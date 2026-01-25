México

Cinco recomendaciones efectivas para mejorar el hábito de la lectura

Leer al menos 15 minutos al día es una práctica sumamente enriquecedora para el desarrollo personal


La imagen representa el valor de la educación y la diversidad literaria, temas fundamentales en el desarrollo personal y académico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un mundo dominado por las pantallas y la inmediatez, el hábito de la lectura se ha visto desplazado por otras formas de entretenimiento. Sin embargo, leer sigue siendo una de las actividades más enriquecedoras para el desarrollo personal, ya que fortalece la concentración, estimula la imaginación y amplía el conocimiento.

Mejorar el hábito lector no depende únicamente de la fuerza de voluntad, sino de crear condiciones favorables que faciliten la constancia. A continuación, se presentan cinco recomendaciones fundamentales para lograrlo.

Establecer un tiempo fijo para leer

Uno de los errores más comunes es dejar la lectura “para cuando haya tiempo”. Definir un horario específico, aunque sea de 15 o 20 minutos al día, ayuda a convertir la lectura en una rutina.

Puede ser por la mañana, antes de dormir o durante un descanso, lo importante es la regularidad. Leer poco pero de forma constante resulta más efectivo que sesiones largas y esporádicas.


Leer es una actividad con múltiples beneficios en la salud y el desarrollo personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir libros acordes a los intereses personales

No todos los libros son para todos los lectores. Forzarse a leer textos que no generan interés suele provocar abandono y frustración.

Para fortalecer el hábito lector, es recomendable comenzar con temas atractivos, géneros favoritos o autores conocidos. Novelas, cuentos, crónicas, ensayos breves o incluso novelas gráficas son opciones válidas; lo importante es disfrutar la lectura.

Crear un espacio cómodo y libre de distracciones

El entorno influye directamente en la concentración. Contar con un espacio adecuado, bien iluminado y cómodo favorece una experiencia de lectura más placentera.

Además, es recomendable alejarse de distracciones como el teléfono móvil, la televisión o las notificaciones digitales. Un ambiente tranquilo ayuda a asociar la lectura con un momento de calma y disfrute.

Llevar siempre un libro a la mano

Aprovechar los tiempos muertos puede marcar una gran diferencia. Tener un libro físico, electrónico o una aplicación de lectura en el celular permite leer en trayectos, salas de espera o pausas breves durante el día. Estas lecturas cortas, sumadas, contribuyen significativamente a consolidar el hábito lector sin requerir grandes bloques de tiempo.


Ocupar el tiempo libre en la lectura es una excelente inversión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compartir la experiencia de lectura

Hablar sobre lo que se lee fortalece el interés y el compromiso. Participar en clubes de lectura, comentar libros con amigos o compartir recomendaciones en redes sociales convierte la lectura en una actividad social. Además, intercambiar opiniones permite descubrir nuevas perspectivas y motiva a continuar leyendo de forma constante.

Mejorar el hábito de la lectura es un proceso gradual que requiere constancia y disfrute. No se trata de leer más rápido ni de terminar muchos libros, sino de integrar la lectura en la vida diaria de manera natural. Con pequeñas acciones y decisiones conscientes, es posible recuperar el gusto por leer y aprovechar todos los beneficios que esta práctica ofrece a largo plazo.


















