momento grave, una grave descomposición social”.

El alcalde reconoció que la región vive una etapa de violencia. (Facebook: En redes news)

Hizo un llamado a la ciudadanía para que asuma su responsabilidad en la reconstrucción social y evite involucrarse en adicciones o actividades que puedan poner en riesgo su seguridad: “No solamente es un tema de policías, es un tema también de valores y de evitar involucrarnos en adicciones, en temas que nos puedan ocasionar un problema a nosotros o a la gente que queremos”.

Cerró su intervención asegurando: “Es una tarea conjunta, vamos a salir adelante y se va a dar con los responsables”.

FGE ya investiga

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato reiteró que la investigación inició de manera inmediata, integral y prioritaria. “La Fiscalía General del Estado repudia enérgicamente estos hechos que atentan contra la vida y la convivencia social, por lo que actúa con firmeza, responsabilidad y sensibilidad, colocando a las víctimas y a sus familias en el centro de la investigación y del acceso a la justicia”, señaló la institución en un comunicado.

FGE Guanajuato.

Para esclarecer el ataque, identificar y sancionar a los responsables, la FGE desplegó en la zona agentes del Ministerio Público, agentes de Investigación Criminal y peritos especializados, quienes procesaron el lugar, recolectaron indicios y elaboraron dictámenes periciales para preservar la evidencia, garantizar una investigación técnica y científica y sentar bases sólidas para el caso.

Además, la FGE mantiene coordinación permanente con autoridades municipales, estatales y federales, entre ellas la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, para reforzar la seguridad en la zona, proteger a la población y colaborar en las acciones para la localización de los probables responsables.

La institución subrayó que coloca a las víctimas y sus familias en el centro de la investigación y del acceso a la justicia, actuando con sensibilidad y responsabilidad en cada paso del proceso. La dependencia estatal remarcó: “informará a la ciudadanía conforme avance la investigación, con estricto apego a la legalidad y al respeto de los derechos humanos”.

Guanajuato permanece como uno de los estados con mayor número de homicidios en México, situación que analistas atribuyen a la presencia de grupos del crimen organizado que se disputan el control de actividades ilícitas.

El último ataque de gran magnitud en la entidad se dio en junio de 2025, cuando otra agresión armada en la colonia Barrio Nuevo, en Irapuato, dejó una docena de víctimas mortales durante una fiesta patronal.