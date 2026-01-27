México

Tepache casero rico en probióticos, ideal para quien no le gustan los búlgaros

El kéfir ha ganado popularidad en los adultos jóvenes por sus beneficios para la flora intestinal, sin embargo, existen otras opciones para mantener una buena salud digestiva de manera natural

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El tepache es una bebida mexicana elaborada a base de piña, piloncillo y clavo. No solo es reconocida por su proceso de elaboración (fermentación), también por su sabor dulce, carácter refrescante y riqueza en probióticos.

De acuerdo con el artículo “Probióticos presentes en bebidas fermentadas mexicanas” de Cynthiarel Cerero-Calvo, estos microorganismos contribuyen a la prevención de enfermedades gastrointestinales y favorecen el mantenimiento de la salud intestinal.

“Está documentado que cuenta con nutrientes muy eficaces para la supervivencia de los microorganismos probióticos, con actividades como la síntesis y producción de oligosacáridos funcionales, bacteriocinas y exopolisacáridos, la acción principal es en la prevención de enfermedades gastrointestinales”, se lee.

Kéfir, una bebida probiótica fermentada,
Kéfir, una bebida probiótica fermentada, ideal para mejorar la digestión y aportar nutrientes esenciales a tu dieta. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la información recabada en esta investigación, el tepache contiene Lactobacillus como plantarum, pentosus ABHEAU-05, lactis TeA1, enterococcus faecium TeA2, leuconostoc mesenteroides y enterococcus malodoratus.

Esto convierte al tepache en una bebida ideal para quienes quieren cuidar su salud intestinal, pero no les gusta los búlgaros o kéfir (bebida reconocida por su contenido de probióticos).

Tepache casero | Receta Fácil

El tepache es una bebida fermentada hecha principalmente con cáscara de piña, piloncillo (o azúcar morena) y especias. Su preparación consiste en dejar fermentar estos ingredientes en agua durante varios días, desarrollando así su sabor fresco y ligeramente ácido, con un toque especiado del clavo de olor.

(Segob)
(Segob)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos de preparación activa, más 3 a 4 días para fermentación.

Ingredientes

  • Cáscara de una piña
  • 250 gramos de piloncillo o azúcar morena
  • 3 clavos de olor machacados
  • 8 tazas de agua

Cómo hacer tepache, paso a paso

  1. Lava muy bien la cáscara de piña y córtala en trozos.
  2. Disuelve el piloncillo en el agua dentro de una olla grande o vitrolero.
  3. Agrega los trozos de cáscara de piña y los clavos de olor machacados.
  4. Deja la mezcla en un lugar tibio dentro de la cocina, tapada con un paño, para que fermente durante 3 a 4 días.
  5. Observa que el líquido comience a burbujear, señal de que la fermentación avanza; no sobrefermentar para evitar sabores avinagrados.
  6. Cuando la fermentación sea la deseada, cuela el tepache con una coladera fina.
  7. Mete al refrigerador para enfriar.
  8. Sirve muy frío en vasos refrigerados, sin hielo para no diluir el sabor.
Beneficios del tepache Crédito: Miguel Dimayuga/CUARTOSCURO.COM
Beneficios del tepache Crédito: Miguel Dimayuga/CUARTOSCURO.COM

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde de 6 a 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 90 kcal aprox.
  • Carbohidratos: 22 g
  • Azúcares: 20 g
  • Proteínas: 0,5 g
  • Grasas: 0,1 g
  • Sodio: 1 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El tepache se puede conservar refrigerado hasta 3 días. Es importante mantenerlo bien tapado para evitar contaminaciones y detener la fermentación excesiva.

Temas Relacionados

BúlgarosKéfirTepacheProbióticosflora intestinalmexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

Yuridia deslumbra con su regreso en el palenque de León tras su maternidad

La cantante retomó su carrera en vivo tras una pausa personal y confirmó su conexión intacta con el público mexicano

Yuridia deslumbra con su regreso

Popocatépetl hoy: volcán registró 14 exhalaciones este 27 de enero

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes detectados como de alto riesgo por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Popocatépetl hoy: volcán registró 14

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 27 de enero: reducción de carriles en la autopista México-Querétaro por obras

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Precios oficiales de Harry Styles en México: consulta aquí el costo de los boletos para CDMX

Te decimos todos los detalles para que puedas asistir a las fechas que dará el ex One Direction en el país

Precios oficiales de Harry Styles

El ex de Cruz Azul que fue campeón en el 2021 y que firmó con Rosario Central para esta temporada

A sus 34 años, el mediocampista vivirá su segundo ciclo en la institución argentina

El ex de Cruz Azul
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum niega que foto de

Sheinbaum niega que foto de Ryan Wedding frente a embajda de EEUU haya sido creada con IA

Desde prisión, ‘El Marro’ seguiría dirigiendo al Cártel Santa Rosa de Lima

Mundial 2026 en México: las 8 actividades ilícitas con las que el crimen organizado podría lucrar, según experto

Masacre en Salamanca deja al descubierto extorsiones a ligas de futbol amateur

Abogados de narcos enviados a EEUU denuncian traición a la patria ante la FGR

ENTRETENIMIENTO

Yuridia deslumbra con su regreso

Yuridia deslumbra con su regreso en el palenque de León tras su maternidad

Precios oficiales de Harry Styles en México: consulta aquí el costo de los boletos para CDMX

BTS en México: Gobierno coreano estudia carta de Sheinbaum para ampliar fechas de la banda en el país

Alessandra Rosaldo defiende a su hija Aitana tras críticas por cantar ‘Golden’ de Las Guerreras K-Pop: “Conozco sus capacidades”

“He tenido amigos humildes”: Roberto Palazuelos presume tener ‘barrio’ por ir a Tepito y convivir con lancheros

DEPORTES

El ex de Cruz Azul

El ex de Cruz Azul que fue campeón en el 2021 y que firmó con Rosario Central para esta temporada

WWE acepta a Regina “Kill Bill” Tarín: la mexicana define su futuro entre MMA y la lucha libre

Hecho insólito: aficionados le piden a jugadora de Mazatlán que le regale su liga para el cabello

América vs Necaxa: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 4 del Clausura 2026

Atlético de San Luis vs Chivas: cuándo y dónde ver el partido de la jornada 4 en la Liga Mx