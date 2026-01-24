Gelatina de mango, yogur griego y chía: el postre rico en probióticos y bajo en calorías

La gelatina de mango, yogur griego y chía es la fusión perfecta entre sabor tropical, nutrición y practicidad.
¿Cuáles son los beneficios de esta gelatina?
El mango es una fruta mexicana rica en vitamina A y antioxidantes; el yogur griego aporta proteína y probióticos que benefician la flora intestinal; y la chía suma fibra y omega 3, cuidando el sistema digestivo y la salud cardiovascular.
Esta gelatina es ideal para niños, adultos y deportistas, y puede disfrutarse como postre, snack o desayuno fresco.
Su textura cremosa y los trocitos de chía la hacen diferente a las gelatinas tradicionales, además de ser baja en calorías y fácil de preparar.
Es una excelente alternativa para quienes buscan opciones bajas en azúcar, llenas de nutrientes y originales para compartir en familia o consentirse de manera saludable.
Receta de gelatina de mango, yogur griego y chía
Tiempo de preparación
- 10 minutos para mezclar ingredientes
- 5 minutos para hidratar y disolver la grenetina
- 2 horas de refrigeración
Ingredientes
- 2 mangos maduros, pelados y en cubos
- 1 taza de yogur griego natural bajo en grasa y sin azúcar
- 1 taza de agua (puedes sustituir por jugo de naranja natural)
- 2 a 3 cucharadas de miel, stevia o azúcar mascabado (opcional)
- 2 sobres de grenetina (14 g en total), hidratados en 1/3 taza de agua fría
- 2 cucharadas de semillas de chía
- Cubos de mango extra y hojas de menta fresca para decorar (opcional)
Cómo hacer gelatina de mango, yogur griego y chía
- Hidrata la grenetina en 1/3 taza de agua fría durante 5 minutos.
- Licúa el mango con el agua (o jugo de naranja) y la miel (o endulzante) hasta obtener un puré suave.
- Disuelve la grenetina hidratada en microondas o a baño María sin hervir.
- Mezcla el puré de mango, la grenetina disuelta y el yogur griego en un tazón grande; integra bien.
- Incorpora las semillas de chía y mezcla suavemente para que se distribuyan.
- Vierte la mezcla en moldes individuales o uno grande. Refrigera al menos 2 horas, hasta que cuaje.
- Decora con cubos de mango y hojas de menta antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 porciones medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Cada porción contiene aproximadamente:
- Calorías: 70
- Grasas: 2 g
- Grasas saturadas: 0.3 g
- Carbohidratos: 10 g
- Azúcares: 7 g (naturales del mango y el yogur)
- Proteínas: 4 g
- Fibra: 2 g
- Omega 3: 1 g (de la chía)
- Probióticos: presentes en el yogur griego
Valores aproximados, pueden variar según los ingredientes y cantidades.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La gelatina se conserva en refrigerador hasta 4 días, bien tapada.