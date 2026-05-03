México supera a China y Corea del Sur: Ya es el segundo mercado con más dividendos del mundo

(Infobae-Itzallana)

Una gráfica publicada por The Wall Street Journal esta semana colocó a México en un lugar que pocos esperaban: el segundo puesto mundial en rendimiento de dividendos (dividend yield) entre los principales mercados bursátiles, con cerca de 4%, superando a economías como Taiwan, India, China, Corea del Sur y al propio S&P 500 de Estados Unidos.

Solo Brasil (Bovespa) —con más de 6%— supera al mercado mexicano (MXSE) en este indicador, que mide cuánto retorna una acción a sus inversores en forma de dividendos respecto a su precio. Los datos son al 1 de mayo de 2026.

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El contexto: los mercados emergentes resisten la guerra

El dato sobre México aparece en un análisis más amplio del WSJ sobre el comportamiento de los mercados emergentes en 2026, un año marcado por la tensión bélica en Oriente Medio y sus efectos en los precios del petróleo.

Contra todo pronóstico, el índice MSCI de Mercados Emergentes no solo resistió el golpe, sino que repuntó hasta máximos históricos, acumulando una ganancia de alrededor del 14% en lo que va del año, mientras el S&P 500 apenas avanza un 5.6%.

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Los grandes motores del rally han sido Corea del Sur y Taiwán, impulsados por el auge de la inteligencia artificial y empresas como Samsung y TSMC. Pero América Latina también figura con fuerza en el radar de los inversionistas internacionales.

Sources: London Stock Exchange Group; Korea Exchange

¿Por qué México atrae a los inversores?

El elevado rendimiento de dividendos del mercado mexicano es una señal de que sus acciones ofrecen retornos atractivos a precios relativamente bajos, una combinación que históricamente seduce a quienes buscan diversificar fuera de Wall Street.

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A esto se suman factores regionales que el WSJ destaca para América Latina en general:

Menor dependencia del petróleo de Oriente Medio , lo que protege a la región de las alzas de precios derivadas del conflicto.

Precios de materias primas al alza , que benefician a los sectores energético, de materiales y financiero.

Valuaciones más baratas en comparación con las acciones estadounidenses: el ETF iShares MSCI EM cotiza a 18.4 veces sus ganancias, frente a 28.9 veces del S&P 500.

(Infobae- Jovani Perez)

Una oportunidad con riesgos

El propio Wall Street Journal advierte que los mercados emergentes no son para todos los perfiles de inversión. Sus acciones suelen ser más volátiles, y factores como la debilidad en gobernanza corporativa o las fluctuaciones del dólar pueden impactar los rendimientos.

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Sin embargo, la directora ejecutiva de Causeway Capital Management, Sarah Ketterer, fue contundente al evaluar el momento actual de estos mercados: han regresado con fuerza y presentan “historias de crecimiento increíbles” que muchos inversores aún subestiman.

Para México, aparecer destacado en las páginas del WSJ como un mercado competitivo en dividendos es, cuando menos, una señal de que el país sigue en el radar del capital internacional —incluso en uno de los años geopolíticamente más convulsos de la década.

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