Tepache casero rico en probióticos, ideal para quien no le gustan los búlgaros

El tepache es una bebida mexicana elaborada a base de piña, piloncillo y clavo. No solo es reconocida por su proceso de elaboración (fermentación), también por su sabor dulce, carácter refrescante y riqueza en probióticos.
De acuerdo con el artículo “Probióticos presentes en bebidas fermentadas mexicanas” de Cynthiarel Cerero-Calvo, estos microorganismos contribuyen a la prevención de enfermedades gastrointestinales y favorecen el mantenimiento de la salud intestinal.
“Está documentado que cuenta con nutrientes muy eficaces para la supervivencia de los microorganismos probióticos, con actividades como la síntesis y producción de oligosacáridos funcionales, bacteriocinas y exopolisacáridos, la acción principal es en la prevención de enfermedades gastrointestinales”, se lee.
Según la información recabada en esta investigación, el tepache contiene Lactobacillus como plantarum, pentosus ABHEAU-05, lactis TeA1, enterococcus faecium TeA2, leuconostoc mesenteroides y enterococcus malodoratus.
Esto convierte al tepache en una bebida ideal para quienes quieren cuidar su salud intestinal, pero no les gusta los búlgaros o kéfir (bebida reconocida por su contenido de probióticos).
Tepache casero | Receta Fácil
El tepache es una bebida fermentada hecha principalmente con cáscara de piña, piloncillo (o azúcar morena) y especias. Su preparación consiste en dejar fermentar estos ingredientes en agua durante varios días, desarrollando así su sabor fresco y ligeramente ácido, con un toque especiado del clavo de olor.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 20 minutos de preparación activa, más 3 a 4 días para fermentación.
Ingredientes
- Cáscara de una piña
- 250 gramos de piloncillo o azúcar morena
- 3 clavos de olor machacados
- 8 tazas de agua
Cómo hacer tepache, paso a paso
- Lava muy bien la cáscara de piña y córtala en trozos.
- Disuelve el piloncillo en el agua dentro de una olla grande o vitrolero.
- Agrega los trozos de cáscara de piña y los clavos de olor machacados.
- Deja la mezcla en un lugar tibio dentro de la cocina, tapada con un paño, para que fermente durante 3 a 4 días.
- Observa que el líquido comience a burbujear, señal de que la fermentación avanza; no sobrefermentar para evitar sabores avinagrados.
- Cuando la fermentación sea la deseada, cuela el tepache con una coladera fina.
- Mete al refrigerador para enfriar.
- Sirve muy frío en vasos refrigerados, sin hielo para no diluir el sabor.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde de 6 a 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 90 kcal aprox.
- Carbohidratos: 22 g
- Azúcares: 20 g
- Proteínas: 0,5 g
- Grasas: 0,1 g
- Sodio: 1 mg
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El tepache se puede conservar refrigerado hasta 3 días. Es importante mantenerlo bien tapado para evitar contaminaciones y detener la fermentación excesiva.