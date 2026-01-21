México

Qué tan bueno es para los riñones tomar agua mineral con limón todos los días

La prevención de cálculos y un buen equilibrio de minerales dependen de varios factores

Guardar
La Asociación Española de Urología
La Asociación Española de Urología recomienda consumir al menos dos litros de agua mineral diaria para favorecer la función renal y prevenir cálculos (Imagen ilustrativa Infobae)

Beber agua mineral es un hábito común que puede generar dudas sobre su beneficio en los riñones, pero su consumo puede ser positivo para la función renal por diversos motivos, según la Asociación Española de Urología (AEU).

Además, los expertos señalan que agregar limón al agua mineral puede aportar beneficios para la salud renal, especialmente cuando se consume sin azúcar y con moderación.

El consumo de agua mineral con limón tiene como principal beneficio la hidratación, esencial para el correcto funcionamiento de los riñones.

El agua mineral con limón
El agua mineral con limón aporta hidratación esencial y puede ayudar a evitar la formación de cálculos renales por su contenido de citrato (Imagen Ilustrativa Infobae)

La AEU recomienda alcanzar una ingesta mínima de dos litros diarios de líquidos —incluyendo sopas y agua simple—, lo que podría prevenir la formación de cálculos renales.

Megan Bollner, especialista del UT Southwestern Medical Center, subraya:

“Beber más líquidos para mantener la hidratación diluye la orina y previene cálculos”.

La AEU y UT Southwestern recomiendan que quienes no presentan afecciones renales previas pueden consumir agua mineral con limón de forma habitual, siempre dentro de los límites recomendados de cada componente.

La AEU indica como segura una ingesta diaria de al menos dos litros de líquidos, y aconseja que el consumo de calcio se mantenga entre 1,000 y 1,200 miligramos al día.

Las personas sin antecedentes de
Las personas sin antecedentes de enfermedad renal pueden consumir agua mineral con limón de forma habitual dentro de los límites recomendados (Imagen Ilustrativa Infobae)

De igual forma, señala que el proceso de mineralización natural dota al agua de componentes imprescindibles para distintas funciones corporales.

Megan Bollner sugiere añadir zumo de limón para potenciar el aporte de citrato, pero enfatiza la necesidad de controlar el consumo total de líquidos y minerales.

Cómo beneficia el limón a los riñones

El limón no solo agrega
El limón no solo agrega citrato al agua mineral, sino que también entrega vitamina C y antioxidantes beneficiosos para la protección renal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El limón contiene citrato, que ayuda a prevenir la formación de cálculos renales al reducir la cristalización de oxalato de calcio, el tipo más común de piedra en los riñones.

Además, el limón aporta vitamina C y antioxidantes, que pueden proteger a los riñones del daño oxidativo.

El limón proporciona citrato, un compuesto que contribuye a impedir la formación de cálculos de oxalato de calcio, según UT Southwestern.

Por otra parte, el limón aporta antioxidantes y ejerce un suave efecto diurético, facilitando la eliminación de residuos a través de la orina.

Quiénes no deberían tomar agua mineral con limón

En personas con antecedentes de cálculos renales, el equilibrio entre calcio y oxalatos es clave, igual que evitar excesos de proteínas animales o sal.

Los especialistas resaltan la importancia de consultar al médico antes de adoptar el consumo regular de agua mineral con limón en quienes reciben medicación o presentan enfermedades del riñón.

Qué riesgos podría tener tomar agua mineral con limón

El agua mineral no está
El agua mineral no está recomendada para estas personas, según expertos en nutrición (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
  • Aumento de la acidez en la orina, lo que puede irritar el tracto urinario y dañar los riñones a largo plazo.
  • Desgaste del esmalte dental debido al ácido cítrico del limón.
  • Irritación gástrica o malestares estomacales por el exceso de ácido.
  • Eliminación excesiva de electrolitos, que puede favorecer la deshidratación.
  • Interacción con ciertos medicamentos, alterando su absorción o efectividad.
  • Posible incremento de la presión arterial si el agua mineral contiene altos niveles de sodio.
  • Riesgo de formación de cálculos renales si se abusa del calcio y otros minerales presentes en el agua mineral.

Los expertos insisten en la moderación como principio fundamental.

Temas Relacionados

Agua mineral con limónCálculos renalesHidrataciónmexico-noticias

Más Noticias

La Suprema Corte y Unicef firman convenio para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes

Este acuerdo busca promover el desarrollo de iniciativas enfocadas en la no revictimización y acceso efectivo a derechos legales para personas menores de edad

La Suprema Corte y Unicef

ISSSTE moderniza área de urgencias del Hospital “Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez”

Martí Batres destacó que la intervención busca dignificar las condiciones laborales del personal y optimizar la atención a pacientes

ISSSTE moderniza área de urgencias

Desarticulan célula criminal en Sonora ligada con el homicidio de Nancy Jazmín, mujer ligada al “Chino Rivotril”

Los detenidos serían integrantes de un grupo ligado con delitos de alto impacto

Desarticulan célula criminal en Sonora

Estos son los delanteros que América tendría en la mira para cubrir la posible baja de “La Pantera” Zuñiga"

El club se encontraría evaluando movimientos que permitan sumar un atacante brasileño ante la falta de goles en las primeras jornadas del Clausura 2026

Estos son los delanteros que

5 desayunos ideales y fáciles de preparar para quienes tienen el colesterol elevado

Las opciones recomendadas por la ciencia pueden ser sencillas y sabrosas para quienes buscan cuidar su bienestar cada mañana

5 desayunos ideales y fáciles
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desarticulan célula criminal en Sonora

Desarticulan célula criminal en Sonora ligada con el homicidio de Nancy Jazmín, mujer ligada al “Chino Rivotril”

FGR aseguró más de 29 mil litros de huachicol tras un cateo en Coatzacoalcos, Veracruz

Capturan a dos estadounidenses en Sinaloa requeridos en Montana por diversos delitos

Quién es “La Señora”, la única mujer que integra la lista de los 37 criminales entregados a EEUU

Revelan las primeras imágenes de los 37 narcos en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Kenia Os habla por primera

Kenia Os habla por primera vez de los inicios de su relación con Peso Pluma a pocas semanas de su primer aniversario

Quién es Óscar Eduardo Alvarado, cantante conocido como “El Chino del Rancho” que fue baleado en Durango

Lalo España renuncia el reencuentro de ‘Otro Rollo’ y destapa caos interno: “No estoy ni estaré”

Brenda Bezares revela lo que hizo con los 4 millones de pesos que Mayito ganó en La Casa de los Famosos México

Estas son las películas que están de moda en Google México este día

DEPORTES

Estos son los delanteros que

Estos son los delanteros que América tendría en la mira para cubrir la posible baja de “La Pantera” Zuñiga"

Santiago Nieto, titular del IMPI, confirma ofensiva contra piratería y marcas apócrifas en el Mundial 2026

IMPI va contra la piratería en la lucha libre y anuncia ofensiva histórica

Refuerzo extranjero deja Necaxa tras un semestre sin consolidarse

El jugador americanista que tomará el lugar de Gilberto Mora en la Selección Mexicana