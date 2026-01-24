Se realizó la Tercera reunión del Grupo de Implementación en Seguridad México–EEUU para analisis de detección y mitigación de drones

Operadores droneros del CJNG emplean drones modificados para ataques aéreos y operaciones de vigilancia en zonas controladas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (GIS) entre México y Estados Unidos se realizó en la sede del Departamento de Estado en Washington D.C. para fortalecer la cooperación bilateral en seguridad fronteriza y aplicación de la ley.

Durante una visita al Centro de Operaciones de Tecnologías No Tripuladas (UTOC), ambas delegaciones intercambiaron experiencias sobre detección y mitigación de drones, mostrando avances en la colaboración tecnológica. El reconocimiento al Gobierno de México por parte de la comitiva estadounidense fue uno de los momentos destacados, tras el traslado reciente de criminales de alto impacto bajo los marcos legales y de cooperación establecidos. Además, se reiteró la necesidad de mantener acciones conjuntas orientadas a obtener resultados tangibles contra la impunidad.

Desde la creación del GIS en septiembre de 2025, se han logrado progresos en el intercambio de información aduanera, el entendimiento de las amenazas globales de sistemas no tripulados y el fortalecimiento de la cooperación judicial, conforme a los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad diferenciada y colaboración en igualdad.

En la sesión se acordó también compartir más información sobre acciones de seguridad de Estados Unidos, ampliar el intercambio sobre casos prioritarios para México y aumentar los esfuerzos comunes para combatir el tráfico de armas.

Operadores droneros del CJNG emplean drones modificados para ataques aéreos y operaciones de vigilancia en zonas controladas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La delegación mexicana estuvo conformada por Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la SRE; Jesús Antonio Lozada, subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial de SSPC; Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos; Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Juvenal Cortés, general de brigada de Estado Mayor y Miguel Sanabria, general brigadier de Estado Mayor de la SEDENA; Martín Santillán, vicealmirante CG. DEM. y Mario Falcón, Tte. Nav. CG. EAO. de SEMAR; Héctor Elizalde, titular de la Agencia de Investigación Criminal de FGR; y Rafael Saucedo, director general de Asuntos Especiales y Modernización Fronteriza de SRE.

Por parte del gobierno de EEUU participaron Katherine Dueholm, subsecretaria adjunta principal para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado; Simon Bland, subsecretario para Asuntos Internacionales del Departamento de Seguridad Interior; Eric McGuire, director senior del Consejo de Seguridad Doméstica; Hayden O’Byrne, subprocurador general adjunto en funciones del Departamento de Justicia; Ana Quintana-Lovett, asesora senior en la Oficina del Secretario de Estado; y Chris Landberg, funcionario Senior de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley.

Foto: Gabinete de Seguridad

Cooperación binacional para capturar narcos y criminales

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, realizó el 22 de enero una visita oficial a México para mantener una serie de reuniones con laSecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)y la Fiscalía General de la República (FGR), tras la entrega de dos objetivos prioritarios para la agencia estadounidense: Alejandro Rosales Castillo y el exatleta Ryan Wedding.

La organización comandada por Wedding obtuvo anualmente más de mil millones de dólares en ganancias ilícitas procedentes de la venta de droga, de acuerdo con declaraciones previas de la secretaria de Justicia Pam Bondi. Las investigaciones señalaban que Wedding se asiló en México por alrededor de 10 años bajo la cobertura del Cártel de Sinaloa.

En su etapa como snowboard, Wedding representó a Canadá y alcanzó el puesto 24 en el eslalon gigante paralelo durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002.

Fue Kash Patel, director del FBI , calificó a Ryan James Wedding como una “versión moderna de Pablo Escobar y de ‘El Chapo’ Guzmán”.

Alejandro Rosales Castillo fue detenido en Hidalgo el 16 de enero. | X- FBI

Mientras que el FBI informó que días antes capturó en México a Alejandro Rosales Castillo, quien desde el 2017 se mantuvo como “uno de los 10 fugitivos más buscados”por las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con e FBI, Castillo está acusado del asesinato de Truc Quan “Sandy” Ly Le, de 23 años, cuyo cuerpo fue hallado en el condado de Cabarrus el 17 de agosto de 2016.