México

Casos de sarampión en México: ¿Qué personas deben recibir un refuerzo de esta vacuna?

Los primeros brotes se detectaron en Chihuahua y la mayoría de los pacientes no contaban con un esquema completo de vacunación

Guardar
Aumentan los casos de sarampión
Aumentan los casos de sarampión en México.

El aumento de casos de sarampión en el país está marcado una alerta para las autoridades del sector salud, en un intento de poder frenar los contagios y fallecimientos asociados a esta enfermedad.

Durante 2025, se comenzó a registrar un incremento de personas con este padecimiento, pero a finales del año pasado y en las primeras semanas de este 2026, su propagación se potenció afectando a miles de mexicanos y mexicanas.

Los primeros brotes en México se detectaron en la región de Chihuahua, lugar donde se identificó que la mayoría de los pacientes no contaban con un esquema completo de vacunación, o en su defecto nunca habían recibido alguna dosis.

La Secretaría de Salud ante una inminente alza de contagios de sarampión, advirtió que este virus es uno de los más propagables que existen, casi superior a la capacidad de transmisión del COVID-19.

Ante esta situación de emergencia, el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció una campaña de vacunación para el reforzamiento de la vacuna contra el sarampión en lugares con alta afluencia de personas.

De acuerdo con datos oficiales de las autoridades de salud, hasta el corte del 19 de enero de 2026 se confirmaron 7 mil 168 casos de esta enfermedad en todo el país, así como 24 defunciones vinculadas con este virus. Estas cifras son parte de un Informe Diario del Brote de Sarampión, diseñado por la Dirección General de Epidemiología.

Vacunación contra sarampión. (FOTO: CRISANTA
Vacunación contra sarampión. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

¿Qué personas deben ponerse la vacuna contra el sarampión?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que las personas que tienen fecha de nacimiento antes del año 1957 no requieren una dosis de la vacuna, debido a la alta probabilidad que tienen de ser inmunes o de haber contraído sarampión anteriormente, generando una protección contra la enfermedad.

A pesar de esto, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) alertaron que los adultos mayores que se desarrollen en entornos de alto riesgo de contagio o padezcan alguna enfermedad específica, es recomendable que se apliquen el refuerzo, para prevenir propagar el virus aunque no se presenten síntomas.

Los ciudadanos mexicanos que tienen que completar su esquema de vacunación, son aquellos que se encuentren en el rango de edad de 20 a 39 años, especialmente los que no cuentan con una vacuna previa.

Autoridades del sector salud también aconsejaron a las siguientes comunidades acudir por una vacuna:

  • Infantes entre 12 y 18 meses
  • Infantes de población rezagada entre 2 a 9 años
  • Personal de salud
  • Personal educativo
  • Jornaleros agrícolas

La vacuna está dirigida especialmente a personas de 20 a 39 años que no cuenten con esquema completo, así como a infantes, personal de salud, personal educativo y jornaleros agrícolas. Aunque quienes nacieron antes de 1957 no requieren vacunarse en general, se recomienda el refuerzo en adultos mayores expuestos a entornos de alto riesgo.

Temas Relacionados

sarampióncampaña de vacunaciónsector saludenfermedadadultos mayoresmexico-noticias

Más Noticias

Arquidiócesis de Puebla hizo llamado a la paz y reconciliación después del incendio provocado a puertas de Catedral

Hasta el momento no hay detenidos por estos hechos

Arquidiócesis de Puebla hizo llamado

“Mataron y violaron a varias mujeres y secuestraron a un menor: tiktoker La Nicholette apareció señalando a Los Mayos

Tras un presunto secuestro de la joven de 20 años reapareció en un video denunciando diversos actos de corrupción policiales y otros crímenes, además de decir que recogía cobros a su nombre

“Mataron y violaron a varias

El Fulham de Raúl Jiménez firma triunfo agónico frente al Brighton

El equipo de Marco Silva revirtió el marcador en la recta final y volvió al triunfo tras imponerse al Brighton en la Premier League

El Fulham de Raúl Jiménez

Tras captura de El Botox FGE realiza 24 cateos en Cenobio Moreno, Michoacán, se asegura droga, un arma y cartuchos

Los cateos se llevaron a cabo en Cenobio Moreno, municipio de Apatzingán, en Michoacán, donde fue detenido César Alejandro Sepúlveda Arellano, El Botox

Tras captura de El Botox

Edomex impulsa la regularización de vivienda con descuentos en predial y traslado de dominio: esta es la fecha límite

Autoridades buscan brindar certeza jurídica a miles de familias mexiquenses

Edomex impulsa la regularización de
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Mataron y violaron a varias

“Mataron y violaron a varias mujeres y secuestraron a un menor: tiktoker La Nicholette apareció señalando a Los Mayos

Tras captura de El Botox FGE realiza 24 cateos en Cenobio Moreno, Michoacán, se asegura droga, un arma y cartuchos

Sistema Anticorrupción pide que se separe del cargo Marina del Pilar mientras se investiga a su exesposo por presuntos vínculos con el narcotráfico

¿Se entregó o lo capturaron elementos del FBI? Chocan versiones de Harfuch y Pam Bondi sobre captura de Ryan Wedding

Tiktoker La Nicholette apareció en video tras secuestro: “Trabajo con Mayito Flaco”

ENTRETENIMIENTO

Del Edomex a París, El

Del Edomex a París, El Malilla y El Bogueto fueron invitados a la Semana de la Moda

Andrea Legarreta presume a su novio 20 años menor: “Deja que la vida te sorprenda”

“Fue gacho”: Gaby Platas revela cómo está su relación con Adal Ramones tras cancelación de ‘Enrollados’

Exasistente de Pati Chapoy cree que dos integrantes de Ventaneando influirían sobre ella: “Son malévolas”

BTS en México: se agotan boletos para todas las fechas en la venta general de CDMX

DEPORTES

Donovan Carrillo avanza a la

Donovan Carrillo avanza a la final del Cuatro Continentes tras sólido programa corto

El Fulham de Raúl Jiménez firma triunfo agónico frente al Brighton

WWE Saturday Night’s Main Event en vivo hoy 24 de enero: a qué hora y dónde verlo desde México

Místico y Máscara Dorada vuelven a conquistar a los aficionados de la Arena México al derrotar a Averno y Ángel de Oro

Este portero mexicoamericano será compañero de Messi en el Inter Miami para la temporada 2026