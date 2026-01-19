Sarampión en México: Secretaría de Salud explica por qué hubo aumento de casos

Chihuahua, Jalisco y Chiapas encabezan la lista de entidades con mayor incidencia de sarampión durante el actual brote nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los contagios de sarampión resurgieron durante 2025 y las primeras semanas de 2026, México tiene 7 mil 131 casos confirmados y 24 defunciones, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

El aumento de brotes se produce en un escenario de alerta regional, impulsado por el resurgimiento de la enfermedad en el continente americano, incluso la Organización Panamericana de la Salud ha realizado advertencias.

Las autoridades mexicanas atribuyen el brote a la baja cobertura vacunal y a la presencia de grupos poblacionales susceptibles.

La baja cobertura de vacunación y la presencia de grupos vulnerables impulsan la expansión del sarampión en todo el país (X/@SSalud_mx)

El fenómeno internacional y la colaboración con organismos como la OPS han sido clave para fortalecer la vigilancia epidemiológica, según la Secretaría de Salud.

México utiliza el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica para identificar casos, confirmar diagnósticos por laboratorio y caracterizar genotipos del virus.

“En México, el comportamiento epidemiológico del sarampión se mantiene bajo monitoreo permanente a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica”, se pudo leer en el comunicado.

Más del 90% de los casos de sarampión en México afectan a personas sin antecedentes de vacunación, reportan autoridades sanitarias (X/@SSalud_mx)

Además, se informó que la prioridad de la Secretaría de Salud es la detección temprana,confirmación por laboratorio y la identificación de genotipos circulantes, en cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de vigilancia sanitaria.

Cuántos casos de Sarampión hay en México

Hasta el 18 de enero de 2026, el brote afecta a todos los estados.

Chihuahua lidera la incidencia con 4.495 casos

Jalisco (1.020)

Chiapas (430)

Michoacán (261)

Guerrero (248)

Sinaloa (129)

Sonora (114)

El Gobierno de México refuerza los cercos epidemiológicos y extiende la vacunación contra sarampión hasta los 49 años de edad en brotes activos (Informe diario del brote de sarampión en México 18 de enero - Secretaría de Salud)

La Ciudad de México suma 78 casos y el Estado de México 16. Puebla y Veracruz suman un caso cada uno.

En Guanajuato, Aguascalientes y Nuevo León se identifican dos casos respectivamente.

Al menos hacia las 16:37, la SSa no ha actualizado el Reporte Diario de Sarampión del 19 de enero.

A quiénes afecta el sarampión en México

Los casos más graves y las defunciones predominan en personas con esquema de vacunación incompleto, en población infantil menor de un año y en adultos sin protección inmunológica de hasta 49 años, según la Secretaría de Salud.

El grupo de menores de un año presenta la tasa más alta, con 42,4 casos por cada 100.000 habitantes.

Las recomendaciones de la Secretaría de Salud incluyen vacunas SRP y SR, uso de cubrebocas, higiene y evitar reuniones ante síntomas (AP Foto/Mary Conlon, Archivo)

Más del 90% de los casos confirmados corresponden a personas sin antecedente de vacunación, detallan las autoridades sanitarias.

El primer caso importado se notificó el 14 de febrero de 2025 en Chihuahua, en una menor sin esquema vacunal.

Factores como la movilidad de jornaleros agrícolas, el retraso en la aplicación de vacunas y la dispersión geográfica facilitan la propagación del virus, indica la Secretaría de Salud.

Cómo prevenir el sarampión

La Secretaría de Salud exhorta a madres, padres y personas cuidadoras a revisar la Cartilla Nacional de Salud y acudir a las unidades médicas para completar los esquemas de vacunación.

Las principales herramientas de prevención incluyen la vacuna triple viral (SRP) para niñas y niños de seis a once meses, y la vacuna doble viral (SR) para adolescentes, adultos hasta 49 años y personal sanitario.

El grupo de menores de un año registra la tasa más alta de sarampión, con 42,4 casos por cada 100.000 habitantes según cifras oficiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones preventivas comprenden:

cubrir el esquema de vacunación correspondiente

el uso de cubrebocas en espacios concurridos

el lavado frecuente de manos

cubrirse el rostro con el codo al estornudar

evitar reuniones ante síntomas como fiebre, erupciones cutáneas o molestias respiratorias.

En presencia de síntomas, la recomendación institucional es acudir de inmediato al centro médico más cercano.