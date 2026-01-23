Detención de familiares y escoltas: así fue orquestada la captura del Botox, líder de Los Blancos de Troya

Fue detenido en Michoacán (Especial)

Un hombre que logró escapar de operativos de las autoridades fue asegurado el 22 de enero. Antes de su arresto, César Alejandro “N”, alias El Botox, apareció en videos en los que pedía la liberación de su esposa e hija, lo anterior a pesar de que el hombre era un objetivo criminal por el que las autoridades ofrecían una recompensa de 100 mil pesos.

El sujeto recientemente capturado es identificado como posible líder de Los Blancos de Troya, una estructura criminal que opera en Michoacán y que tiene nexos con Los Viagra y con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además, las autoridades aseguran que El Botox estuvo en la mira de las autoridades al menos desde el asesinato de Bernardo Bravo, este último líder de limoneros.

Así fue orquestada la detención del “Botox”

Para poder realizar el arresto de César Alejandro “N” las autoridades tuvieron que obtener información sobre los movimientos que el presumo líder criminal realizaba en Michoacán.

Omar García Harfuch anunció la detención de César Sepúlveda Arellano, alias "El Botox“, líder de Los Blancos de Troya. (Gobierno de México)

Además, antes de la reciente captura fueron detenidas diversas personas relacionadas con Los Blancos de Troya, además de familiares del objetivo criminal.

En una conferencia, las autoridades detallaron que el reciente arresto formó parte de una cadena de capturas, además de la obtención de información sobre la forma de operar de Los Blancos de Troya.

Las detenciones de Rigoberto “N” y Blanca “N” fueron parte de las averiguaciones que derivaron en la captura del Botox. El primero de ellos es un sujeto apodado El Pantano y quien fue asegurado el 20 de octubre de 2025.

Mientras que el 23 de octubre del año pasado fue asegurada en Cenobio Moreno Blanca Esmeralda “N”, quien fue identificada como pareja de El Botox y quien llevaba metanfetamina y 100 mi pesos.

De igual manera, las autoridades identificaron que la operadora principal del Botox era una mujer: Sandra Lisbeth, además de que fue identificada una ubicación específica, en la localidad de Santa Ana Amatlán, donde se escondía el líder criminal.

Cabe recordar que a finales de febrero de 2025 fue informada la detención de Gerardo “N”, alias La Silla, supuesto jefe de Los Blancos de Troya. En dicha ocasión Infobae México pudo conocer que junto con dicho hombre fue detenida Joana “N”, esta última hija del Botox.

El presunto líder de una célula criminal asegura que su familia fue víctima de varios delitos. Crédito: TW @avieu

“El Pánico” y “El Greñas”: los encargados de la seguridad del Botox

También fueron identificados y detenidos dos sujetos: Esteban y Eder, alias El Pánico y El Greñas, se trata de sujetos “que en todo momento los acompañaron. Estas personas generaron los videos que estuvieron saliendo en redes sociales en compañía de esta primera persona detenida”.

Las grabaciones a las que hace referencia son video en redes sociales en las que el líder criminal aparece con un mensaje para la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Secretaría de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

“No es un solo detenido. Ayer se detuvo ”El Pilón" en Tuxpan por la tarde y hoy por la mañana hay cuatro detenidos, entre ellos “El Bótox”. Primero fue una mujer, operadora, y luego, en compañía del Bótox, a otros dos masculinos".

El asesinato de Leonardo Bravo desató diversas detenciones que derivaron en la captura del hombre requerido por EEUU. La revisión muestra que el arresto reciente fue parte de una serie de operaciones en Michoacán, entidad