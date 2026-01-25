“Se puso en un aparador”: los dos errores que cometió “El Botox” y que provocaron su caída, según experto

"El Botox" es acusado del asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Apatzingán.(Infobae)

César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, líder de los Blancos de Troya, fue detenido el jueves 22 de enero durante un despliegue operativo en el municipio de Buenavista, Michoacán.

Autoridades federales identifican al sujeto debido a que sus actividades delictivas se enfocaban en el control de la venta de limón amarillo en las localidades de Cenobio Moreno, la Huina, Capri y el Razo, en los municipios de Buenavista y Apatzingán.

Además, es señalado por el cobro de piso y secuestro de productores y empacadores de este cítrico, así como de otros productos como el pollo y la cerveza en la región de Tierra Caliente.

La detención de “El Botox” se efectuó junto a dos hombres, identificados como sus escoltas, luego de que su circulo cercano comenzó a ser vulnerado por las autoridades, lo que les permitió obtener su ubicación debido a que su comunicación era a través de operadores para evitar ser localizado.

Errores de “El Botox” que lo pusieron en el foco de las autoridades

Fue detenido en Michoacán (Especial)

Víctor Sánchez Valdés, doctor en Políticas Públicas y experto en seguridad, detalló en entrevista con Infobae México que “El Botox” cometió dos errores que lo colocaron como un objetivo prioritario para las autoridades federales.

De acuerdo con el secretario general de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), César Alejando Sepúlveda cobró relevancia luego de que la Fiscalía de Michoacán lo señaló como el presunto responsable del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, ocurrido en octubre de 2025.

Cabe señalar que tras la detención del líder criminal, el fiscal del estado, Carlos Torres Piña, informó que el homicidio del líder limonero se realizó en un rancho propiedad de “El Botox”, ubicado en la comunidad de Cenobio Moreno, luego de que habrían acordado reunirse mediante un intermediario, identificado como Marco Antonio “N”, alias “El Pilones”, también detenido.

Esto fue comprobado mediante análisis periciales y de ADN luego de que localizaron rastros hemáticos que pertenecían a Bravo, así como una huella del neumático del vehículo en el que se trasladaba.

Las investigaciones refieren que Bernardo Bravo se habría reunido con "El Botox" en su rancho. (Fb: Bernardo Bravo)

“Con esto se tiene científicamente y técnicamente (comprobado) que el homicidio de Bernardo fue justo en este lugar, en el rancho del Bótox", detalló Torres Piña en conferencia de prensa.

Del asesinato a la publicación de videos en redes sociales

Sánchez Valdés detalló que, además del asesinato del líder limonero, “El Botox” también se colocó como un objetivo prioritario al aparecer en público y realizar declaraciones como la solicitud a EEUU de intervenir en México para combatir la corrupción.

“El Bótox cometió, en términos de imagen, dos errores garrafales: porque se puso en una especie de aparador en donde se volvió un objetivo prioritario, primero el atentado contra Bernardo Bravo, y segundo, esos videos, pues hicieron que se volviera noticia nacional. Entonces se volvió como una presa muy apetecible para el Gobierno Federal, ya que ahora puede presumir resultados con su arresto", comentó el también investigador.

El Botox es identificado como líder de Los Blancos de Troya. (Impresión de pantalla video)

En redes sociales circularon tres videos en los que aparece César Alejandro Sepúlveda realizando declaraciones dirigidas a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Su primer video se difundió el 7 de enero de 2025, donde reconoció que era buscado por las autoridades y solicitó el cese de su persecución, así como la regulación de los precios del limón.

El segundo material comenzó a circular el 10 de enero, en el que aseguró que Jaime Bravo, hermano del líder limonero, estaría vinculado con sus actividades delictivas, por lo que solicitó que se investigara a la familia.

El presunto líder de una célula criminal asegura que su familia fue víctima de varios delitos. Crédito: TW @avieu

Finalmente, el 12 de enero se reveló un video en el que el líder criminal solicitó a Donald Trump que interviniera en México debido a la corrupción de las autoridades, además de destacarlo como “un buen gobierno”.

Tras la difusión de los materiales, Harfuch destacó que las instituciones de seguridad mantenían como prioridad su detención, por lo que afirmó “va a ser detenido por las instituciones de seguridad”.

Ante la caída de “El Botox”, Sánchez Valdés prevé que los Blancos de Troya mantengan sus vínculos con Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y que el liderazgo de la organización criminal se mantenga con algún familiar de Sepúlveda Arellano.

“Es muy probable que algún familiar del propio Bótox, de las familias de Sepúlveda, sea el sucesor porque muchas de estas organizaciones tienen un componente como muy de redes familiares (…) La caída del Bótox los debilita, sí, pero la mejor posición, porque ahorita lo domina, es la del Cártel Jalisco Nueva Generación, los Viagras y los Blancos de Troya", explicó.

Los Blancos de Troya tienen presencia en el estado de Michoacán. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

“El Botox” cuenta con siete órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión agravada y homicidio calificado. La Fiscalía de Michoacán ofrecía una recompensa de hasta 100 mil pesos para quien brindara información que permitiera su captura.