Gelatina de mango, yogur griego y chía: el postre rico en probióticos y bajo en calorías

Textura suave y trocitos de chía en cada bocado, con el sabor tropical del mango. (Gemini)

La gelatina de mango, yogur griego y chía es la fusión perfecta entre sabor tropical, nutrición y practicidad.

¿Cuáles son los beneficios de esta gelatina?

El mango es una fruta mexicana rica en vitamina A y antioxidantes; el yogur griego aporta proteína y probióticos que benefician la flora intestinal; y la chía suma fibra y omega 3, cuidando el sistema digestivo y la salud cardiovascular.

Esta gelatina es ideal para niños, adultos y deportistas, y puede disfrutarse como postre, snack o desayuno fresco.

Su textura cremosa y los trocitos de chía la hacen diferente a las gelatinas tradicionales, además de ser baja en calorías y fácil de preparar.

Es una excelente alternativa para quienes buscan opciones bajas en azúcar, llenas de nutrientes y originales para compartir en familia o consentirse de manera saludable.

Una gelatina ligera y cremosa, perfecta para cuidar la digestión y la salud cardiovascular. (Gemini)

Receta de gelatina de mango, yogur griego y chía

Tiempo de preparación

10 minutos para mezclar ingredientes

5 minutos para hidratar y disolver la grenetina

2 horas de refrigeración

Ingredientes

2 mangos maduros, pelados y en cubos 1 taza de yogur griego natural bajo en grasa y sin azúcar 1 taza de agua (puedes sustituir por jugo de naranja natural) 2 a 3 cucharadas de miel, stevia o azúcar mascabado (opcional) 2 sobres de grenetina (14 g en total), hidratados en 1/3 taza de agua fría 2 cucharadas de semillas de chía Cubos de mango extra y hojas de menta fresca para decorar (opcional)

Gelatina de mango, yogur griego y chía -México- 24 enero (Gemini)

Cómo hacer gelatina de mango, yogur griego y chía

Hidrata la grenetina en 1/3 taza de agua fría durante 5 minutos. Licúa el mango con el agua (o jugo de naranja) y la miel (o endulzante) hasta obtener un puré suave. Disuelve la grenetina hidratada en microondas o a baño María sin hervir. Mezcla el puré de mango, la grenetina disuelta y el yogur griego en un tazón grande; integra bien. Incorpora las semillas de chía y mezcla suavemente para que se distribuyan. Vierte la mezcla en moldes individuales o uno grande. Refrigera al menos 2 horas, hasta que cuaje. Decora con cubos de mango y hojas de menta antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 70

Grasas: 2 g

Grasas saturadas: 0.3 g

Carbohidratos: 10 g

Azúcares: 7 g (naturales del mango y el yogur)

Proteínas: 4 g

Fibra: 2 g

Omega 3: 1 g (de la chía)

Probióticos: presentes en el yogur griego

Valores aproximados, pueden variar según los ingredientes y cantidades.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La gelatina se conserva en refrigerador hasta 4 días, bien tapada.