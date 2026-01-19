Sarampión en México: Secretaría de Salud explica por qué hubo aumento de casos

Los contagios de sarampión resurgieron durante 2025 y las primeras semanas de 2026, México tiene 7 mil 131 casos confirmados y 24 defunciones, de acuerdo con la Secretaría de Salud.
El aumento de brotes se produce en un escenario de alerta regional, impulsado por el resurgimiento de la enfermedad en el continente americano, incluso la Organización Panamericana de la Salud ha realizado advertencias.
Las autoridades mexicanas atribuyen el brote a la baja cobertura vacunal y a la presencia de grupos poblacionales susceptibles.
El fenómeno internacional y la colaboración con organismos como la OPS han sido clave para fortalecer la vigilancia epidemiológica, según la Secretaría de Salud.
México utiliza el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica para identificar casos, confirmar diagnósticos por laboratorio y caracterizar genotipos del virus.
“En México, el comportamiento epidemiológico del sarampión se mantiene bajo monitoreo permanente a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica”, se pudo leer en el comunicado.
Además, se informó que la prioridad de la Secretaría de Salud es la detección temprana,confirmación por laboratorio y la identificación de genotipos circulantes, en cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de vigilancia sanitaria.
Cuántos casos de Sarampión hay en México
Hasta el 18 de enero de 2026, el brote afecta a todos los estados.
- Chihuahua lidera la incidencia con 4.495 casos
- Jalisco (1.020)
- Chiapas (430)
- Michoacán (261)
- Guerrero (248)
- Sinaloa (129)
- Sonora (114)
La Ciudad de México suma 78 casos y el Estado de México 16. Puebla y Veracruz suman un caso cada uno.
En Guanajuato, Aguascalientes y Nuevo León se identifican dos casos respectivamente.
Al menos hacia las 16:37, la SSa no ha actualizado el Reporte Diario de Sarampión del 19 de enero.
A quiénes afecta el sarampión en México
Los casos más graves y las defunciones predominan en personas con esquema de vacunación incompleto, en población infantil menor de un año y en adultos sin protección inmunológica de hasta 49 años, según la Secretaría de Salud.
El grupo de menores de un año presenta la tasa más alta, con 42,4 casos por cada 100.000 habitantes.
Más del 90% de los casos confirmados corresponden a personas sin antecedente de vacunación, detallan las autoridades sanitarias.
El primer caso importado se notificó el 14 de febrero de 2025 en Chihuahua, en una menor sin esquema vacunal.
Factores como la movilidad de jornaleros agrícolas, el retraso en la aplicación de vacunas y la dispersión geográfica facilitan la propagación del virus, indica la Secretaría de Salud.
Cómo prevenir el sarampión
La Secretaría de Salud exhorta a madres, padres y personas cuidadoras a revisar la Cartilla Nacional de Salud y acudir a las unidades médicas para completar los esquemas de vacunación.
Las principales herramientas de prevención incluyen la vacuna triple viral (SRP) para niñas y niños de seis a once meses, y la vacuna doble viral (SR) para adolescentes, adultos hasta 49 años y personal sanitario.
- Las recomendaciones preventivas comprenden:
- cubrir el esquema de vacunación correspondiente
- el uso de cubrebocas en espacios concurridos
- el lavado frecuente de manos
- cubrirse el rostro con el codo al estornudar
- evitar reuniones ante síntomas como fiebre, erupciones cutáneas o molestias respiratorias.
En presencia de síntomas, la recomendación institucional es acudir de inmediato al centro médico más cercano.