Edén Muñoz en la Plaza de Toros de la CDMX: fechas, preventa y venta de boletos

El exlíder de Calibre 50 regresa a la capital con una puesta en escena única que hará vibrar a los fans en una sola fecha. (Instagram/ @edenmunoz)

El regional mexicano vivirá una de sus noches más especiales en la capital del país con la llegada de Edén Muñoz a la Monumental Plaza de Toros México.

El exlíder de Calibre 50 prepara un espectáculo en formato 360°, diseñado para que ningún asistente quede fuera de la experiencia y que la música pueda sentirse desde cualquier punto del recinto. Su regreso a la Ciudad de México está contemplado para el sábado 17 de octubre de 2026.

El concierto de Edén Muñoz en la Monumental Plaza de Toros México marcará el regreso del artista a la Ciudad de México el 17 de octubre de 2026. (Instagram/ @apodacagroup)

El anuncio oficial generó alta expectativa entre seguidores y público general, quienes aguardan por una producción de gran escala, repertorio que recorre éxitos clave y la atmósfera de fiesta colectiva que caracteriza cada presentación de Muñoz.

Fechas y detalles del concierto

La cita para presenciar el espectáculo de Edén Muñoz será el sábado 17 de octubre de 2026 en la Monumental Plaza de Toros, popularmente conocida como “La México”.

Este recinto se transformará para alojar el show 360°, ofreciendo al público una perspectiva completa y la posibilidad de disfrutar el concierto desde cualquier punto.

Fecha: 17 de octubre de 2026

Lugar: Plaza de Toros Monumental, CDMX

Formato: Escenario 360°, ubicado en el centro del ruedo

Experiencia: Cercanía con el público desde todos los ángulos

Por el momento, esta es la única fecha confirmada en la capital, lo que incrementa el interés y la expectativa por conseguir boletos. El evento ofrecerá una producción visual de gran nivel con la esencia festiva que caracteriza al estilo de Muñoz.

El show promete la inclusión de éxitos reconocidos de Edén Muñoz y nuevas composiciones, así como invitados especiales. (FOTO: X/@calibre50eden)

El repertorio promete incluir los éxitos más reconocidos del artista y nuevas composiciones, en una noche pensada para cantar, celebrar y sentir la música en compañía de miles de personas.

Calendario de preventa y venta de boletos

El proceso de venta se desarrollará en distintas etapas, dando oportunidad a diferentes públicos de asegurar su entrada al espectáculo:

Venta Beyond: 28 de enero, a partir de las 9:00 AM

Preventa Priority: 29 de enero, a partir de las 9:00 AM

Preventa Banamex: 30 de enero, desde las 11:00 AM

Venta general: 31 de enero, desde las 11:00 AM

La compra de boletos se realizará exclusivamente a través de Ticketmaster. Para quienes utilicen tarjeta de crédito Banamex, estará disponible la opción de 3 meses sin intereses en compras a partir de 3 mil pesos.

La producción de Muñoz presentará un espectáculo en formato 360°, permitiendo que la música se experimente desde cualquier punto del recinto. (@leojimenez.xm)

Cada una de estas etapas permite que los fans tengan diferentes momentos para acceder a los boletos, facilitando la organización y la compra anticipada.

Precios de boletos y recomendaciones

Aunque los precios oficiales aún no han sido publicados, la organización del evento dio a conocer que esta información se revelará muy pronto.

Las diferentes fases de venta permitirán a los interesados asegurar su acceso al evento exclusivo a través de Ticketmaster. (X/ @calibre50eden)

Dada la magnitud del evento y el formato 360°, se anticipa una variedad de rangos acorde a la cercanía al escenario y el tipo de experiencia seleccionada.