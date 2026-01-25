CFE suspende electricidad en municipios de Chihuahua y Durango por tormenta invernal

La tercera tormenta invernal pone a prueba al norte del país: frío extremo, nevadas y cortes preventivos de energía.

La tercera tormenta invernal de la temporada mantiene en alerta a autoridades federales y estatales por sus efectos en el suministro eléctrico, las bajas temperaturas y las condiciones meteorológicas adversas en amplias regiones del país.

Chihuahua y Durango se encuentran entre las entidades más afectadas por nevadas, vientos intensos y un marcado descenso del termómetro.

CFE suspende y restablece suministro eléctrico

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que hace una hora fue necesario suspender de manera preventiva el suministro de energía eléctrica en varios municipios de Chihuahua y Durango, debido a las condiciones severas provocadas por la tormenta invernal, principalmente por la presencia de nieve, hielo y fuertes ráfagas de viento.

La CFE realizó la cancelación temporal del suministro eléctrico como medida preventiva ante las condiciones extremas provocadas por la tormenta invernal.

En un primer comunicado, la empresa detalló que el servicio fue interrumpido en los municipios de Balleza y Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, así como en Guanaceví y Tamazula, en Durango, mientras personal técnico realizaba inspecciones y trabajos de revisión en la infraestructura eléctrica, con el objetivo de evitar daños mayores y garantizar la seguridad de la población.

Posteriormente, la CFE actualizó la información y confirmó que el suministro eléctrico ya fue restablecido en las zonas afectadas, una vez que concluyeron las labores de inspección y que las condiciones meteorológicas permitieron el acceso seguro del personal a las instalaciones.

La CFE informó que el suministro eléctrico fue restablecido tras concluir las labores de inspección y verificar condiciones seguras.

La empresa señaló que el restablecimiento se realizó de manera gradual y sin incidentes mayores.

Municipios donde se registró la suspensión temporal del suministro eléctrico:

Balleza, Chihuahua

Guadalupe y Calvo, Chihuahua

Guanaceví, Durango

Tamazula, Durango

Nevadas y temperaturas bajo cero afectan a Chihuahua y Durango

Las temperaturas se desplomaron este sábado 24 de enero de 2026 en amplias zonas serranas de Chihuahua y Durango, donde se registraron nevadas, ventiscas y temperaturas bajo cero.

En la región de Creel, Chihuahua, el termómetro marcó apenas un grado centígrado al mediodía, mientras que en La Rosilla, Durango —considerada una de las comunidades más frías del país— la temperatura apenas alcanzó los tres grados.

La intensa nevada sumergió a varios estados del norte del país en un escenario de frío extremo y condiciones adversas.

Autoridades de Protección Civil confirmaron la caída de nieve en municipios como Balleza, Madera, Ocampo, Bocoyna, Guachochi y Guadalupe y Calvo, con acumulaciones que en algunos puntos superaron los 10 centímetros.

Además, se advirtió que las ráfagas de viento, superiores a los 75 kilómetros por hora, representan un riesgo adicional por la baja visibilidad en carreteras y el congelamiento de la cinta asfáltica.

Frío extremo se extiende a gran parte del país por tormenta invernal

El impacto de la tormenta invernal no se limita al norte de México. La interacción de la tercera tormenta invernal con el frente frío número 30 y una masa de aire ártico ha generado lluvias intensas, vientos fuertes y un descenso generalizado de temperaturas en al menos ocho estados del país.

El frío extremo azota amplias regiones del país con temperaturas bajo cero y condiciones de riesgo. (Cuartoscuro)

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén temperaturas mínimas de hasta -15 grados centígrados en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila, así como heladas en regiones de Baja California, Sonora, Nuevo León, Puebla, Estado de México e Hidalgo.

A nivel continental, el fenómeno ha provocado afectaciones desde el noroeste de México hasta Canadá, con sensaciones térmicas extremas en algunas regiones de Estados Unidos.

¿Cómo impacta la tormenta invernal al suministro eléctrico de la CFE?

Durante eventos de frío extremo, el sistema eléctrico puede verse comprometido por diversos factores asociados a las condiciones meteorológicas. Entre las principales afectaciones se encuentran:

Daños a la infraestructura eléctrica , por acumulación de nieve y hielo en líneas y postes.

Caída de árboles y ramas sobre el tendido eléctrico debido a vientos intensos .

Congelamiento de equipos, que afecta la generación y distribución de energía.

La tormenta invernal afectó la operación de la CFE, obligando a suspensiones preventivas del suministro para proteger la infraestructura eléctrica.

Incremento en la demanda eléctrica , por el uso intensivo de calefactores .

Afectaciones en el suministro de gas natural, insumo clave para la generación eléctrica.

La CFE aseguró que mantiene activos sus planes de contingencia, cuenta con capacidad suficiente para atender la demanda nacional y continúa en monitoreo permanente ante la evolución de la tormenta invernal.

Asimismo, las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y a extremar precauciones ante las bajas temperaturas.