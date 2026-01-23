México

El director del FBI se reúne en México con Harfuch y Godoy tras la detención de Ryan Wedding y Alejandro Rosales, uno de los 10 más buscados

De acuerdo con las autoridades mexicanas, Kash Patel y el embajador reconocieron el aumento de las operaciones coordinadas para la detención de generadores de violencia y de objetivos prioritarios que impactan a ambos países

Foto: Gabinete de Seguridad
Foto: Gabinete de Seguridad

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, realizó el 22 de enero una visita oficial a México para mantener una serie de reuniones con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), tras la entrega de dos objetivos prioritarios para la agencia estadounidense: Alejandro Rosales Castillo y el exatleta Ryan Wedding.

En su cuenta de X, Harfuch anunció que Kash Patel tuvo una reunión de trabajo con ambos funcionarios mexicanos tras la captura de Alejandro Rosales Castillo el pasado 16 de enero en Pachuca, Hidalgo.

Rosales Castillo era considerado como uno de los 10 más buscados por el FBI y contaba con ficha roja de la Interpol, además de que era requerido por autoridades del estado de Carolina del Norte, Estados Unidos, por los cargos de asesinato, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro.

“El Director del FBI partió hoy rumbo a los Estados Unidos, llevando consigo a dos objetivos prioritarios: una persona no estadounidense que fue detenida por autoridades mexicanas de los 10 más buscados por el FBI y un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente ayer en la Embajada de los Estados Unidos“, detalló Harfuch en su cuenta X.

El ciudadano canadiense que se entregó en la Embajada de EEUU en México es el exatleta olímpico Ryan James Wedding, alias Thor, identificado como líder de una organización internacional dedicada al tráfico de drogas que enviaba cocaína desde Colombia, a través de México y el Sur de California, hacia Canadá y que está relacionado con una facción del Cártel de Sinaloa.

El 17 de septiembre de 2024, un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos emitió una orden de arresto federal en su contra, acusándolo de conspiración para distribuir sustancias reguladas y para poseerlas con fines de distribución; conspiración para exportar cocaína; empresa delictiva permanente; homicidio y tentativa de homicidio en conexión con una empresa delictiva permanente y el delito de narcotráfico.

Este sujeto, quien de acuerdo con las autoridades estaba escondido en México bajo la protección del Cártel de Sinaloa, es considerado uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI y el Programa de Recompensas contra Narcóticos del Departamento de Estado de los EEUU, ofrecía una recompensa de hasta 10 mil dólares por información que conduzca al arresto o la condena del objetivo.

Kash Patel tuvo dos reuniones en México: una con el equipo de la SSPC que comanda Harfuch y otra con la Oficina de la Fiscal General de la República, que lidera Ernestina Godoy.

“Durante los encuentros con el Director del FBI y el Embajador de Estados Unidos Johnson se reconoció el aumento de las operaciones coordinadas para la detención de generadores de violencia y de objetivos prioritarios que impactan a ambos países. Se acordó continuar el trabajo coordinado en beneficio de ambas naciones, con pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial”, escribió el secretario.

“Las reuniones se desarrollaron en un ambiente de respeto, y se acordó seguir fortaleciendo la coordinación, que ya ha producido resultados concretos. La cooperación se mantendrá y se reforzará el intercambio de información, con el propósito de fortalecer la seguridad de ambos países.”

