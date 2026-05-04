Las salchichas más baratas con menos sodio y más energía, según Profeco en 2026

La revisión de Profeco ayuda a identificar opciones que cumplen con la normatividad sanitaria y ofrecen información veraz en el etiquetado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis reciente realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Profeco evaluó 37 productos de salchichas en México, con la finalidad de ofrecer una guía clara para quienes buscan opciones más saludables y económicas. El estudio se centró en los productos con menor cantidad de sodio, precios accesibles y mayor aporte energético, aspectos fundamentales para consumidores que buscan cuidar su salud y economía.

El laboratorio revisó productos tipo Viena, de pavo, Frankfurt y para hot dog, entre otros. Se verificó que cumplieran con las normas de etiquetado, contenido neto, información nutrimental, alérgenos y conservación, además de analizar la veracidad de las etiquetas respecto a proteína, grasa y carbohidratos. Todos los productos pasaron las pruebas de calidad sanitaria y se comprobó que los niveles de sodio correspondieran a lo declarado.

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En el análisis de 37 productos, algunas marcas destacan por ofrecer precios accesibles sin sacrificar calidad ni valor nutricional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son las salchichas con menos sodio y mayor aporte energético

Aurrera con pavo (1.5 kg)

Precio por 100 g: 5.60 pesos

Sodio: 906 mg/100 g

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Energía: 131 kcal/100 g

Ofrece uno de los precios más bajos del mercado y un aporte energético adecuado, aunque su contenido de sodio se mantiene dentro del promedio alto del segmento.

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Chimex con pavo (640 g)

Precio por 100 g: 6.11 pesos

Sodio: 665 mg/100 g

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Energía: 149 kcal/100 g

Presenta el menor contenido de sodio entre las opciones económicas, con un buen valor energético.

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Great Value con pavo (1 kg)

Precio por 100 g: 7.34 pesos

Sodio: 958 mg/100 g

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Energía: 162 kcal/100 g

Capistrano Clásica tipo Viena (400 g)

Precio por 100 g: 5.49 pesos

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Sodio: 978 mg/100 g

Energía: 131 kcal/100 g

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Lala Plenia tipo Viena (500 g)

Precio por 100 g: 12.24 pesos

Sodio: 931 mg/100 g

Energía: 156 kcal/100 g

San Rafael Delicatessen Viena (550 g)

Precio por 100 g: 15.83 pesos

Sodio: 794 mg/100 g

Energía: 196 kcal/100 g

Bernina de pavo (455 g)

Precio por 100 g: 15.02 pesos

Sodio: 707 mg/100 g

Energía: 196 kcal/100 g

Entre las de pavo, es la que menos sodio contiene y aporta energía relevante.

La cantidad de sodio sigue siendo alta en la mayoría de las salchichas, pero existen alternativas que equilibran el costo y el aporte calórico. (Captura de pantalla Profeco)

Recomendaciones para elegir la mejor marca de salchichas

Todas las marcas analizadas cumplen con la normatividad vigente en cuanto a etiquetado y calidad sanitaria. Si bien el contenido de sodio sigue siendo elevado en la mayoría de los productos, algunas opciones ofrecen mejores perfiles nutricionales. Es fundamental revisar las etiquetas y considerar el consumo moderado de estos embutidos, sobre todo en personas con necesidades específicas de salud.

La elección de una salchicha barata, con menos sodio y alto aporte energético es posible en el mercado mexicano. La información proporcionada por Profeco permite que cada consumidor tome decisiones más informadas al momento de elegir este producto en el supermercado.