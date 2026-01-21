Qué tan bueno es para los riñones tomar agua mineral con limón todos los días

La Asociación Española de Urología recomienda consumir al menos dos litros de agua mineral diaria para favorecer la función renal y prevenir cálculos (Imagen ilustrativa Infobae)

Beber agua mineral es un hábito común que puede generar dudas sobre su beneficio en los riñones, pero su consumo puede ser positivo para la función renal por diversos motivos, según la Asociación Española de Urología (AEU).

Además, los expertos señalan que agregar limón al agua mineral puede aportar beneficios para la salud renal, especialmente cuando se consume sin azúcar y con moderación.

El consumo de agua mineral con limón tiene como principal beneficio la hidratación, esencial para el correcto funcionamiento de los riñones.

El agua mineral con limón aporta hidratación esencial y puede ayudar a evitar la formación de cálculos renales por su contenido de citrato (Imagen Ilustrativa Infobae)

La AEU recomienda alcanzar una ingesta mínima de dos litros diarios de líquidos —incluyendo sopas y agua simple—, lo que podría prevenir la formación de cálculos renales.

Megan Bollner, especialista del UT Southwestern Medical Center, subraya:

“Beber más líquidos para mantener la hidratación diluye la orina y previene cálculos”.

La AEU y UT Southwestern recomiendan que quienes no presentan afecciones renales previas pueden consumir agua mineral con limón de forma habitual, siempre dentro de los límites recomendados de cada componente.

La AEU indica como segura una ingesta diaria de al menos dos litros de líquidos, y aconseja que el consumo de calcio se mantenga entre 1,000 y 1,200 miligramos al día.

Las personas sin antecedentes de enfermedad renal pueden consumir agua mineral con limón de forma habitual dentro de los límites recomendados (Imagen Ilustrativa Infobae)

De igual forma, señala que el proceso de mineralización natural dota al agua de componentes imprescindibles para distintas funciones corporales.

Megan Bollner sugiere añadir zumo de limón para potenciar el aporte de citrato, pero enfatiza la necesidad de controlar el consumo total de líquidos y minerales.

Cómo beneficia el limón a los riñones

El limón no solo agrega citrato al agua mineral, sino que también entrega vitamina C y antioxidantes beneficiosos para la protección renal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El limón contiene citrato, que ayuda a prevenir la formación de cálculos renales al reducir la cristalización de oxalato de calcio, el tipo más común de piedra en los riñones.

Además, el limón aporta vitamina C y antioxidantes, que pueden proteger a los riñones del daño oxidativo.

El limón proporciona citrato, un compuesto que contribuye a impedir la formación de cálculos de oxalato de calcio, según UT Southwestern.

Por otra parte, el limón aporta antioxidantes y ejerce un suave efecto diurético, facilitando la eliminación de residuos a través de la orina.

Quiénes no deberían tomar agua mineral con limón

En personas con antecedentes de cálculos renales, el equilibrio entre calcio y oxalatos es clave, igual que evitar excesos de proteínas animales o sal.

Los especialistas resaltan la importancia de consultar al médico antes de adoptar el consumo regular de agua mineral con limón en quienes reciben medicación o presentan enfermedades del riñón.

Qué riesgos podría tener tomar agua mineral con limón

El agua mineral no está recomendada para estas personas, según expertos en nutrición (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Aumento de la acidez en la orina, lo que puede irritar el tracto urinario y dañar los riñones a largo plazo.

Desgaste del esmalte dental debido al ácido cítrico del limón.

Irritación gástrica o malestares estomacales por el exceso de ácido.

Eliminación excesiva de electrolitos, que puede favorecer la deshidratación.

Interacción con ciertos medicamentos, alterando su absorción o efectividad.

Posible incremento de la presión arterial si el agua mineral contiene altos niveles de sodio.

Riesgo de formación de cálculos renales si se abusa del calcio y otros minerales presentes en el agua mineral.

Los expertos insisten en la moderación como principio fundamental.