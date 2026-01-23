México

Ante tormenta invernal en el norte de México, CFE garantiza continuidad del suministro eléctrico pese a posibles interrupciones de gas natural

El vórtice polar afectará al norte del país

CFE garantiza suministro eléctrico pese
CFE garantiza suministro eléctrico pese a vórtice polar. (REUTERS/Daniel Becerril/File Photo)

Ante la llegada de un frente frío extremo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha puesto en marcha un plan integral para asegurar el suministro de energía eléctrica en el norte de México, incluso ante posibles interrupciones de gas natural.

La preocupación por las bajas temperaturas y la inestabilidad en el mercado internacional del gas ha impulsado a la CFE a fortalecer la vigilancia y la coordinación operativa en el país.

La mañana de este 23 de enero de 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ya se trabaja en un plan de contingencia ante la llegada de la tercera tormenta invernal, la cual afectará al norte del país y podría representar graves afectaciones al suministro eléctrico.

Capacidad eléctrica sin depender del gas

La CFE ha subrayado que dispone de más de 28 mil MW de capacidad eléctrica que no depende del gas natural. Esta capacidad se apoya en tecnologías termoeléctricas convencionales, carboeléctricas y energías limpias, lo que permite mantener el flujo eléctrico en situaciones de escasez de gas.

Además, la empresa cuenta con dos terminales de regasificación de gas natural licuado (GNL), que pueden suministrar hasta 350 mil metros cúbicos para el interior del país. Este respaldo resulta esencial para responder a contingencias climáticas que puedan afectar las entregas regulares de gas.

Postes y cables eléctricos cubiertos
Postes y cables eléctricos cubiertos de hielo tras una intensa tormenta invernal, lo que aumenta el riesgo de cortes de energía en la región. Las acumulaciones de hielo pueden causar daños significativos a la infraestructura eléctrica y dificultar los trabajos de reparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grupo Directivo de Atención de Emergencias

Para afrontar la contingencia, se ha conformado un Grupo Directivo de Atención de Emergencias dentro de la CFE, que permanece en sesión permanente. Su tarea es monitorear en tiempo real la evolución del fenómeno meteorológico, evaluar las posibles afectaciones y coordinar la respuesta para mantener la continuidad del suministro eléctrico.

En caso de interrupciones, este grupo también tiene la responsabilidad de coordinar el restablecimiento del servicio en el menor tiempo posible, facilitando la comunicación y la toma de decisiones rápidas.

Estrategias frente a la volatilidad del precio del gas

Frente a la volatilidad internacional de los precios del gas natural, la CFE ha implementado un programa de coberturas financieras con instrumentos tipo opciones.

Esta estrategia permite fijar los precios dentro de rangos preestablecidos, reduciendo la exposición a aumentos inesperados y protegiendo la estabilidad financiera del Sistema Eléctrico Nacional.

La utilización de estas coberturas ayuda a mitigar los riesgos de alzas abruptas y garantiza que el funcionamiento operativo no se vea comprometido por el encarecimiento del insumo.

Puntos clave de la estrategia de CFE

  • CFE garantiza capacidad eléctrica sin depender de gas natural.
  • Dos terminales de GNL capaces de abastecer 350 mil metros cúbicos al país.
  • Grupo Directivo de Atención de Emergencias para monitorear la contingencia.
  • Programa de coberturas financieras para enfrentar la volatilidad en el precio del gas natural.
  • Compromiso de la CFE con la continuidad, seguridad y confiabilidad del suministro eléctrico nacional.

