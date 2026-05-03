Gobernador de Tabasco llama “injerencismo sin pruebas” a las acusaciones de EEUU contra morenistas

Las declaraciones emitidas antes de abordar un vuelo a la Ciudad de México marcaron la postura de Javier May, quien señaló estas imputaciones como intentos de presión y defendió la integridad del movimiento que representa Foto: Facebook/TabascoJavier

Antes de abordar un vuelo rumbo a la Ciudad de México, Javier May Rodríguez —gobernador de Tabasco, exdiputado federal y uno de los perfiles más cercanos al proyecto de la Cuarta Transformación en el sureste del país— salió con todo contra las acusaciones lanzadas desde Estados Unidos contra mandatarios de Morena.

“Es un ataque de injerencismo, sin pruebas”, sentenció este sábado desde el Aeropuerto Internacional de Villahermosa, donde fue interceptado por la prensa antes de viajar al congreso nacional extraordinario de su partido.

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Las acusaciones que sacudieron a Morena

La semana pasada, autoridades estadounidenses dieron a conocer señalamientos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Las imputaciones generaron una ola de especulaciones sobre si otros mandatarios estatales de Morena podrían estar en la mira de Washington.

May fue tajante: los señalamientos no han debilitado al movimiento y responden a una estrategia de presión con un objetivo muy concreto.

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“No son los gobernadores; quieren nuestros recursos naturales, nuestras tierras“, afirmó.

EFE/ Juan Carlos Cruz

“Que revisen adentro”

El gobernador tabasqueño fue más allá y cuestionó la autoridad moral de Estados Unidos para señalar a México, al sostener que ese país atraviesa “una profunda crisis” y busca culpar al exterior de problemas que también le son propios.

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“Ellos tienen que revisar adentro: quién distribuye la droga en Estados Unidos, cómo entra el recurso de la droga al mercado financiero. Es una responsabilidad compartida, pero culpan a los de afuera de la tragedia que están viviendo", declaró.

Sobre la posibilidad de que agentes de agencias extranjeras intervengan en su administración, la respuesta fue igualmente contundente: “Ninguna. Y si lo plantean, tendrá que ser por la vía legal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores”.

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Las posturas de Javier May sobre la difusión de acusaciones desde el exterior reflejaron preocupación por el interés en los recursos nacionales y cuestionaron la autoridad moral de las autoridades estadounidenses para emitir juicios contra México.

Morena, a congreso en medio de la tormenta

May viajó a la capital para participar en el congreso nacional extraordinario de Morena, donde se renovará la dirigencia nacional del partido. Confirmó su respaldo a Ariadna Montiel como aspirante a ese cargo y descartó que el ambiente político enturbie la reunión.

“Morena va a salir muy fortalecido mañana del congreso. Nuestro movimiento está en su mejor momento“, aseguró.

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Al ser preguntado directamente si teme que las acusaciones se extiendan a otros gobernadores, respondió sin titubear: “Estoy más que tranquilo. Nosotros nunca vamos a traicionar al pueblo”.