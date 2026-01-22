México

Dónde operan Los Blancos de Troya, célula que implementaba minas terrestres y drones para cuidar a “El Botox”

Su origen se dio como un grupo de autodefensas en Michoacán

Los Blancos de Troya tienen
Los Blancos de Troya tienen presencia en el estado de Michoacán. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Con orígenes en la fragmentación de grupos de autodefensas, la célula delictiva de Los Blancos de Troya cobró notoriedad tras el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, ocurrido en Apatzingán, Michoacán.

Este homicidio provocó que las autoridades iniciaran un cerco para lograr la detención de su líder, identificado como César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, la cual se realizó este jueves 22 de enero en un domicilio del municipio de Buenavista, en Michoacán.

Los Blancos de Troya es un grupo criminal identificado por mantener operaciones en la región de Tierra Caliente, la cual tiene vínculos con Los Viagra y con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), formando así el llamado Cártel Michoacán Nueva Generación.

Sus principales actividades delictivas se basan en el cobro de piso y secuestro de productores y empacadores de limón, entre otros productos de la región.

De acuerdo con el Semanario Zeta, informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) refieren que el grupo criminal también controlaba la venta de pollo, cerveza, cigarros, materiales reciclables y operaciones mineras en los municipios de Buenavista y Apatzingán.

Con minas terrestres y drones: así operaba la célula para cuidar a su líder

La Fiscalía del Estado de
La Fiscalía del Estado de Michoacán ofrecía una recompensa de 100 mil pesos por información que permitiera su captura. (X: OHarfuch)

Autoridades federales identifican a los Blancos de Troya por contar con una gran capacidad de fuego debido a las armas de grueso calibre que manejan.

Para blindar la zona de resguardo de su líder “El Botox”, este grupo también implementaba el uso de drones con explosivos, así como de minas terrestres. Con estos objetos trataban de impedir el acceso de autoridades o células antagónicas a estos sitios.

Además, implementan drones para vigilar las zonas cercanas y como sistema permanente para identificar posibles incursiones de grupos rivales o policías.

Municipios donde opera el grupo criminal

Hay diez organizaciones criminales preponderantes
Hay diez organizaciones criminales preponderantes en el país, aunque surgieron nuevas células delictivas. Imagen: Infobae México

De cuerdo con datos obtenidos por esta casa editorial, bajo el liderazgo de “El Botox”, este grupo criminal mantenía el control de la venta de limón amarillo en las localidades de Cenobio Moreno, la Huina, Capri y el Razo, ubicados en los municipios de Buenavista y Apatzingán, Michoacán.

Además de los dos anteriores, los Blancos de Troya también tienen presencia en los municipios de Aguililla, Chinicuila, Churumico, Coalcomán, Gabriel Zamora, Múgica, Parácuaro y Tepalcatepec.

Las autoridades han identificado como bastión de la célula la comunidad Cenobio Moreno de Apatzingán.

"El Botox" realizó tres videos
"El Botox" realizó tres videos en redes sociales en los que negó haber asesinado a Bernardo Bravo y pidió a EEUU intervenir en México. (Redes sociales)

Reportes periodísticos refieren que el origen de los Blancos de Troya fue en el año 2015, como resultado de la fragmentación de grupos de autodefensas que le hacían frente a los Caballeros Templarios en Michoacán.

Esta no es la primera captura de “El Botox”, ya que la primera ocurrió en 2018 en el estado de Morelos debido a su presunta relación con el homicidio del secretario del Ayuntamiento y encargado de la Presidencia Municipal de Buenavista, Javier Ureña.

En 2020 obtuvo su libertad luego de que un juez declaró el sobreseimiento del caso, por lo que se trasladó a Michoacán y comenzó con las actividades de extorsión.

César Alejandro Sepúlveda cuenta con siete ordenes de aprehensión en su contra por delitos de extorsión agravada y homicidio calificado, entre los que se encuentra el asesinato de Bernardo Bravo.

