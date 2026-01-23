México

Quiénes son las personas que no deben comer semillas de girasol

Estas semillas son una fuente importante de nutrientes; sin embargo, existen quienes deben tomar precauciones antes de consumirlas

Guardar
Las semillas de girasol ofrecen
Las semillas de girasol ofrecen beneficios nutricionales, pero no todas las personas pueden consumirlas de manera segura. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Aunque las semillas de girasol suelen destacarse por sus beneficios nutricionales y su aporte a una dieta equilibrada, no todos pueden disfrutar de sus propiedades sin riesgos.

Existen ciertos grupos de personas para quienes el consumo de este alimento puede resultar perjudicial o requerir precauciones especiales, según señala información de Mayo Clinic y de la Academy of Nutrition and Dietetics.

Identificar estas excepciones es fundamental para cuidar la salud y evitar complicaciones, incluso cuando se trata de un producto tan valorado en la alimentación cotidiana.

Algunas condiciones médicas pueden contraindicar
Algunas condiciones médicas pueden contraindicar su consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Quiénes son las personas que no pueden consumir semillas de girasol

Como mencionamos antes, hay ciertos grupos que deben evitarlas o consultar a un especialista antes de incluirlas en su dieta, entre los que se encuentran los siguientes:

Personas con alergías: Las personas con alergia a las semillas de girasol forman el grupo principal que debe abstenerse de consumirlas. Esta alergia, aunque poco frecuente, puede causar reacciones como urticaria, dificultad respiratoria o, en casos graves, anafilaxia.

Personas con enfermedades celíaca: Quienes padecen enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten deben revisar que las semillas no hayan sido procesadas en instalaciones donde se manipulan cereales con gluten, ya que existe riesgo de contaminación cruzada.

Personas con problemas renales: Las personas con problemas renales avanzados o insuficiencia renal crónica deben tener precaución, ya que las semillas de girasol son ricas en fósforo y potasio. Un exceso de estos minerales puede agravar la condición de los riñones.

Personas con disfagia: Los individuos con dificultades para tragar (disfagia) o con antecedentes de obstrucción intestinal deben evitar el consumo de semillas enteras, ya que pueden aumentar el riesgo de asfixia o impactación intestinal.

Por último, quienes siguen una dieta baja en calorías o grasas deben consumirlas con moderación, debido a su alto contenido energético y graso.

Los pacientes con insuficiencia renal
Los pacientes con insuficiencia renal crónica deben limitar el consumo de semillas de girasol para no complicar su salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios a la salud que brindan las semillas de girasol

A pesar de que hay personas que no pueden incluirlas en su alimentación, las semillas de girasol ofrecen una amplia variedad de beneficios para la salud cuando se consumen con moderación y dentro de una dieta equilibrada.

Son una fuente rica en vitamina E, un antioxidante que ayuda a proteger las células del daño causado por los radicales libres. Este nutriente contribuye al buen estado de la piel y al fortalecimiento del sistema inmunológico.

Aportan grasas saludables, especialmente ácidos grasos insaturados, que favorecen el control del colesterol y la salud cardiovascular. Además, contienen fibra, lo que mejora la digestión y ayuda a mantener la sensación de saciedad.

Las semillas de girasol también son ricas en minerales como magnesio, fósforo y selenio, esenciales para el funcionamiento muscular, la salud ósea y la prevención de enfermedades crónicas. El magnesio, en particular, interviene en la regulación de la presión arterial y el metabolismo energético.

Temas Relacionados

semillas de girasolsemillasnutriciónsaludbienestaralimentación saludablemexico-noticias

Más Noticias

Mercurio ‘hace guiño’ para nuevos conciertos con invitados especiales: ¡Ya urge repetir!

‘Mercurio and friends’ fue el proyecto con el que la agrupación celebró sus 30 años de trayectoria durante 2025

Mercurio ‘hace guiño’ para nuevos

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

¿Quieres saber quiénes ganaron en

PAN “reta” a Morena: cada partido que reciba dinero del crimen organizado debe perder su registro

Las demandas de Acción Nacional establecen que el combate al financiamiento ilegal debe ser condición básica para avanzar en la discusión de una nueva reforma electoral

PAN “reta” a Morena: cada

Caen mujeres ligadas al Cártel Nuevo Imperio, escisión del Cártel de Sinaloa que opera en CDMX y Edomex

Las capturadas estarían vinculadas con Emmanuel “N”, “El Chanfle”, un líder del grupo delictivo

Caen mujeres ligadas al Cártel

El animador mexicano Cruz Contreras agradece nominaciones al Oscar 2026 de Las Guerreras K-pop

El talento de Cruz Contreras brilla en el fenómeno global que compite por Mejor Película Animada y Mejor Canción Original

El animador mexicano Cruz Contreras
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen mujeres ligadas al Cártel

Caen mujeres ligadas al Cártel Nuevo Imperio, escisión del Cártel de Sinaloa que opera en CDMX y Edomex

Procesan al hijo de “Doña Lety”, líder del Cártel de Cancún

Recuperan 17 vehículos con reporte de robo o alteraciones en Sinaloa

Acusan en EEUU a “Crixus”, hijo de un exlíder de Los Beltrán Leyva detenido en Tepotzotlán, Edomex

Detención de familiares y escoltas: así fue orquestada la captura del Botox, líder de Los Blancos de Troya

ENTRETENIMIENTO

Brenda Bezares considera abandonar ¿Apostarías

Brenda Bezares considera abandonar ¿Apostarías por mí? tras la primera nominación

Mercurio ‘hace guiño’ para nuevos conciertos con invitados especiales: ¡Ya urge repetir!

El animador mexicano Cruz Contreras agradece nominaciones al Oscar 2026 de Las Guerreras K-pop

“El Mochaorejas”: Damián Alcázar resalta la importancia del amor y familia en medio del crimen tras interpretar a Daniel Arizmendi

¿Quién es José Antonio García, sonidista mexicano nominado al Oscar 2026?

DEPORTES

Faitelson se burla del autogol

Faitelson se burla del autogol de Panamá que le dio la victoria a la Selección Mexicana

El Malilla y El Bogueto, presentes como invitados en la Semana de la Moda en París

México vence a Panamá con gol de ultimo minuto en partido amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026

La condición de Mauricio Sulaimán a Julio César Chávez Jr. para que aspire a un título mundial en el CMB

Canelo Álvarez se hace presente en la Semana de la Moda en París