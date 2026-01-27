Reportan cateo en casa del Edomex para localizar a la persona que habría asesinado al motociclista Roberto Hernández

El incidente, ocurrido la noche del 3 de enero, derivó en la muerte de un hombre de 52 años. (Captura de pantalla, Foro TV / @Traviesoeh / X)

Un operativo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) irrumpió en una vivienda de Chimalhuacán con el objetivo de localizar a la persona que habría arrollado y causado la muerte del motociclista Roberto Hernández en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con un reporte del periodista Carlos Jiménez, publicado en la red social X, la acción policial buscaba ubicar a la presunta responsable, identificada extraoficialmente como Gaby Gómez, sin que hasta el momento las autoridades hayan confirmado su identidad.

Cateo en Chimalhuacán

La FGJEM desplegó un grupo de agentes que forzó la entrada a un domicilio donde reside un familiar de la persona implicada en el homicidio del motociclista.

El inmueble, ubicado en la zona oriente del Estado de México, fue rodeado por elementos policiales, quienes utilizaron herramientas especializadas para ingresar.

Según el reporte de Carlos Jiménez difundido en redes sociales, durante el cateo solo se encontró a una prima de la presunta responsable, quien informó a los agentes que su familiar continúa prófuga.

Cateo para capturar a la presunta asesina del motociclista arrollado en Iztapalapa. Crédito: X-@c4jiménez

El operativo quedó registrado en video y se divulgó ampliamente en plataformas digitales, mostrando cómo los elementos mexiquenses intentan derribar la puerta de la entrada por la noche.

Quién sería la persona responsable del asesinato

Información extraoficial recopilada por Infobae México señala que Gaby “N”, de 43 años, sería la propietaria del vehículo Honda City azul utilizado durante el hecho.

Presuntamente Gaby se desempeñaba como enfermera en el Hospital Juárez de México.

Además, según datos compartidos por el periodista Carlos Jiménez, los familiares de Gaby “N” relataron que ella llegó visiblemente alterada a su domicilio tras el incidente, recogió pertenencias y abandonó el lugar poco después.

Las autoridades no han confirmado que Gaby “N” fuera quien conducía el automóvil al momento del atropellamiento.

La FGJCDMX mantiene abierta una carpeta de investigación por homicidio culposo y en las ultimas actualizaciones del caso informaron que aunque se tiene identificado al propietario del vehículo, no se sabe con certeza quién conducía.

Contexto: muerte de Roberto Hernández y reacción social

El incidente ocurrió la noche del 3 de enero cuando Roberto Hernández, señalado como repartidor de una empresa de lácteos, fue arrollado y arrastrado hasta perder la vida en calles de Iztapalapa.

Tras el hecho, familiares de la víctima refirieron que se dirigía a recoger a su pareja cuando fue impactado por detrás por el automóvil.

Videos captados por testigos y cámaras de seguridad muestran el recorrido del auto arrastrando al motociclista, lo que generó una amplia indignación social, debido a que el cuerpo de la víctima pudo liberarse por un tope.

Cámaras de seguridad captaron el recorrido del automóvil con el cuerpo del motociclista por debajo. Crédito: @c4jimenez

Autoridades aseguraron el vehículo abandonado dos días después del suceso en el municipio de Nezahualcóyotl, Edomex.

La muerte de Roberto Hernández provocó varias manifestaciones de motociclistas y repartidores, quienes exigieron justicia y la pronta captura del responsable.

Las acciones para localizar a la persona responsable del fallecimiento de Roberto Hernández continúa, mientras la presión social y la exigencia de justicia se mantienen en aumento.

Según reportes oficiales, las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México siguen trabajando de forma coordinada para esclarecer los hechos y detener a la persona implicada.