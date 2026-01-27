México

Edén Muñoz en la Plaza de Toros de la CDMX: fechas, preventa y venta de boletos

La capital del país recibirá el envolvente espectáculo en formato 360° del exlíder de Calibre 50

Guardar
El exlíder de Calibre 50
El exlíder de Calibre 50 regresa a la capital con una puesta en escena única que hará vibrar a los fans en una sola fecha. (Instagram/ @edenmunoz)

El regional mexicano vivirá una de sus noches más especiales en la capital del país con la llegada de Edén Muñoz a la Monumental Plaza de Toros México.

El exlíder de Calibre 50 prepara un espectáculo en formato 360°, diseñado para que ningún asistente quede fuera de la experiencia y que la música pueda sentirse desde cualquier punto del recinto. Su regreso a la Ciudad de México está contemplado para el sábado 17 de octubre de 2026.

El concierto de Edén Muñoz
El concierto de Edén Muñoz en la Monumental Plaza de Toros México marcará el regreso del artista a la Ciudad de México el 17 de octubre de 2026. (Instagram/ @apodacagroup)

El anuncio oficial generó alta expectativa entre seguidores y público general, quienes aguardan por una producción de gran escala, repertorio que recorre éxitos clave y la atmósfera de fiesta colectiva que caracteriza cada presentación de Muñoz.

Fechas y detalles del concierto

La cita para presenciar el espectáculo de Edén Muñoz será el sábado 17 de octubre de 2026 en la Monumental Plaza de Toros, popularmente conocida como “La México”.

Este recinto se transformará para alojar el show 360°, ofreciendo al público una perspectiva completa y la posibilidad de disfrutar el concierto desde cualquier punto.

  • Fecha: 17 de octubre de 2026
  • Lugar: Plaza de Toros Monumental, CDMX
  • Formato: Escenario 360°, ubicado en el centro del ruedo
  • Experiencia: Cercanía con el público desde todos los ángulos

Por el momento, esta es la única fecha confirmada en la capital, lo que incrementa el interés y la expectativa por conseguir boletos. El evento ofrecerá una producción visual de gran nivel con la esencia festiva que caracteriza al estilo de Muñoz.

El show promete la inclusión
El show promete la inclusión de éxitos reconocidos de Edén Muñoz y nuevas composiciones, así como invitados especiales. (FOTO: X/@calibre50eden)

El repertorio promete incluir los éxitos más reconocidos del artista y nuevas composiciones, en una noche pensada para cantar, celebrar y sentir la música en compañía de miles de personas.

Calendario de preventa y venta de boletos

El proceso de venta se desarrollará en distintas etapas, dando oportunidad a diferentes públicos de asegurar su entrada al espectáculo:

  • Venta Beyond: 28 de enero, a partir de las 9:00 AM
  • Preventa Priority: 29 de enero, a partir de las 9:00 AM
  • Preventa Banamex: 30 de enero, desde las 11:00 AM
  • Venta general: 31 de enero, desde las 11:00 AM

La compra de boletos se realizará exclusivamente a través de Ticketmaster. Para quienes utilicen tarjeta de crédito Banamex, estará disponible la opción de 3 meses sin intereses en compras a partir de 3 mil pesos.

La producción de Muñoz presentará
La producción de Muñoz presentará un espectáculo en formato 360°, permitiendo que la música se experimente desde cualquier punto del recinto. (@leojimenez.xm)

Cada una de estas etapas permite que los fans tengan diferentes momentos para acceder a los boletos, facilitando la organización y la compra anticipada.

Precios de boletos y recomendaciones

Aunque los precios oficiales aún no han sido publicados, la organización del evento dio a conocer que esta información se revelará muy pronto.

Las diferentes fases de venta
Las diferentes fases de venta permitirán a los interesados asegurar su acceso al evento exclusivo a través de Ticketmaster. (X/ @calibre50eden)

Dada la magnitud del evento y el formato 360°, se anticipa una variedad de rangos acorde a la cercanía al escenario y el tipo de experiencia seleccionada.

Temas Relacionados

Edén MuñozCalibre 50Plaza de TorosMonumental Plaza de TorosCDMXConciertosBoletosPreventamexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Pensión Bienestar 2026: qué beneficiarios cobran el pago este miércoles 28 de enero de 6 mil 400 pesos

El depósito corresponde al del primer bimestre de este año, que abarca los meses de enero y febrero

Pensión Bienestar 2026: qué beneficiarios

Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo pueden embargar el ahorro de la Afore y en qué porcentaje?

La decisión tomada por la SCJN prioriza el derecho de niñas, niños y adolescentes en cuanto a una pensión alimenticia

Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo

Tren Interoceánico: FGR resguarda nombres de probables responsables por homicidio culposo

Ernestina Godoy informó que la principal causa del descarrilamiento fue el exceso de velocidad

Tren Interoceánico: FGR resguarda nombres

Con datos de la caja negra, la FGR reconstruyó el recorrido del Tren Interoceánico en Oaxaca

El material fue revelado por la fiscal general de la republica afirma que el tren circuló a exceso de velocidad la mayor parte del recorrido

Con datos de la caja

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 27 de enero: manifestantes mantienen un bloqueo en 20 de Noviembre, en la alcaldía Xochimilco

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Balacera en Zapopan, Jalisco, deja

Balacera en Zapopan, Jalisco, deja cinco personas heridas y una fallecida

Ejército mexicano aseguró nacolaboratorio inactivo y 7 zonas de almacenamiento de precursores químicos en Sinaloa

Cae “El Seven” en Edomex, líder de una facción de la Familia Michoacana

Detención de El Botox se dio luego de sobrevuelos de aeronaves estadounidenses en territorio mexicano, asegura De Mauleón

Fiscalía de Michoacán descartó que asesinato de familia de intérpretes de LSM esté vinculado al narco

ENTRETENIMIENTO

Marjorie de Sousa podría buscar

Marjorie de Sousa podría buscar a Julián Gil para permitirle que vea a su hijo tras más de 5 años distanciados

La película más reproducida en Google México HOY

Los Horóscopos de Durango llegan al Auditorio Nacional celebrando 50 años: precios para las reinas del pasito duranguense

Localizan a nieto de Lucha Villa que llevaba 24 horas desaparecido

Aseguran que Yolanda Andrade se ve mucho mejor durante su regreso a “Montse & Joe”

DEPORTES

Cruz Azul mantiene localía en

Cruz Azul mantiene localía en el Estadio Cuauhtémoc pese a rehabilitación del césped

Sebastián Córdova habla de su salida de Tigres y envía mensaje a la afición de Toluca"

Cadillac lanza nueva playera de Checo Pérez: precio y cuándo sale a la venta

Anuncian nuevo documental sobre Canelo Álvarez: “Llevar en alto el nombre del boxeo mexicano ”

PSG vs Newcastle United: cuándo y dónde ver el juego de la UEFA Champions League en México