México

Profeco reveló cuáles son los rastrillos desechables que cuidan mejor la piel y logran un afeitado eficaz

El análisis comparó 26 modelos de rastrillos desechables y reveló cuáles ofrecen un mejor afeitado y protección para la piel

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Dos rastrillos, uno gris oscuro y otro rosa y blanco, están dentro de un vaso transparente sobre un mostrador claro en un baño con luz natural.
El análisis comparó 26 modelos de rastrillos desechables y reveló cuáles ofrecen un mejor afeitado y protección para la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio exhaustivo sobre la calidad de los rastrillos desechables disponibles en el mercado mexicano. El análisis incluyó 26 modelos, divididos entre productos para dama y caballero, y consideró aspectos como el filo de las hojas, la resistencia del mango, la efectividad del afeitado, la experiencia de uso y el cuidado de la piel. El objetivo fue orientar a las personas consumidoras hacia una elección informada, con base en desempeño y seguridad.

El laboratorio de Profeco revisó que el empaque cumpliera con la normatividad vigente, que los materiales no tuvieran imperfecciones, y que las hojas estuvieran en buen estado. Se realizaron pruebas de flexión en los mangos, así como evaluaciones en la eficacia del afeitado y el nivel de irritación o protección para la piel. El puntaje final consideró el desempeño, el filo y la integridad de los materiales.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Profeco examinó la calidad, seguridad y eficacia de los principales rastrillos desechables del mercado mexicano, identificando los productos más confiables y los menos recomendados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los mejores rastrillos para mujer

  • GILLETTE Venus extrasuave de 3 hojas
  • GILLETTE Venus extrasuave sensitive de 3 hojas con aloe vera
  • GILLETTE Venus suave sensitive de 3 hojas con aloe vera
  • SCHICK Quattro 4 YOU de 4 hojas, piel delicada
  • ENVISAGE doble barra protectora y banda lubricante de 3 hojas
  • ENVISAGE barra protectora y banda lubricante de 3 hojas
  • EQUATE Venus extrasuave de 3 hojas, mango perfumado

Estos modelos destacaron por su efectividad en el afeitado, comodidad en el manejo y protección de la piel, sin presentar irregularidades en las hojas ni defectos visibles en los mangos. Además, su empaque cumplió con la información comercial requerida.

Los mejores rastrillos para hombre

  • GILLETTE Prestobarba extrasuave de 3 hojas y mango reciclado
  • GILLETTE Prestobarba SENSITIVE de 3 hojas con aloe y mango reciclado
  • ENVISAGE barra protectora y banda lubricante de 3 hojas
  • ENVISAGE barra protectora y banda lubricante de 4 hojas
  • SCHICK XTREME3 de 3 hojas, piel sensible

Estos rastrillos demostraron alta eficacia, buena experiencia de uso y adecuados cuidados para la piel. No presentaron defectos físicos ni en las hojas ni en los mangos.

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Los peores rastrillos: modelos con fallas

Profeco también identificó modelos que presentaron imperfecciones en el filo de las hojas, lo que puede afectar la experiencia de afeitado y aumentar el riesgo de irritaciones o cortes. Las marcas y modelos con observaciones negativas fueron:

  • CHEDRAUI Mango grueso de 2 hojas (dama y caballero)
  • DAY CARE Mango grueso de 2 hojas (dama y caballero)
Un vaso transparente lleno de rastrillos de afeitar de diferentes colores y tamaños con gotas de agua, sobre un mostrador claro en un baño con luz natural.
El estudio incluyó pruebas de filo, resistencia y experiencia de uso, señalando las mejores opciones para cuidar la piel y evitar irritaciones durante el afeitado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los modelos mencionados mostraron ligeras irregularidades en el filo de las navajas durante la inspección microscópica. Aunque cumplen la función básica y la información comercial, su desempeño fue menor respecto a otros productos.

Recomendaciones para elegir rastrillos de afeitar

Profeco recomienda revisar siempre el estado del empaque y cambiar el rastrillo al primer signo de irritación o pérdida de filo. No se debe compartir el rastrillo y es preferible utilizar cremas o geles para afeitar, así como dejar secar el producto tras su uso. La elección informada permite cuidar tanto la piel como el presupuesto.

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