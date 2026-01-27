México

Este es el horario ideal para beber agua a lo largo del día

Diversos especialistas internacionales aconsejan ajustar hábitos diarios

Guardar
El consumo de agua se
El consumo de agua se concentra por la mañana y disminuye en la tarde y noche, conforme a análisis de PubMed Central (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidratación adecuada depende tanto de la cantidad de agua consumida como del horario en que se bebe a lo largo del día.

Diversas recomendaciones de expertos en salud y nutrición, como Mayo Clinic, los Archivos Latinoamericanos de Nutrición y los análisis de PubMed Central, proponen pautas para mantener un equilibrio hídrico óptimo y adaptado a las características de cada persona.

Horario adecuado para tomar agua

No existe un horario “ideal” universal para beber agua respaldado por evidencia científica concluyente, pero sí hay recomendaciones basadas en estudios y guías internacionales sobre los momentos más útiles para hidratarse a lo largo del día:

  • Beber agua por la mañana puede ayudar a recuperar la hidratación tras el ayuno nocturno y facilitar hábitos saludables.
  • Consumir agua 30 minutos antes de las comidas puede incrementar la sensación de saciedad y reducir la ingesta calórica, especialmente en adultos mayores.
  • Es recomendable beber agua antes, durante y después de la actividad física para reponer los líquidos perdidos por el sudor.
  • Mantener una ingesta regular y distribuida durante el día es más efectivo que consumir grandes cantidades de una sola vez.
  • No existe diferencia significativa en los beneficios de beber agua fría, templada o caliente; la preferencia puede depender del confort personal.
La ingesta recomendada de agua
La ingesta recomendada de agua por día es de 3,7 litros para hombres y 2,7 litros para mujeres, incluyendo líquidos y alimentos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua realiza funciones esenciales en el organismo que trascienden la simple eliminación de la sed.

De acuerdo con Mayo Clinic, constituye entre el 50% y el 70% del peso corporal y es imprescindible para la eliminación de desechos, la regulación de la temperatura, la lubricación de las articulaciones y la protección de los tejidos.

Los Archivos Latinoamericanos de Nutrición remarcan que cada célula, tejido y órgano dependen de este líquido para funcionar correctamente, motivo por el que la hidración es fundamental en todas las etapas de la vida.

¿Cuánta agua debo tomar?

La hidratación adecuada depende tanto
La hidratación adecuada depende tanto de la cantidad como del horario de consumo de agua según expertos en salud y nutrición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las necesidades diarias de agua varían según la edad, el sexo, el clima y el nivel de actividad física.

Según Mayo Clinic, la ingesta diaria recomendada es de 3,7 litros para los hombres y 2,7 litros para las mujeres en condiciones normales, cifras que incluyen tanto el agua de las bebidas como la proveniente de los alimentos.

Los Archivos Latinoamericanos de Nutrición calculan que la pérdida habitual de agua a través de los riñones ronda los 1.500 ml al día, a lo que se agregan variaciones debidas al sudor, la respiración y circunstancias como fiebre o ejercicio intenso.

Por su parte, datos de PubMed Central muestran que la ingesta media total de agua en Estados Unidos es de 2.718 ml diarios, con diferencias según edad, género y situación socioeconómica.

El momento del día en que se consume agua tiene una influencia directa en el equilibrio hídrico.

Análisis de PubMed Central muestran que la mayor cantidad de agua de grifo y embotellada se consume por la mañana, especialmente durante la merienda previa al mediodía, y que la ingesta disminuye considerablemente por la tarde y la noche.

¿Debo tomar agua cuando sienta sed?

Las necesidades diarias de agua
Las necesidades diarias de agua varían según la edad, sexo, clima y nivel de actividad física, influyendo en la cantidad recomendada.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Archivos Latinoamericanos de Nutrición advierten que el mecanismo natural de la sed no siempre es fiable, sobre todo en niños, ancianos y personas con enfermedad o actividad física intensa, y recomiendan una hidratación programada en lugar de esperar a sentir sed.

Las recomendaciones concretas para mantener una hidratación eficaz incluyen:

  • beber agua en cada comida y entre comidas
  • beber agua antes, durante y después del ejercicio
  • En situaciones de calor, fiebre o esfuerzo deportivo, es necesario incrementar el consumo de líquidos.

Temas Relacionados

HidrataciónConsumo de aguamexico-noticias

Más Noticias

La película más reproducida en Google México HOY

Google se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming

La película más reproducida en

SCJN define límites al fuero militar en delitos de ejercicio ilícito del servicio público

La decisión de la Corte se debió a una contradicción de criterios entre tribunales federales

SCJN define límites al fuero

Cruz Azul mantiene localía en el Estadio Cuauhtémoc pese a rehabilitación del césped

Mikel Arriola aseguró que la FMF ya acudió a supervisar las condiciones de la cancha del recinto para los juegos del Clausura 2026

Cruz Azul mantiene localía en

Beca Benito Juárez: cuándo llega el primer depósito de este 2026 para los beneficiarios

Los aspirantes deben estar atentos a los requisitos y próximos avisos, ya que el registro y la incorporación dependen de lineamientos actualizados cada ciclo

Beca Benito Juárez: cuándo llega

Los Horóscopos de Durango llegan al Auditorio Nacional celebrando 50 años: precios para las reinas del pasito duranguense

El dúo de hermanas Marisol y Vicky Terrazas celebrará medio siglo de carrera musical abriendo espacio para voces femeninas en la música regional

Los Horóscopos de Durango llegan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Balacera en Zapopan, Jalisco, deja

Balacera en Zapopan, Jalisco, deja cinco personas heridas y una fallecida

Ejército mexicano aseguró nacolaboratorio inactivo y 7 zonas de almacenamiento de precursores químicos en Sinaloa

Cae “El Seven” en Edomex, líder de una facción de la Familia Michoacana

Detención de El Botox se dio luego de sobrevuelos de aeronaves estadounidenses en territorio mexicano, asegura De Mauleón

Fiscalía de Michoacán descartó que asesinato de familia de intérpretes de LSM esté vinculado al narco

ENTRETENIMIENTO

Marjorie de Sousa podría buscar

Marjorie de Sousa podría buscar a Julián Gil para permitirle que vea a su hijo tras más de 5 años distanciados

La película más reproducida en Google México HOY

Los Horóscopos de Durango llegan al Auditorio Nacional celebrando 50 años: precios para las reinas del pasito duranguense

Localizan a nieto de Lucha Villa que llevaba 24 horas desaparecido

Aseguran que Yolanda Andrade se ve mucho mejor durante su regreso a “Montse & Joe”

DEPORTES

Cruz Azul mantiene localía en

Cruz Azul mantiene localía en el Estadio Cuauhtémoc pese a rehabilitación del césped

Sebastián Córdova habla de su salida de Tigres y envía mensaje a la afición de Toluca"

Cadillac lanza nueva playera de Checo Pérez: precio y cuándo sale a la venta

Anuncian nuevo documental sobre Canelo Álvarez: “Llevar en alto el nombre del boxeo mexicano ”

PSG vs Newcastle United: cuándo y dónde ver el juego de la UEFA Champions League en México