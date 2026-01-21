México

Reforma electoral: plurinominales de oposición son impresentables, afirma Luisa María Alcalde

La dirigente de Morena señaló a políticos como Lilly Téllez, Ricardo Anaya, Alejandro Moreno, Marko Cortés y Rubén Moreira

Luisa María Alcalde señaló a políticos de oposición por ser legisladores plurinominales, criticó que le llamen "Ley Maduro" a la reforma electoral. (X/LuisaAlcalde)

Tras los fuertes señalamientos que ha recibido la propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, se lanzó contra políticos de oposición, resaltando que entre los temas por los cuales se niegan a modificar la ley es la forma en cómo eligen a los plurinominales, a quienes calificó como “impresentables” en algunos casos.

Oposición genera poco debate por la reforma electoral

A través de un video publicado en su cuenta oficial de X este 20 de enero de 2026, Alcalde sostuvo que las listas de representación proporcional se construyenpor dedazo”, favoreciendo a aliados y familiares de las dirigencias partidistas.

En sus palabras, “se trata de personas que no tienen que hacer campaña, que no reciben un solo voto directo y que en muchos casos son impresentables hasta en sus propios estados”.

La presidenta de Morena denunció que la oposición ha intensificado el debate público en torno a la reforma electoral, generando “mucho ruido y muy poco debate honesto”. Según Alcalde, los partidos opositores han llegado a calificar la iniciativa como “Ley Maduro”, a pesar de que “ni siquiera se ha presentado”.

Entre las acusaciones, mencionó que sus adversarios afirman que se busca controlar al Instituto Nacional Electoral (INE) o eliminar la pluralidad, lo cual, según la dirigente, es falso.

Luisa María Alcalde, dirigente de
Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, defendió la reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum. (@LuisaAlcalde)

Luisa Alcalde destaca nombres de los “impresentables”

En el video, Luisa María Alcalde mencionó casos concretos como los de Lilly Téllez, Ricardo Anaya, Alejandro Moreno, Marco Cortés y Rubén Moreira como ejemplos de figuras que han llegado al Congreso a través de listas plurinominales y que, a su juicio, resultan cuestionables incluso en sus estados de origen.

“La pregunta es muy sencilla: ¿no en todo caso sería mejor que todos los que llegaran al Congreso salieran a hacer campaña y a pedir el voto?”, sostuvo.

La líder de Morena también defendió la inclusión de mecanismos de democracia participativa, como la revocación de mandato y la consulta popular, en la reforma electoral. Afirmó que, lejos de ser una medida autoritaria, estos instrumentos amplían los derechos y fortalecen la democracia.

Alcalde criticó que actualmente la Constitución prohíba la opinión popular en temas fiscales y electorales.

En otro punto, Luisa María Alcalde propuso que las personas migrantes tengan representación en el Congreso y subrayó la necesidad de una política de austeridad, al señalar que el sistema electoral mexicano figura entre los más costosos del mundo.

Eso no es autoritarismo, eso es ampliar derechos, es fortalecer la democracia y es poner al pueblo y no a los privilegios en el centro”, aseguró la dirigente de Morena.

Luis María Alcalde denuncia falta de pensiones para discapacitados en Coahuila bajo el PRI Crédito: Instagram: Luisa Alcalde

Dirigente de Morena se lanza contra la oposición por reforma electoral

  1. Plurinominales por dedazo: Acusó a la oposición de elegir a los plurinominales a conveniencia y no por procesos democráticos.
  2. Poco debate real: Dijo que la oposición solo genera ruido, sin discutir el fondo de la reforma.
  3. Descalifican sin leer: Señaló que llaman “Ley Maduro” a la reforma sin conocer el contenido.
  4. Acusaciones falsas: Negó que Morena busque controlar el INE o quitar pluralidad, como dice la oposición.
  5. Figuras cuestionadas: Criticó que opositores lleguen al Congreso sin votar directamente por ellos.

