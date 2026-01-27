Edén Muñoz en la Plaza de Toros de la CDMX: fechas, preventa y venta de boletos

El regional mexicano vivirá una de sus noches más especiales en la capital del país con la llegada de Edén Muñoz a la Monumental Plaza de Toros México.
El exlíder de Calibre 50 prepara un espectáculo en formato 360°, diseñado para que ningún asistente quede fuera de la experiencia y que la música pueda sentirse desde cualquier punto del recinto. Su regreso a la Ciudad de México está contemplado para el sábado 17 de octubre de 2026.
El anuncio oficial generó alta expectativa entre seguidores y público general, quienes aguardan por una producción de gran escala, repertorio que recorre éxitos clave y la atmósfera de fiesta colectiva que caracteriza cada presentación de Muñoz.
Fechas y detalles del concierto
La cita para presenciar el espectáculo de Edén Muñoz será el sábado 17 de octubre de 2026 en la Monumental Plaza de Toros, popularmente conocida como “La México”.
Este recinto se transformará para alojar el show 360°, ofreciendo al público una perspectiva completa y la posibilidad de disfrutar el concierto desde cualquier punto.
- Fecha: 17 de octubre de 2026
- Lugar: Plaza de Toros Monumental, CDMX
- Formato: Escenario 360°, ubicado en el centro del ruedo
- Experiencia: Cercanía con el público desde todos los ángulos
Por el momento, esta es la única fecha confirmada en la capital, lo que incrementa el interés y la expectativa por conseguir boletos. El evento ofrecerá una producción visual de gran nivel con la esencia festiva que caracteriza al estilo de Muñoz.
El repertorio promete incluir los éxitos más reconocidos del artista y nuevas composiciones, en una noche pensada para cantar, celebrar y sentir la música en compañía de miles de personas.
Calendario de preventa y venta de boletos
El proceso de venta se desarrollará en distintas etapas, dando oportunidad a diferentes públicos de asegurar su entrada al espectáculo:
- Venta Beyond: 28 de enero, a partir de las 9:00 AM
- Preventa Priority: 29 de enero, a partir de las 9:00 AM
- Preventa Banamex: 30 de enero, desde las 11:00 AM
- Venta general: 31 de enero, desde las 11:00 AM
La compra de boletos se realizará exclusivamente a través de Ticketmaster. Para quienes utilicen tarjeta de crédito Banamex, estará disponible la opción de 3 meses sin intereses en compras a partir de 3 mil pesos.
Cada una de estas etapas permite que los fans tengan diferentes momentos para acceder a los boletos, facilitando la organización y la compra anticipada.
Precios de boletos y recomendaciones
Aunque los precios oficiales aún no han sido publicados, la organización del evento dio a conocer que esta información se revelará muy pronto.
Dada la magnitud del evento y el formato 360°, se anticipa una variedad de rangos acorde a la cercanía al escenario y el tipo de experiencia seleccionada.