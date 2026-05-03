Ahome aplicará sanciones por portación injustificada de objetos punzocortantes en vía pública

La "Ley machete" establece como infracción administrativa portar, trasladar o exhibir herramientas punzocortantes cuando no exista una causa justificada para ello(Imagen con fines ilustrativos | Crédito: redes sociales)

El municipio de Ahome, Sinaloa, comenzó la aplicación de una reforma a su Bando de Policía, Gobierno y Justicia Cívica que sanciona la portación injustificada de objetos punzocortantes en espacios públicos, como parte de una estrategia de prevención para reducir riesgos de violencia en la vía pública.

La modificación entró en vigor tras la publicación del Decreto Municipal número 25 en el Periódico Oficial del Estado y establece como infracción administrativa portar, trasladar o exhibir herramientas punzocortantes cuando no exista una causa justificada para ello y su presencia represente un riesgo o genere intimidación.

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La restricción contempla instrumentos como machetes, hachas, cuchillos o navajas cuya hoja supere los 10 centímetros, siempre que sean transportados en condiciones que permitan su uso inmediato y sin una razón legítima vinculada con actividades laborales, domésticas o productivas.

Personal en capacitación

Areli Eunice Hernández Liera, jefa del Departamento Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome, informó que la corporación inició un proceso de capacitación para elementos operativos y preventivos a fin de garantizar la correcta aplicación de la reforma.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome iniciaron un proceso de capacitación para personal operativo y preventivo. (Crédito: facebook)

La funcionaria explicó que el objetivo es que los agentes conozcan con precisión el alcance de la norma y actúen con criterios preventivos, respeto a los derechos humanos y apego a la legalidad.

De acuerdo con la reforma al artículo 93, fracción XXI, la infracción procederá cuando dichos objetos se encuentren al alcance inmediato de la persona en espacios públicos y no exista justificación válida para su traslado, especialmente si su portación puede generar riesgo de lesiones o intimidación.

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Como parte de la implementación, la Coordinación de Jueces de Barandilla también actualiza a su personal para aplicar de manera uniforme los criterios de justicia cívica derivados de la modificación normativa.

Tres niveles de sanción

El nuevo esquema contempla tres niveles de sanción. La clasificación Clase A aplicará en casos donde el objeto se encuentre guardado y proceda una amonestación verbal; la Clase B corresponderá a portación visible en espacios públicos; mientras que la Clase C será utilizada en situaciones de mayor riesgo, como uso intimidatorio del instrumento o cuando la persona se encuentre bajo el influjo de sustancias.

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Con esta medida, el gobierno municipal busca fortalecer la prevención del delito y establecer criterios más estrictos para el control de objetos que puedan representar un riesgo en espacios públicos.