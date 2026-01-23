Quiénes son las personas que no deben comer semillas de girasol

Las semillas de girasol ofrecen beneficios nutricionales, pero no todas las personas pueden consumirlas de manera segura. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Aunque las semillas de girasol suelen destacarse por sus beneficios nutricionales y su aporte a una dieta equilibrada, no todos pueden disfrutar de sus propiedades sin riesgos.

Existen ciertos grupos de personas para quienes el consumo de este alimento puede resultar perjudicial o requerir precauciones especiales, según señala información de Mayo Clinic y de la Academy of Nutrition and Dietetics.

Identificar estas excepciones es fundamental para cuidar la salud y evitar complicaciones, incluso cuando se trata de un producto tan valorado en la alimentación cotidiana.

Algunas condiciones médicas pueden contraindicar su consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Quiénes son las personas que no pueden consumir semillas de girasol

Como mencionamos antes, hay ciertos grupos que deben evitarlas o consultar a un especialista antes de incluirlas en su dieta, entre los que se encuentran los siguientes:

Personas con alergías: Las personas con alergia a las semillas de girasol forman el grupo principal que debe abstenerse de consumirlas. Esta alergia, aunque poco frecuente, puede causar reacciones como urticaria, dificultad respiratoria o, en casos graves, anafilaxia.

Personas con enfermedades celíaca: Quienes padecen enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten deben revisar que las semillas no hayan sido procesadas en instalaciones donde se manipulan cereales con gluten, ya que existe riesgo de contaminación cruzada.

Personas con problemas renales: Las personas con problemas renales avanzados o insuficiencia renal crónica deben tener precaución, ya que las semillas de girasol son ricas en fósforo y potasio. Un exceso de estos minerales puede agravar la condición de los riñones.

Personas con disfagia: Los individuos con dificultades para tragar (disfagia) o con antecedentes de obstrucción intestinal deben evitar el consumo de semillas enteras, ya que pueden aumentar el riesgo de asfixia o impactación intestinal.

Por último, quienes siguen una dieta baja en calorías o grasas deben consumirlas con moderación, debido a su alto contenido energético y graso.

Los pacientes con insuficiencia renal crónica deben limitar el consumo de semillas de girasol para no complicar su salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios a la salud que brindan las semillas de girasol

A pesar de que hay personas que no pueden incluirlas en su alimentación, las semillas de girasol ofrecen una amplia variedad de beneficios para la salud cuando se consumen con moderación y dentro de una dieta equilibrada.

Son una fuente rica en vitamina E, un antioxidante que ayuda a proteger las células del daño causado por los radicales libres. Este nutriente contribuye al buen estado de la piel y al fortalecimiento del sistema inmunológico.

Aportan grasas saludables, especialmente ácidos grasos insaturados, que favorecen el control del colesterol y la salud cardiovascular. Además, contienen fibra, lo que mejora la digestión y ayuda a mantener la sensación de saciedad.

Las semillas de girasol también son ricas en minerales como magnesio, fósforo y selenio, esenciales para el funcionamiento muscular, la salud ósea y la prevención de enfermedades crónicas. El magnesio, en particular, interviene en la regulación de la presión arterial y el metabolismo energético.