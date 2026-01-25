México

El concierto de Kanye West será transmitido en México: dónde, cuándo y a qué hora

El icónico rapero estadounidense prepara una producción sin precedentes para sus conciertos en enero

Después de dieciocho años, Kanye
Después de dieciocho años, Kanye West emocionará a sus fans mexicanos con un show imperdible que será transmitido en directo . REUTERS/Randall Hill

El regreso de Kanye West, ahora conocido como Ye, a México se ha convertido en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos años.

Tras casi dos décadas de ausencia, el artista estadounidense ofrecerá dos conciertos en la Monumental Plaza de Toros México, un recinto emblemático que recibirá a miles de seguidores los días 30 y 31 de enero de 2026.

Ye presentará dos conciertos consecutivos
Ye presentará dos conciertos consecutivos en la Ciudad de México, los días 30 y 31 de enero de 2026, en un recinto con capacidad para más de 50,000 personas. (Instagram)

Lo que hace aún más especial este acontecimiento es que no se limitará a quienes puedan asistir de manera presencial. Los conciertos serán transmitidos en vivo, permitiendo que fanáticos de todo el país puedan disfrutar de la experiencia desde sus pantallas.

Fechas y horarios confirmados

Los conciertos de Ye en la Ciudad de México se llevarán a cabo en dos jornadas consecutivas:

  • Sábado 30 de enero de 2026
  • Domingo 31 de enero de 2026

Ambos espectáculos tendrán lugar en la Plaza de Toros México, con capacidad para más de 50 mil personas. La transmisión garantiza que quienes se conecten en línea vivirán la experiencia en tiempo real, sin retrasos ni ediciones.

Kanye West, ahora conocido como
Kanye West, ahora conocido como Ye, regresa a México tras 18 años con dos conciertos en la Plaza de Toros México. (Créditos: TikTok / gregor.estevan)

Este regreso marca un hito, ya que West no se presentaba en México desde 2008, cuando trajo su gira Glow in the Dark. Ahora, con un concepto artístico renovado y una producción de escala internacional, la expectativa es máxima.

Dónde ver la transmisión

La transmisión oficial estará disponible exclusivamente en ViX Premium, el servicio de streaming de Televisa. Para acceder, los usuarios deberán contar con una suscripción activa al paquete premium de la plataforma.

  • Formato: Livestream en alta calidad.
  • Acceso: Disponible en dispositivos móviles, televisores inteligentes y navegadores web.
  • Cobertura: Aunque el evento se realiza en México, la transmisión permitirá que seguidores en otros países también puedan conectarse.
ViX Premium ofrecerá la transmisión
ViX Premium ofrecerá la transmisión exclusiva de los conciertos de Kanye West en la Plaza de Toros México para suscriptores de la plataforma. (Instagram/ @vix)

Este modelo de difusión convierte al concierto en un acontecimiento global, ampliando su alcance más allá de la Monumental Plaza de Toros y consolidando a México como sede de espectáculos de talla mundial.

Qué esperar del espectáculo de Kanye West

El promotor Andrés Charvel ha adelantado previamente que se trata de una producción única y compleja, diseñada bajo los lineamientos creativos del propio Ye. La escenografía cubrirá todo el ruedo, con efectos visuales inéditos para el país.

El setlist promete ser nostálgico y variado, incluyendo grandes éxitos que marcaron la carrera del artista como Runaway, Stronger o Flashin Lights, además de temas nuevos y la posibilidad de invitados sorpresa.

El setlist promete incluir grandes
El setlist promete incluir grandes éxitos como Runaway, Stronger y Flashin Lights, además de nuevas canciones y la expectativa de invitados sorpresa. (YouTube/ Kanye West)

Más que un concierto, se plantea como una experiencia narrativa que recorrerá capítulos de la vida del músico, con un enfoque artístico distinto a cualquier show tradicional.

