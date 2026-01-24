Más de una década en el Congreso sin elección directa: quiénes son los plurinominales históricos

Cinco legisladores concentran más de 80 años en el Congreso gracias a la representación plurinominal.

En México, la figura del legislador plurinominal ha sido concebida como un mecanismo para garantizar la representación de las minorías políticas. Sin embargo, con el paso del tiempo, este esquema también ha permitido que algunos políticos construyan carreras largas y continuas en el Congreso sin enfrentarse al voto ciudadano.

Este modelo vuelve hoy al centro del debate público luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum planteara eliminar o modificar la representación plurinominal como parte de su propuesta de reforma electoral, una iniciativa que apunta directamente a los llamados “legisladores de siempre”.

Entre ellos destacan cinco políticos de distintos partidos y estados que han permanecido más de una década en el Poder Legislativo gracias a posiciones privilegiadas en las listas partidistas.

Más de 80 años acumulados sin elección directa

En conjunto, Ricardo Monreal, Dolores Padierna, Alberto Anaya, Manuel Velasco y Alejandro Moreno suman al menos 81 años ocupando curules y escaños sin haber obtenido sus cargos mediante una elección directa. Su permanencia ha sido posible gracias a la representación proporcional, un sistema que ahora podría enfrentar cambios de fondo.

Alberto Anaya: tres décadas como plurinominal

Alberto Anaya, fundador y líder histórico del Partido del Trabajo (PT), es el caso más emblemático. Desde 1988 hasta 2024, ha ocupado ocho cargos legislativos, todos por la vía plurinominal, sin competir en una elección directa.

Alberto Anaya encabeza la lista de políticos con más años como legislador plurinominal en México. (Foto: Tomada de X/@AlbertoAnayaGt)

Fue diputado federal en varios periodos, senador en dos ocasiones y actualmente ocupa un escaño plurinominal en el Senado para el periodo 2024-2030, acumulando 30 años como legislador.

Alejandro Moreno: del PRI al Senado sin pasar por las urnas

Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como “Alito”, ha sido legislador plurinominal en tres ocasiones como diputado federal y actualmente es senador plurinominal por el PRI.

Desde 2003 hasta hoy, Moreno suma alrededor de 15 años en el Congreso, alternando curules y escaños sin haber sido electo directamente por la ciudadanía.

Manuel Velasco: del gobierno estatal al Senado

El chiapaneco Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha combinado cargos ejecutivos y legislativos. Aunque fue gobernador de Chiapas, su carrera en el Congreso se ha sostenido por la vía plurinominal.

Ha sido diputado y senador en distintos periodos, acumulando también 15 años como legislador plurinominal, incluido su paso continuo por el Senado entre 2018 y 2024.

Manuel Velasco acumula 15 años como plurinominal. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Ricardo Monreal: operador clave de Morena

Ricardo Monreal Ávila, actual coordinador de los diputados de Morena, ha ocupado cargos legislativos desde los años noventa. Aunque inició su carrera en el PRI, sus más recientes periodos han sido por Morena y vía plurinominal.

Entre 2018 y 2024 fue senador, y desde 2024 ocupa una curul en la Cámara de Diputados, acumulando 12 años como plurinominal.

Dolores Padierna: una trayectoria legislativa constante

Dolores Padierna Luna, fundadora del PRD y hoy militante de Morena, ha tenido una larga carrera legislativa. Fue senadora entre 2012 y 2018 por la vía plurinominal y previamente diputada local en el entonces Distrito Federal.

En total, suma nueve años como plurinominal, además de otros cargos legislativos obtenidos por distintas vías.

Una reforma que apunta a trayectorias consolidadas

La posible reforma electoral impulsada por el Ejecutivo federal podría redefinir el futuro de este tipo de carreras políticas, al cuestionar un sistema que ha permitido la permanencia prolongada de figuras clave del poder legislativo sin el respaldo directo de las urnas.