Este es el horario ideal para beber agua a lo largo del día

El consumo de agua se concentra por la mañana y disminuye en la tarde y noche, conforme a análisis de PubMed Central (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidratación adecuada depende tanto de la cantidad de agua consumida como del horario en que se bebe a lo largo del día.

Diversas recomendaciones de expertos en salud y nutrición, como Mayo Clinic, los Archivos Latinoamericanos de Nutrición y los análisis de PubMed Central, proponen pautas para mantener un equilibrio hídrico óptimo y adaptado a las características de cada persona.

Horario adecuado para tomar agua

No existe un horario “ideal” universal para beber agua respaldado por evidencia científica concluyente, pero sí hay recomendaciones basadas en estudios y guías internacionales sobre los momentos más útiles para hidratarse a lo largo del día:

Beber agua por la mañana puede ayudar a recuperar la hidratación tras el ayuno nocturno y facilitar hábitos saludables.

Consumir agua 30 minutos antes de las comidas puede incrementar la sensación de saciedad y reducir la ingesta calórica, especialmente en adultos mayores.

Es recomendable beber agua antes, durante y después de la actividad física para reponer los líquidos perdidos por el sudor.

Mantener una ingesta regular y distribuida durante el día es más efectivo que consumir grandes cantidades de una sola vez.

No existe diferencia significativa en los beneficios de beber agua fría, templada o caliente; la preferencia puede depender del confort personal.

La ingesta recomendada de agua por día es de 3,7 litros para hombres y 2,7 litros para mujeres, incluyendo líquidos y alimentos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua realiza funciones esenciales en el organismo que trascienden la simple eliminación de la sed.

De acuerdo con Mayo Clinic, constituye entre el 50% y el 70% del peso corporal y es imprescindible para la eliminación de desechos, la regulación de la temperatura, la lubricación de las articulaciones y la protección de los tejidos.

Los Archivos Latinoamericanos de Nutrición remarcan que cada célula, tejido y órgano dependen de este líquido para funcionar correctamente, motivo por el que la hidración es fundamental en todas las etapas de la vida.

¿Cuánta agua debo tomar?

La hidratación adecuada depende tanto de la cantidad como del horario de consumo de agua según expertos en salud y nutrición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las necesidades diarias de agua varían según la edad, el sexo, el clima y el nivel de actividad física.

Según Mayo Clinic, la ingesta diaria recomendada es de 3,7 litros para los hombres y 2,7 litros para las mujeres en condiciones normales, cifras que incluyen tanto el agua de las bebidas como la proveniente de los alimentos.

Los Archivos Latinoamericanos de Nutrición calculan que la pérdida habitual de agua a través de los riñones ronda los 1.500 ml al día, a lo que se agregan variaciones debidas al sudor, la respiración y circunstancias como fiebre o ejercicio intenso.

Por su parte, datos de PubMed Central muestran que la ingesta media total de agua en Estados Unidos es de 2.718 ml diarios, con diferencias según edad, género y situación socioeconómica.

El momento del día en que se consume agua tiene una influencia directa en el equilibrio hídrico.

Análisis de PubMed Central muestran que la mayor cantidad de agua de grifo y embotellada se consume por la mañana, especialmente durante la merienda previa al mediodía, y que la ingesta disminuye considerablemente por la tarde y la noche.

¿Debo tomar agua cuando sienta sed?

Las necesidades diarias de agua varían según la edad, sexo, clima y nivel de actividad física, influyendo en la cantidad recomendada.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Archivos Latinoamericanos de Nutrición advierten que el mecanismo natural de la sed no siempre es fiable, sobre todo en niños, ancianos y personas con enfermedad o actividad física intensa, y recomiendan una hidratación programada en lugar de esperar a sentir sed.

Las recomendaciones concretas para mantener una hidratación eficaz incluyen:

beber agua en cada comida y entre comidas

beber agua antes, durante y después del ejercicio

En situaciones de calor, fiebre o esfuerzo deportivo, es necesario incrementar el consumo de líquidos.