México

Capturan en México a uno de los “10 más buscados” de FBI, embajador de EEUU destaca esfuerzo conjunto con gobierno de Sheinbaum

Alejandro Rosales Castillo fue detenido en Hidalgo y permanece detenido en la Ciudad de México, en espera de su extradición

Alejandro Rosales Castillo fue detenido
Alejandro Rosales Castillo fue detenido en Hidalgo el 16 de enero. | X- FBI

El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) , informó que capturó en México a Alejandro Rosales Castillo, quien desde el 2017 se mantuvo como “uno de los 10 fugitivos más buscados” por las autoridades estadounidenses.

El director del FBI, Kash Patel, precisó en un comunicado que Castillo fue visto cruzando la frontera de Nogales, Arizona, a México, el 16 de agosto de 2016 y tras casi una década de investigaciones, fue localizado y detenido en Pachuca, Hidalgo, el 16 de enero pasado.

En la misma publicación, Patel destacó que la captura fue confirmada por el agente especial del FBI a cargo del caso, James C. Barnacle Jr., y Estella D. Patterson, jefa de policía de Charlotte-Mecklenburg.

Destacó que la detención fue posible gracias a la coordinación entre la Agregaduría de Seguridad del FBI en México, la Agencia de Investigación Criminal-INTERPOL y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De igual forma, señaló que Castillo permanece detenido en la Ciudad de México, en espera de su extradición a Carolina del Norte.

“#ÚLTIMAHORA El FBI captura en México a Alejandro Rosales Castillo, uno de los diez fugitivos más buscados. El agente especial a cargo, James C. Barnacle Jr., y la jefa de policía de CMPD, Estella D. Patterson, anuncian la captura de Alejandro “Alex” Rosales Castillo, uno de los diez fugitivos más buscados.

“Castillo fue capturado en Pachuca, Hidalgo, México, el 16 de enero de 2026. Castillo está acusado del asesinato de Truc Quan “Sandy” Ly Le, una joven de 23 años, en 2016″, escribió en su cuenta de X.

¿De qué está acusado Alejandro Rosales?

De acuerdo con e FBI, Castillo está acusado del asesinato de Truc Quan “Sandy” Ly Le, de 23 años, cuyo cuerpo fue hallado en el condado de Cabarrus el 17 de agosto de 2016.

En noviembre de 2016, se emitió una orden de arresto estatal y, en febrero de 2017, una orden federal por fuga ilegal. El director del FBI, Kash Patel, destacó el apoyo de las autoridades y la perseverancia de los agentes para que la familia de la víctima pueda recibir justicia.

Ronald Johnson destaca esfuerzo conjunto con gobierno de México tras captura

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebró al captura de Alejandro Rosales Castillo, calificándolo como un ejemplo de que la cooperación y esfuerzo conjunto entre ambos gobiernos, “bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y la mandataria, Claudia Sheinbaum”, produce “resultados tangibles”.

“La cooperación, la colaboración y la coordinación producen resultados tangibles. Este caso refleja el impacto de esos esfuerzos conjuntos. Bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump y del Presidenta @ClaudiaShein , mantenemos nuestro compromiso con la acción conjunta que fortalece la seguridad y garantiza la justicia", escribió en su cuenta de X, mostrando la publicación del FBI.

