Morena inicia nueva era con Ariadna Montiel, en medio de la presión por el caso Rocha Moya

CIUDAD DE MÉXICO, 03MAYO2026.- Ariadna Montiel fue elegida como la nueva dirigente nacional de Morena tras la salida de Luisa María Alcalde, quién tomará el puesto de Consejera Jurídica de la presidencia, la ex secretaria del Bienestar alzó las manos de Andrés Manuel López Beltrán, Citlalli Hernández, Alfonso Durazo y la ex líder nacional, Luisa María Alcalde. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

El Congreso Nacional Extraordinario de Morena designó este domingo 3 de mayo a Ariadna Montiel como su nueva dirigente nacional, en un momento marcado por la presión internacional tras la solicitud de captura y extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por parte de Estados Unidos.

En el discurso, Morena se concentró en la unidad interna y el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó formalmente a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios de Sinaloa de presuntos vínculos con el narcotráfico.

PUBLICIDAD

La sesión se realizó en la Ciudad de México con la asistencia de mil 828 congresistas luego de la salida de Luisa María Alcalde de la presidencia del partido.

Montiel reivindicó la historia de lucha y el trabajo territorial de Morena

CIUDAD DE MÉXICO, 03MAYO2026.- Ariadna Montiel, durante su primer discurso como nueva dirigente nacional de Morena, luego de ser elegida dentro de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

La llegada de Ariadna Montiel a la dirigencia ocurre en un contexto de tensión política. Montiel, quien se desempeñaba como secretaria del Bienestar en el gabinete de Claudia Sheinbaum, asumió el liderazgo del partido con un discurso centrado en la defensa de la soberanía nacional y el compromiso con el pueblo. “Aquí lo que importa son las causas que defendemos, que lo que verdaderamente importa es el bienestar del pueblo de México”, dijo Montiel ante los congresistas.

PUBLICIDAD

Montiel hizo un recuento de luchas pasadas, desde el fraude electoral de 1988 hasta la resistencia frente a reformas privatizadoras y la consolidación territorial del partido en la última década.

Señaló: “Somos la revolución de las conciencias. Somos la resistencia civil contra el desafuero de Andrés Manuel. Somos hijos del campamento de Reforma, donde exigimos el recuento voto por voto”. Agregó que en menos de cuatro años, la organización se convirtió en la primera fuerza política del país, con más de 12 millones de afiliados.

PUBLICIDAD

CIUDAD DE MÉXICO, 03MAYO2026.- Ariadna Montiel, durante su primer discurso como nueva dirigente nacional de Morena, luego de ser elegida dentro de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

La nueva presidenta de Morena destacó el trabajo territorial, la organización en comités seccionales, la distribución del periódico Regeneración y la presencia de más de 60 mil brigadistas que, afirmó, permitieron llevar programas sociales a casi 40 millones de personas. Llamó a extender la cobertura territorial y a realizar al menos una gran asamblea en cada uno de los dos mil cuatrocientos setenta y ocho municipios del país.

Montiel subrayó la dimensión de género del relevo: “Hoy las niñas mexicanas sueñan con ser presidentas”. Recordó el legado de mujeres como Rosario Ibarra de Piedra y reivindicó la llegada de la primera mujer presidenta como un “triunfo de generaciones enteras”.

PUBLICIDAD

Durante el Congreso, la presidenta saliente, Luisa María Alcalde, entregó la batuta resaltando la importancia de la unidad y la organización territorial.

El caso Rocha Moya marcó la agenda

El comunicado fue emitido mediante los canales oficiales del comité estatal. Crédito: Facebook - Rubén Rocha Moya y Morena Sinaloa

El cónclave de Morena se desarrolló bajo la sombra de la acusación formal contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, a quien la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York señaló por presuntos nexos con el cártel de Sinaloa.

PUBLICIDAD

El viernes 2 de mayo, Rocha Moya anunció en un video que solicitó licencia provisional para facilitar la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) y horas después el Congreso local lo avaló.

En su mensaje, el gobernador calificó de “falsas y dolosas” las acusaciones y afirmó que no ha existido complicidad con grupos delictivos.

PUBLICIDAD

Estados Unidos solicitó la detención de Rocha Moya y otros nueve funcionarios, incluidos el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, quien también pidió licencia de su cargo.

La Fiscalía mexicana ha sostenido que hasta ahora no existen pruebas suficientes para proceder contra los acusados y pidió a Estados Unidos más elementos para fundamentar la solicitud de extradición. Raúl Jiménez, del área de asuntos internacionales de la Fiscalía, declaró el pasado viernes: “No hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el por qué de la urgencia de la detención provisional”.

PUBLICIDAD

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la intervención de gobiernos extranjeros y exigió pruebas “irrefutables”. En un acto público en Chiapas, Sheinbaum sostuvo: “Ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio. Porque aquí habemos mexicanas y mexicanos que defendemos la patria”.

Unidad interna y cero tolerancia a la corrupción

CIUDAD DE MÉXICO, 03MAYO2026.- Ariadna Montiel fue elegida como la nueva dirigente nacional de Morena tras la salida de Luisa María Alcalde, quién tomará el puesto de Consejera Jurídica de la presidencia, la ex secretaria del Bienestar alzó las manos de Andrés Manuel López Beltrán, Citlalli Hernández, Alfonso Durazo y la ex líder nacional, Luisa María Alcalde. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Ante la coyuntura, la dirigencia de Morena evitó personalizar el tema Rocha Moya y concentró sus mensajes en la defensa de la unidad interna y la soberanía.

PUBLICIDAD

Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, advirtió que existían “voces internas que buscan sembrar dudas sobre el rumbo de nuestro proyecto” y llamó a no caer en disputas menores que favorezcan a los adversarios del movimiento. “La defensa de México exige de nuestra cohesión política”, señaló Durazo durante el Congreso Nacional.

Montiel retomó el mensaje y pidió claridad interna: “Esta dirigencia no tolerará corrupción en ningún gobierno de Morena”.

Agregó que quienes aspiren a ser candidatos para las elecciones de 2027 deberán tener una “trayectoria impecable” y que la honestidad será un mandato ético que no admite excepciones. “Si tenemos certeza de que alguien comete un acto de corrupción, aunque haya ganado la encuesta, no serán candidatos”, afirmó.

La nueva presidenta pidió mantener la organización y la presencia territorial. Sostuvo que “la unidad nos hará invencibles. Pero la unidad más importante es la unidad con el pueblo”. Subrayó que el objetivo será “desterrar de manera definitiva el nepotismo, el clasismo, el racismo y el machismo y cualquier práctica que traicione los principios de nuestro movimiento”.

Ariadna Montiel comunicado.

Montiel expresó gratitud y aprendizaje de Andrés Manuel López Obrador y orgullo por Claudia Sheinbaum: “De nuestra presidenta aprendemos de su temple y firmeza en la férrea defensa de la soberanía nacional. El mundo la mira con admiración y respeto. Ella es nuestro orgullo”. Llamó a la militancia a respaldar a Sheinbaum: “Aquí hay mucho pueblo y un gran movimiento que la respalda. Tenemos a la mejor presidenta del mundo. Desde aquí le decimos: Presidenta, no está sola”.

En el plano internacional, Montiel expresó solidaridad con el pueblo de Cuba y pidió el fin del bloqueo económico, citando el principio de “el respeto al derecho ajeno es la paz”.

El Congreso Nacional cerró con el himno nacional y una fotografía oficial del presídium, en un ambiente en el que los llamados a la unidad y la defensa de la soberanía dominaron el relevo en la dirigencia.