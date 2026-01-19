Sarampión en México: Secretaría de Salud reporta brotes en todo el país

A nivel nacional, el brote de sarampión acumula 7.131 casos confirmados y 24 defunciones, con Chihuahua como el estado con más diagnósticos (AP Foto/Mary Conlon, Archivo)

A nivel nacional, el Informe diario del brote de sarampión en México —emitido por la Secretaría de Salud— indica que al 18 de enero, se han confirmado 7.131 casos.

Del total de casos de sarampión en México, 4 mil 495 se encuentran en el estado de Chihuahua.

Es importante mencionar que los datos corresponden a la situación actual de sarampión en México 2025 - 2026.

La Secretaría de Salud reporta 24 defunciones asociadas a este virus en el país.

Estados con más casos de Sarampión en México

La población infantil de seis meses a nueve años y adultos hasta 49 años sin esquema completo son los más vulnerables al brote de sarampión en México (Informe diario del brote de sarampión en México 18 de enero - Secretaría de Salud)

Chihuahua - 4 mil 495 casos

Jalisco - 1, 020 casos

Chiapas - 430 casos

Michoacán - 261 casos

Guerero - 248 casos

Sonora - 114 casos

Sinaloa - 129 casos

En Ciudad de México hay 78 casos de sarampión mientras que en el Estado de México 16.

Por otra parte, los estados con menor incidencia de sarampión en México son:

Puebla y Veracruz, cada uno con un caso

Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León - 2 casos cada uno

A quiénes afecta más el sarampión

El grupo más afectado es el de menores de un año, con 42,40 casos por cada 100.000 habitantes; le siguen los grupos de uno a cuatro y de cinco a nueve años.

En las 24 horas previas al último corte, se registraron 78 nuevos casos en distintas entidades.

La población infantil de seis meses a nueve años, y los adultos hasta 49 años sin esquema completo, son los grupos más susceptibles de infección.

Cómo prevenir el sarampión

Las autoridades federales insisten en la importancia de ampliar la vacunación y en que la vacuna triple viral y la doble viral son las principales estrategias de prevención.

Se hace énfasis en la detección oportuna y en mantener medidas de higiene y aislamiento para evitar brotes en hogares y comunidades.

Uso de cubrebocas en lugares públicos y cerrados

Lavado frecuente de manos

Estornudo de etiqueta

Ante síntomas compatibles con sarampión —fiebre, tos, escurrimiento nasal, irritación ocular o erupciones cutáneas—, se pide evitar reuniones sociales y acudir de inmediato a la unidad médica más cercana.

Además, se exhorta a la población a mantener al día el esquema de vacunación, con vacuna triple viral (SRP) indicada para niñas y niños de seis a 11 meses, y vacuna doble viral (SR) para adolescentes y adultos hasta 49 años, así como para personal de salud.

Estas vacunas no deben aplicarse a mujeres embarazadas ni a personas inmunocomprometidas, advirtió la Secretaría de Salud de Tlaxcala.

La vigilancia epidemiológica se ha reforzado en ambas entidades.

Sarampión en Tlaxcala y Puebla

Las autoridades de Puebla confirmaron el 17 de enero el primer caso de sarampión en la entidad.

En Tlaxcala, la Secretaría de Salud local notificó dos diagnósticos durante el mismo periodo, según los comunicados oficiales.

Los pacientes en ambos estados se encuentran en buen estado de salud y permanecen aislados en sus domicilios, de acuerdo con los reportes de las dependencias estatales.

Los pacientes con sarampión en Puebla y Tlaxcala evolucionan favorablemente y reciben atención médica bajo monitoreo estata (Imagen Ilustrativa Infobae)

La paciente en Puebla es una mujer de 30 años, derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y residente del municipio de Puebla.

La Secretaría de Salud estatal informó que tras recibir atención médica, su evolución ha sido favorable, sin complicaciones.

En Tlaxcala, los confirmados son un hombre de 31 años y una niña de seis años, habitantes de la comunidad de San Bartolomé Matlalohcan, en el municipio de Tetla de la Solidaridad.