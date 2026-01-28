Ataque a balazos en barbería de Iztapalapa deja como saldo un hombre muerto y otro herido

Autoridades confirmaron que el saldo fue de un muerto y un herido.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noche de este 27 de enero de 2026 se registró un ataque con arma de fuego en una barbería ubicada en la esquina de las calles Puentetitla y Ometecutli, colonia Estrella del Sur, alcaldía Iztapalapa, el cual dejó como saldo un hombre de 40 años muerto y otro más herido.

El hecho fue reportado por medios nacionales presentes en la zona y posteriormente confirmado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, los agresores habrían huido del lugar a bordo de una motocicleta negra y portando una caja similar a las utilizadas por repartidores de comida.

Autoridades capitalinas ya analizan las cámaras de videovigilancia para identificar a los responsables.

Movilización policial tras el ataque

Según reportes oficiales, la movilización de cuerpos policiacos se concentró sobre la calle Puentetitla, colonia Estrella del Sur, de la alcaldía Iztapalapa.

En el sitio, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México comenzaron las diligencias correspondientes y realizaron el cierre de calles aledañas, lo que afectó la circulación hacia las inmediaciones de Avenida Tláhuac y Culhuacán.

Detalles del ataque y primeras indagatorias

La información preliminar recopilada por medios en el sitio detallaba que el ataque fue directo contra la víctima, quien se encontraba al exterior de una vivienda cuando fue baleado. Sin embargo, la SSC informó que en realidad se trató de un crimen perpetrado en una barbería.

De acuerdo con los reportes difundidos, los agresores huyeron del sitio tras disparar en repetidas ocasiones.

Las autoridades no han revelado el numero exacto de atacantes, aunque podría ser más de uno debido a que la policía capitalina señaló lo siguiente en sus canales oficiales: “se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para identificar a los probables implicados”.

No se han revelado la identidad del fallecido ni detalles sobre el posible móvil del ataque, únicamente refirieron que la victima mortal tenía 40 años de edad y la persona herida tiene 25 años.

Uno de los puntos clave para las indagatorias es que los presuntos responsables viajaban con una caja similar a las utilizadas por repartidores de comida, dato que podría ser servir para dar con su paradero mediante las cámaras del C5 capitalino.

La Fiscalía capitalina ya se encuentra en la zona y mantiene abierta la investigación.

Cierres viales tras el asesinato

El operativo derivado del ataque incluyó el cierre de calles aledañas a la colonia Estrella del Sur.

El tránsito fue restringido especialmente sobre la avenida Tláhuac y la avenida Culhuacán, lo que generó afectaciones en la circulación.

Medios presentes en la zona recomiendan evitar el sitio y tomar rutas alternas.

Puntos más destacados del ataque en Estrella del Sur

Un hombre de 40 murió tras recibir varios disparos en la colonia Estrella del Sur, en Iztapalapa.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Policía capitalina acudieron rápidamente y mantienen el resguardo de la zona.

El ataque fue directo y los agresores permanecen prófugos.

Se revisan cámaras de videovigilancia para avanzar en la investigación.