México

Gelatina de mango, yogur griego y chía: el postre rico en probióticos y bajo en calorías

Elige esta receta para comenzar el día con un boost de nutrientes, sabor tropical y textura cremosa

Guardar
Textura suave y trocitos de
Textura suave y trocitos de chía en cada bocado, con el sabor tropical del mango. (Gemini)

La gelatina de mango, yogur griego y chía es la fusión perfecta entre sabor tropical, nutrición y practicidad.

¿Cuáles son los beneficios de esta gelatina?

El mango es una fruta mexicana rica en vitamina A y antioxidantes; el yogur griego aporta proteína y probióticos que benefician la flora intestinal; y la chía suma fibra y omega 3, cuidando el sistema digestivo y la salud cardiovascular.

Esta gelatina es ideal para niños, adultos y deportistas, y puede disfrutarse como postre, snack o desayuno fresco.

Su textura cremosa y los trocitos de chía la hacen diferente a las gelatinas tradicionales, además de ser baja en calorías y fácil de preparar.

Es una excelente alternativa para quienes buscan opciones bajas en azúcar, llenas de nutrientes y originales para compartir en familia o consentirse de manera saludable.

Una gelatina ligera y cremosa,
Una gelatina ligera y cremosa, perfecta para cuidar la digestión y la salud cardiovascular. (Gemini)

Receta de gelatina de mango, yogur griego y chía

Tiempo de preparación

  • 10 minutos para mezclar ingredientes
  • 5 minutos para hidratar y disolver la grenetina
  • 2 horas de refrigeración

Ingredientes

  1. 2 mangos maduros, pelados y en cubos
  2. 1 taza de yogur griego natural bajo en grasa y sin azúcar
  3. 1 taza de agua (puedes sustituir por jugo de naranja natural)
  4. 2 a 3 cucharadas de miel, stevia o azúcar mascabado (opcional)
  5. 2 sobres de grenetina (14 g en total), hidratados en 1/3 taza de agua fría
  6. 2 cucharadas de semillas de chía
  7. Cubos de mango extra y hojas de menta fresca para decorar (opcional)
Gelatina de mango, yogur griego
Gelatina de mango, yogur griego y chía -México- 24 enero (Gemini)

Cómo hacer gelatina de mango, yogur griego y chía

  1. Hidrata la grenetina en 1/3 taza de agua fría durante 5 minutos.
  2. Licúa el mango con el agua (o jugo de naranja) y la miel (o endulzante) hasta obtener un puré suave.
  3. Disuelve la grenetina hidratada en microondas o a baño María sin hervir.
  4. Mezcla el puré de mango, la grenetina disuelta y el yogur griego en un tazón grande; integra bien.
  5. Incorpora las semillas de chía y mezcla suavemente para que se distribuyan.
  6. Vierte la mezcla en moldes individuales o uno grande. Refrigera al menos 2 horas, hasta que cuaje.
  7. Decora con cubos de mango y hojas de menta antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Cada porción contiene aproximadamente:

  • Calorías: 70
  • Grasas: 2 g
  • Grasas saturadas: 0.3 g
  • Carbohidratos: 10 g
  • Azúcares: 7 g (naturales del mango y el yogur)
  • Proteínas: 4 g
  • Fibra: 2 g
  • Omega 3: 1 g (de la chía)
  • Probióticos: presentes en el yogur griego

Valores aproximados, pueden variar según los ingredientes y cantidades.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La gelatina se conserva en refrigerador hasta 4 días, bien tapada.

Temas Relacionados

GelatinaMangoYogur GriegoRecetasChíaProbióticosDietamexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

Los problemas que impidieron el fichaje de Miguel Borja con Cruz Azul: ¿cuál es su nuevo club?

El delantero colombiano esperó más de tres semanas para ser inscrito por Cruz Azul

Los problemas que impidieron el

Así son las camionetas de más de un millón de pesos que adquirieron los ministros de la SCJN

La SCJN adquirió nueve camionetas Jeep Grand Cherokee de último modelo para sus ministros, con precios que superan el millón de pesos por unidad

Así son las camionetas de

Sismo de 4.3 de magnitud se registra en Baja California Sur

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Sismo de 4.3 de magnitud

La fruta que ayuda a prevenir la pérdida de masa muscular a partir de los 30

Apostar por una dieta equilibrada y rutinas de ejercicio desde la juventud pueden retrasar los efectos de la sarcopenia en la adultez

La fruta que ayuda a

Pastel de chocolate en sartén: una receta fácil, rápida y deliciosa

Disfruta el sabor intenso del cacao en un postre casero

Pastel de chocolate en sartén:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Defensa se arma con el

Defensa se arma con el primer Super Hércules C-130J-30, México será el primer país latinoamericano en tenerlo

Localizan tres cabezas humanas dentro de una bolsa en parque de Tijuana, Baja California

Procesan a “El Mantecas”, operador de los Beltrán Leyva detenido en Sinaloa

Detienen en Puebla a “El Ratón”, presunto integrante de la Familia Michoacana

Esposado y custodiado: así fue la llegada a EEUU de Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense vinculado al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Mario Bezares asegura en ¿Apostarías

Mario Bezares asegura en ¿Apostarías por mí? que es una persona totalmente dependiente de su esposa

Lucero comenta sobre la incorporación de Angelique Boyer en Doménica Montero, nueva versión de Soy tu dueña

Fans de BTS exhiben supuestos revendedores en taquillas del Estadio GNP Seguros y denuncian fraude

Victoria Ruffo podría regresar a las telenovelas de la mano de “El Güero” Castro, revela José Eduardo Derbez

Miss Universo Fátima Bosch se quita los zapatos para jugar con los niños y es comparada con la princesa Diana

DEPORTES

Los problemas que impidieron el

Los problemas que impidieron el fichaje de Miguel Borja con Cruz Azul: ¿cuál es su nuevo club?

FC Juárez confirma el fichaje de Luca Martínez Dupuy para el Clausura 2026

Pumas anuncia el fallecimiento de uno de sus goleadores históricos

¿Quién es Sebastián Rodríguez, el nuevo refuerzo de Rayados?

Este es el mensaje que envió Miguel Borja a la afición de Cruz Azul tras la caída de su fichaje