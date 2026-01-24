Casos de sarampión en México: ¿Qué personas deben recibir un refuerzo de esta vacuna?

Aumentan los casos de sarampión en México.

El aumento de casos de sarampión en el país está marcado una alerta para las autoridades del sector salud, en un intento de poder frenar los contagios y fallecimientos asociados a esta enfermedad.

Durante 2025, se comenzó a registrar un incremento de personas con este padecimiento, pero a finales del año pasado y en las primeras semanas de este 2026, su propagación se potenció afectando a miles de mexicanos y mexicanas.

Los primeros brotes en México se detectaron en la región de Chihuahua, lugar donde se identificó que la mayoría de los pacientes no contaban con un esquema completo de vacunación, o en su defecto nunca habían recibido alguna dosis.

La Secretaría de Salud ante una inminente alza de contagios de sarampión, advirtió que este virus es uno de los más propagables que existen, casi superior a la capacidad de transmisión del COVID-19.

Ante esta situación de emergencia, el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció una campaña de vacunación para el reforzamiento de la vacuna contra el sarampión en lugares con alta afluencia de personas.

De acuerdo con datos oficiales de las autoridades de salud, hasta el corte del 19 de enero de 2026 se confirmaron 7 mil 168 casos de esta enfermedad en todo el país, así como 24 defunciones vinculadas con este virus. Estas cifras son parte de un Informe Diario del Brote de Sarampión, diseñado por la Dirección General de Epidemiología.

Vacunación contra sarampión. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

¿Qué personas deben ponerse la vacuna contra el sarampión?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que las personas que tienen fecha de nacimiento antes del año 1957 no requieren una dosis de la vacuna, debido a la alta probabilidad que tienen de ser inmunes o de haber contraído sarampión anteriormente, generando una protección contra la enfermedad.

A pesar de esto, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) alertaron que los adultos mayores que se desarrollen en entornos de alto riesgo de contagio o padezcan alguna enfermedad específica, es recomendable que se apliquen el refuerzo, para prevenir propagar el virus aunque no se presenten síntomas.

Los ciudadanos mexicanos que tienen que completar su esquema de vacunación, son aquellos que se encuentren en el rango de edad de 20 a 39 años, especialmente los que no cuentan con una vacuna previa.

Autoridades del sector salud también aconsejaron a las siguientes comunidades acudir por una vacuna:

Infantes entre 12 y 18 meses

Infantes de población rezagada entre 2 a 9 años

Personal de salud

Personal educativo

Jornaleros agrícolas

