Tepache casero rico en probióticos, ideal para quien no le gustan los búlgaros

El tepache es una bebida mexicana elaborada a base de piña, piloncillo y clavo. No solo es reconocida por su proceso de elaboración (fermentación), también por su sabor dulce, carácter refrescante y riqueza en probióticos.

De acuerdo con el artículo “Probióticos presentes en bebidas fermentadas mexicanas” de Cynthiarel Cerero-Calvo, estos microorganismos contribuyen a la prevención de enfermedades gastrointestinales y favorecen el mantenimiento de la salud intestinal.

“Está documentado que cuenta con nutrientes muy eficaces para la supervivencia de los microorganismos probióticos, con actividades como la síntesis y producción de oligosacáridos funcionales, bacteriocinas y exopolisacáridos, la acción principal es en la prevención de enfermedades gastrointestinales”, se lee.

Según la información recabada en esta investigación, el tepache contiene Lactobacillus como plantarum, pentosus ABHEAU-05, lactis TeA1, enterococcus faecium TeA2, leuconostoc mesenteroides y enterococcus malodoratus.

Esto convierte al tepache en una bebida ideal para quienes quieren cuidar su salud intestinal, pero no les gusta los búlgaros o kéfir (bebida reconocida por su contenido de probióticos).

El tepache es una bebida fermentada hecha principalmente con cáscara de piña, piloncillo (o azúcar morena) y especias. Su preparación consiste en dejar fermentar estos ingredientes en agua durante varios días, desarrollando así su sabor fresco y ligeramente ácido, con un toque especiado del clavo de olor.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos de preparación activa, más 3 a 4 días para fermentación.

Ingredientes

Cáscara de una piña

250 gramos de piloncillo o azúcar morena

3 clavos de olor machacados

8 tazas de agua

Cómo hacer tepache, paso a paso

Lava muy bien la cáscara de piña y córtala en trozos. Disuelve el piloncillo en el agua dentro de una olla grande o vitrolero. Agrega los trozos de cáscara de piña y los clavos de olor machacados. Deja la mezcla en un lugar tibio dentro de la cocina, tapada con un paño, para que fermente durante 3 a 4 días. Observa que el líquido comience a burbujear, señal de que la fermentación avanza; no sobrefermentar para evitar sabores avinagrados. Cuando la fermentación sea la deseada, cuela el tepache con una coladera fina. Mete al refrigerador para enfriar. Sirve muy frío en vasos refrigerados, sin hielo para no diluir el sabor.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde de 6 a 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 90 kcal aprox.

Carbohidratos: 22 g

Azúcares: 20 g

Proteínas: 0,5 g

Grasas: 0,1 g

Sodio: 1 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El tepache se puede conservar refrigerado hasta 3 días. Es importante mantenerlo bien tapado para evitar contaminaciones y detener la fermentación excesiva.