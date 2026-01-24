Michoacán reporta la primera muerte por sarampión en 2026 y activa alerta sanitaria en México

El avance de los contagios mantiene al sistema de salud en máxima alerta a nivel nacional.

Michoacán confirmó la primera muerte por sarampión en México durante 2026, en medio de un repunte sostenido de contagios que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias del país.

La entidad acumula 265 casos confirmados, mientras que a nivel nacional la Secretaría de Salud (SSA) reporta 7 mil 417 contagios y 26 fallecimientos registrados entre 2025 y lo que va de 2026, la mayoría en personas que no contaban con esquema de vacunación completo.

El deceso registrado en Michoacán marca un punto crítico en el brote actual, ya que el virus se encuentra presente en las 32 entidades federativas y 265 municipios, con transmisión comunitaria activa en diversas regiones.

Sarampión en México: aumento de casos y entidades con mayor incidencia

De acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión en México, tan solo en las últimas 24 horas se confirmaron 107 nuevos casos, lo que refleja que la curva de contagios continúa en ascenso, especialmente durante el mes de enero.

El repunte sostenido de casos mantiene en alerta a las autoridades sanitarias del país.

En diciembre se contabilizaron 748 casos, mientras que en los primeros días de 2026 ya se acumulan 987 contagios.

Las entidades con mayor número de casos confirmados en este año son Jalisco, con 521; Chiapas, con 200; Sinaloa, con 65; y la Ciudad de México, con 51.

No obstante, el virus ha sido detectado en todo el país, lo que evidencia una dispersión nacional y dificultades para contener la transmisión.

En 2025, los fallecimientos por sarampión se concentraron principalmente en Chihuahua, con 21 defunciones, seguido de Jalisco, Sonora y Durango, según cifras oficiales.

Niñas y niños, los más vulnerables ante el brote

El grupo de edad más afectado por el sarampión en México es el de 1 a 4 años, con mil 132 casos confirmados, seguido de niñas y niños de 5 a 9 años, con 881 contagios.

Niñas y niños pequeños son los más afectados por el aumento de contagios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la tasa de incidencia más alta se registra en menores de un año, quienes presentan más de 44 casos por cada 100 mil habitantes, debido a que aún no completan su esquema de vacunación.

También se ha identificado un número significativo de casos en adultos jóvenes de 25 a 29 años, lo que apunta a esquemas incompletos o ausencia de vacunación en etapas previas.

Las autoridades sanitarias advierten que las personas no vacunadas o con esquemas incompletos enfrentan un mayor riesgo de complicaciones graves.

¿Por qué el sarampión representa un alto riesgo sanitario?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire y puede propagarse rápidamente en espacios cerrados. Un solo caso puede infectar hasta 18 personas en comunidades sin inmunidad colectiva.

El contagio masivo en comunidades sin inmunidad aumenta el riesgo de complicaciones graves. (X @SSalud_mx)

Aunque es prevenible mediante vacunación, el brote actual evidencia brechas en la cobertura de inmunización, desconfianza hacia las vacunas y rezagos acumulados en los últimos años.

La transmisión sostenida del mismo genotipo durante más de 12 meses llevó a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a convocar a México a una reunión virtual el próximo 13 de abril, donde se evaluará si el país mantiene su certificación como libre de sarampión.

Vacunación y medidas ante síntomas de sarampión

La Secretaría de Salud ha reiterado que la vacunación es la única herramienta efectiva para frenar el brote.

La vacunación es la herramienta más eficaz para frenar la propagación del virus. Foto: Cuartoscuro

El país cuenta actualmente con más de 23 millones de dosis disponibles, suficientes para cubrir la demanda de los próximos dos años, y ya se han aplicado más de 11 millones de vacunas como parte de las campañas de reforzamiento.

Qué hacer ante síntomas o para prevenir contagios:

Completar el esquema de vacunación contra el sarampión .

Acudir de inmediato a un centro de salud ante fiebre, tos, conjuntivitis o erupciones cutáneas.

Evitar la automedicación .

Aislar casos sospechosos para cortar cadenas de transmisión.

Proteger a bebés menores de un año y personas no vacunadas.

Las autoridades sanitarias subrayan que reforzar la vacunación y la detección oportuna será clave para evitar más muertes prevenibles y contener uno de los brotes más severos de sarampión en la historia reciente del país.