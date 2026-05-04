México

Morena inicia nueva era con Ariadna Montiel, en medio de la presión por el caso Rocha Moya

El Congreso Nacional del partido se enfocó en la unidad interna, el respaldo a Claudia Sheinbaum y la defensa de la soberanía, sin pronunciarse a fondo sobre el caso Sinaloa

Guardar
CIUDAD DE MÉXICO, 03MAYO2026.- Ariadna Montiel fue elegida como la nueva dirigente nacional de Morena tras la salida de Luisa María Alcalde, quién tomará el puesto de Consejera Jurídica de la presidencia, la ex secretaria del Bienestar alzó las manos de Andrés Manuel López Beltrán, Citlalli Hernández, Alfonso Durazo y la ex líder nacional, Luisa María Alcalde. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 03MAYO2026.- Ariadna Montiel fue elegida como la nueva dirigente nacional de Morena tras la salida de Luisa María Alcalde, quién tomará el puesto de Consejera Jurídica de la presidencia, la ex secretaria del Bienestar alzó las manos de Andrés Manuel López Beltrán, Citlalli Hernández, Alfonso Durazo y la ex líder nacional, Luisa María Alcalde. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

El Congreso Nacional Extraordinario de Morena designó este domingo 3 de mayo a Ariadna Montiel como su nueva dirigente nacional, en un momento marcado por la presión internacional tras la solicitud de captura y extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por parte de Estados Unidos.

En el discurso, Morena se concentró en la unidad interna y el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó formalmente a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios de Sinaloa de presuntos vínculos con el narcotráfico.

PUBLICIDAD

La sesión se realizó en la Ciudad de México con la asistencia de mil 828 congresistas luego de la salida de Luisa María Alcalde de la presidencia del partido.

Montiel reivindicó la historia de lucha y el trabajo territorial de Morena

CIUDAD DE MÉXICO, 03MAYO2026.- Ariadna Montiel, durante su primer discurso como nueva dirigente nacional de Morena, luego de ser elegida dentro de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 03MAYO2026.- Ariadna Montiel, durante su primer discurso como nueva dirigente nacional de Morena, luego de ser elegida dentro de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

La llegada de Ariadna Montiel a la dirigencia ocurre en un contexto de tensión política. Montiel, quien se desempeñaba como secretaria del Bienestar en el gabinete de Claudia Sheinbaum, asumió el liderazgo del partido con un discurso centrado en la defensa de la soberanía nacional y el compromiso con el pueblo. “Aquí lo que importa son las causas que defendemos, que lo que verdaderamente importa es el bienestar del pueblo de México”, dijo Montiel ante los congresistas.

PUBLICIDAD

Montiel hizo un recuento de luchas pasadas, desde el fraude electoral de 1988 hasta la resistencia frente a reformas privatizadoras y la consolidación territorial del partido en la última década.

Señaló: “Somos la revolución de las conciencias. Somos la resistencia civil contra el desafuero de Andrés Manuel. Somos hijos del campamento de Reforma, donde exigimos el recuento voto por voto”. Agregó que en menos de cuatro años, la organización se convirtió en la primera fuerza política del país, con más de 12 millones de afiliados.

CIUDAD DE MÉXICO, 03MAYO2026.- Ariadna Montiel, durante su primer discurso como nueva dirigente nacional de Morena, luego de ser elegida dentro de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 03MAYO2026.- Ariadna Montiel, durante su primer discurso como nueva dirigente nacional de Morena, luego de ser elegida dentro de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

La nueva presidenta de Morena destacó el trabajo territorial, la organización en comités seccionales, la distribución del periódico Regeneración y la presencia de más de 60 mil brigadistas que, afirmó, permitieron llevar programas sociales a casi 40 millones de personas. Llamó a extender la cobertura territorial y a realizar al menos una gran asamblea en cada uno de los dos mil cuatrocientos setenta y ocho municipios del país.

Montiel subrayó la dimensión de género del relevo: “Hoy las niñas mexicanas sueñan con ser presidentas”. Recordó el legado de mujeres como Rosario Ibarra de Piedra y reivindicó la llegada de la primera mujer presidenta como un “triunfo de generaciones enteras”.

Durante el Congreso, la presidenta saliente, Luisa María Alcalde, entregó la batuta resaltando la importancia de la unidad y la organización territorial.

El caso Rocha Moya marcó la agenda

El comunicado fue emitido mediante los canales oficiales del comité estatal. Crédito: Facebook - Rubén Rocha Moya y Morena Sinaloa
El comunicado fue emitido mediante los canales oficiales del comité estatal. Crédito: Facebook - Rubén Rocha Moya y Morena Sinaloa

El cónclave de Morena se desarrolló bajo la sombra de la acusación formal contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, a quien la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York señaló por presuntos nexos con el cártel de Sinaloa.

El viernes 2 de mayo, Rocha Moya anunció en un video que solicitó licencia provisional para facilitar la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) y horas después el Congreso local lo avaló.

En su mensaje, el gobernador calificó de “falsas y dolosas” las acusaciones y afirmó que no ha existido complicidad con grupos delictivos.

Estados Unidos solicitó la detención de Rocha Moya y otros nueve funcionarios, incluidos el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, quien también pidió licencia de su cargo.

La Fiscalía mexicana ha sostenido que hasta ahora no existen pruebas suficientes para proceder contra los acusados y pidió a Estados Unidos más elementos para fundamentar la solicitud de extradición. Raúl Jiménez, del área de asuntos internacionales de la Fiscalía, declaró el pasado viernes: “No hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el por qué de la urgencia de la detención provisional”.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la intervención de gobiernos extranjeros y exigió pruebas “irrefutables”. En un acto público en Chiapas, Sheinbaum sostuvo: “Ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio. Porque aquí habemos mexicanas y mexicanos que defendemos la patria”.

Unidad interna y cero tolerancia a la corrupción

CIUDAD DE MÉXICO, 03MAYO2026.- Ariadna Montiel fue elegida como la nueva dirigente nacional de Morena tras la salida de Luisa María Alcalde, quién tomará el puesto de Consejera Jurídica de la presidencia, la ex secretaria del Bienestar alzó las manos de Andrés Manuel López Beltrán, Citlalli Hernández, Alfonso Durazo y la ex líder nacional, Luisa María Alcalde. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 03MAYO2026.- Ariadna Montiel fue elegida como la nueva dirigente nacional de Morena tras la salida de Luisa María Alcalde, quién tomará el puesto de Consejera Jurídica de la presidencia, la ex secretaria del Bienestar alzó las manos de Andrés Manuel López Beltrán, Citlalli Hernández, Alfonso Durazo y la ex líder nacional, Luisa María Alcalde. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Ante la coyuntura, la dirigencia de Morena evitó personalizar el tema Rocha Moya y concentró sus mensajes en la defensa de la unidad interna y la soberanía.

Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, advirtió que existían “voces internas que buscan sembrar dudas sobre el rumbo de nuestro proyecto” y llamó a no caer en disputas menores que favorezcan a los adversarios del movimiento. “La defensa de México exige de nuestra cohesión política”, señaló Durazo durante el Congreso Nacional.

Montiel retomó el mensaje y pidió claridad interna: “Esta dirigencia no tolerará corrupción en ningún gobierno de Morena”.

Agregó que quienes aspiren a ser candidatos para las elecciones de 2027 deberán tener una “trayectoria impecable” y que la honestidad será un mandato ético que no admite excepciones. “Si tenemos certeza de que alguien comete un acto de corrupción, aunque haya ganado la encuesta, no serán candidatos”, afirmó.

La nueva presidenta pidió mantener la organización y la presencia territorial. Sostuvo que “la unidad nos hará invencibles. Pero la unidad más importante es la unidad con el pueblo”. Subrayó que el objetivo será “desterrar de manera definitiva el nepotismo, el clasismo, el racismo y el machismo y cualquier práctica que traicione los principios de nuestro movimiento”.

Ariadna Montiel comunicado.
Ariadna Montiel comunicado.

Montiel expresó gratitud y aprendizaje de Andrés Manuel López Obrador y orgullo por Claudia Sheinbaum: “De nuestra presidenta aprendemos de su temple y firmeza en la férrea defensa de la soberanía nacional. El mundo la mira con admiración y respeto. Ella es nuestro orgullo”. Llamó a la militancia a respaldar a Sheinbaum: “Aquí hay mucho pueblo y un gran movimiento que la respalda. Tenemos a la mejor presidenta del mundo. Desde aquí le decimos: Presidenta, no está sola”.

En el plano internacional, Montiel expresó solidaridad con el pueblo de Cuba y pidió el fin del bloqueo económico, citando el principio de “el respeto al derecho ajeno es la paz”.

El Congreso Nacional cerró con el himno nacional y una fotografía oficial del presídium, en un ambiente en el que los llamados a la unidad y la defensa de la soberanía dominaron el relevo en la dirigencia.

Temas Relacionados

MorenaAriadna MontielRubén Rocha MoyaClaudia SheinbaumAlfonso DurazoPolítica mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Las salchichas más baratas con menos sodio y más energía, según Profeco en 2026

En el análisis de 37 productos, algunas marcas destacan por ofrecer precios accesibles sin sacrificar calidad ni valor nutricional

Las salchichas más baratas con menos sodio y más energía, según Profeco en 2026

Nodal revela planes musicales con Ángela Aguilar y le declara su amor en Chile: “Gracias por amar tanto a mi reina”

El cantante realizó su concierto en Chile y estuvo acompañado por Ángela Aguilar, quien viajó con él durante la gira

Nodal revela planes musicales con Ángela Aguilar y le declara su amor en Chile: “Gracias por amar tanto a mi reina”

Quién es Héctor Yunes, el político que rompió con el PRI tras 45 años y acusa a ‘Alito’ Moreno de “secuestrar” al partido

El excandidato a gobernador de Veracruz sostuvo que el PRI atraviesa una crisis que podría llevarlo a la extinción

Quién es Héctor Yunes, el político que rompió con el PRI tras 45 años y acusa a ‘Alito’ Moreno de “secuestrar” al partido

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del sorteo de hoy viernes 1 de mayo

El sorteo Melate se realiza tres veces a la semana, todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas. Esta es la combinación ganadora del sorteo 4207 dados a conocer por la Lotería Nacional

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del sorteo de hoy viernes 1 de mayo

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita de hoy domingo 3 de mayo

El sorteo Melate se lleva a cabo tres veces a la semana, todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas. Esta es la combinación ganadora del sorteo 4208 dados a conocer por la lotería mexicana

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita de hoy domingo 3 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a tres hombres que transportaban más de dos toneladas de cocaína en costas de Acapulco

Sentencian a tres hombres que transportaban más de dos toneladas de cocaína en costas de Acapulco

Vinculan a proceso a nueve de Los Petrofactureros, célula ligada al huachicol fiscal

Capturan a hombre por triple homicidio en Azcapotzalco: estaría ligado a otro ataque

Rocha Moya y sus acusaciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa: ¿Sería el primer gobernador en ser extraditado?

Rubén Rocha Moya y Pedro Inzunza aparecieron en volantes que los acusaban de nexos con Los Chapitos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Nodal revela planes musicales con Ángela Aguilar y le declara su amor en Chile: “Gracias por amar tanto a mi reina”

Nodal revela planes musicales con Ángela Aguilar y le declara su amor en Chile: “Gracias por amar tanto a mi reina”

El consejo de Yuri a Ángela Aguilar tras polémicas y críticas en redes sociales

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 4 de mayo de 2026

Merch oficial de BTS en el Estadio GNP Seguros: ubicaciones, horarios y precios

Christian Nodal desapareció todas sus fotos de Instagram, incluidas las de su boda con Ángela y las de su hija Inti

DEPORTES

Alineación indebida del América vs Pumas: polémica en la Liguilla 2026 podría eliminar a las Águilas

Alineación indebida del América vs Pumas: polémica en la Liguilla 2026 podría eliminar a las Águilas

Efraín Juárez afirma que Pumas fue superior ante el América: “solo hubo un equipo en el estadio”

Tras empatar ante Pumas, Jardine enciende la vuelta en CU: “No importa mucho en qué cancha juguemos”

Falta de figuras, ausencia de competencia y presión de anfitrión: el desafío de Estados Unidos en el Mundial 2026

Cuál es el estado de salud del Zurdo Ramírez tras ser noqueado por David Benavidez