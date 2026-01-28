México

Detienen a dos hombres relacionados con la desaparición de tres abogados de Lenin Canchola en CDMX

Los tres litigantes fueron reportados como desaparecidos luego de salir de una audiencia en el Reclusorio Oriente

Arturo "N" y Mario "N"
Arturo "N" y Mario "N" fueron detenidos este martes en la capital. Foto: Fiscalía CDMX

Dos hombres fueron detenidos por su probable participación en la desaparición de tres abogados de Lenin Jonathan Canchola, quien se desempeñaba como líder de la célula criminal de los “Malcriados 3AD”.

Los tres litigantes desaparecieron el 28 de mayo de 2025 cuando salían de una audiencia en el Reclusorio Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa de Ciudad de México.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), las víctimas fueron interceptadas por personas vinculadas con Lenin Canchola, el mismo cliente al que defendían.

Derivado de trabajos de inteligencia, videovigilancia y análisis de geolocalización, realizados por parte de la Policía de Investigación (PDI), fueron ubicados los dos sujetos, identificados como Mario “N” y Arturo “N”.

Lenin Canchola fue capturado en
Lenin Canchola fue capturado en Nuevo León (Foto: Twitter/@circulo_depoder)

De acuerdo con reportes, los tres abogados fueron identificados como Ana Isabel Ruíz, de 42 años de edad; Raziel Rafael Ruíz, de 30 años, y Óscar Reyes, de 51, quienes fueron vistos por última vez luego de acudir al reclusorio varonil.

Ese día, se realizó la audiencia en la que el juez desechó el delito de asociación delictuosa en contra de Lenin Canchola, pero ratificó su culpabilidad en el delito de secuestro agravado.

Las investigaciones señalan que los tres abogados salieron del reclusorio y fueron interceptados por varios hombres vinculados con su cliente.

Una de las víctimas logró comunicarse con uno de sus familiares, a quien dijo que serían trasladados a otro lugar, por lo que solicitó que en caso e que no tuvieran comunicación en un lapso breve, se diera aviso a las autoridades.

(Foto: Twitter/@c4jimenez)
(Foto: Twitter/@c4jimenez)

Tras análisis de las cámaras de videovigilancia y datos de geolocalización, se reconstruyó la ruta seguida el día de los hechos, por lo que se identificó que los dos sujetos detenidos registraron desplazamientos coincidentes en tiempo y trayecto con los de las víctimas, con dirección a la autopista México-Toluca.

Arturo “N” fue aprehendido en la alcaldía Gustavo A. Madero, mientras que Mario “N” fue aprehendido al salir de una audiencia en un centro penitenciario de la misma demarcación.

La Fiscalía CDMX informó que las investigaciones continúan para dar con el paradero de los tres abogados, esclarecer los hechos y tener a quienes resulten responsables.

Lenin Canchola. Foto: SSC-CDMX
Lenin Canchola. Foto: SSC-CDMX

Lenin Canchola, también conocido como “El Carnal” o “Señor de la L”, era señalado como líder de los Malcriados 3AD, una célula criminal que se dedicaba a la venta y distribución de droga, secuestros y homicidios en la capital.

El sujeto fue detenido el 1 de julio de 2022 en Monterrey, Nuevo León, en una operación conjunta entre autoridades de ese estado y capitalinas.

Canchola era considerado un objetivo prioritario para la policía capitalina debido a que contaba con dos órdenes de aprehensión en su contra por secuestro agravado y asociación delictuosa, así como por homicidio.

Luego de un largo proceso, el 19 de junio de 2025 un tribunal de enjuiciamiento sentenció a 50 años de prisión a Lenin Canchola por el delito de privación de la libertad, además de que se le fijó una multa de 347 mil 520 pesos y la reparación del daño moral por 25 mil 820 pesos.

