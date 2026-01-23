México

¿Le ganaron a Taylor Swift? Esta fue la cantidad de personas en la fila virtual de boletos para BTS en Ciudad de México

La preventa para los conciertos de la banda k-pop fue todo un éxito

La preventa de boletos para el gran regreso de BTS a la Ciudad de México fue todo un éxito. Miles de personas se dieron cita en las filas virtuales de los conciertos que se llevarán a cabo el 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el emblemático Estadio GNP Seguros.

La banda surcoreana prepara un espectáculo de primer nivel con un escenario gigantesco que será montado en el centro de la pista del estadio. El show está pensado para ser una experiencia 360 grados e incluso se montará una nueva sección de gradas.

Como era de esperarse, las filas virtuales registraron a cientos de miles de fanáticos con deseos de comprar boletos. Fans mostraron que la fila virtual para uno de los shows fue de más de 200 mil personas formadas. Hace unos años, otro fenómeno musical acaparó las tendencias: Taylor Swift. La estadounidense presentó aún más fans en sus filas virtuales; sin embargo, el impacto de BTS es innegable.

BTS: se dispara el precio de los boletos en preventa

La expectación por el regreso de BTS a la Ciudad de México ha provocado que la reventa de boletos alcance cifras sin precedentes, con precios que llegan a los 122 mil pesos.

Este fenómeno se desató tras el agotamiento de las entradas durante las preventas para los tres conciertos previstos en el Estadio GNP los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026. La comunidad de seguidores, que buscaba incansablemente asegurar un lugar para estos espectáculos, ha recurrido a mercados alternativos en medio de la frustración generada por la pronta escasez.

Los fans piden no comprar boletos en reventa

Los boletos se agotaron en aproximadamente setenta y cinco minutos durante las preventas, un hecho que dejó a miles de admiradores fuera de la etapa inicial de venta. Ante este escenario, la búsqueda de opciones alternativas se ha intensificado y ha tenido como consecuencia un crecimiento abrupto en los precios del mercado secundario. Las plataformas especializadas como Viagogo exhiben entradas desde los 10 mil pesos para las zonas más alejadas, mientras que los lugares privilegiados frente al escenario han rebasado los 122 mil pesos.

En redes sociales como Facebook y X, las ofertas a precios más bajos han levantado sospechas entre los fanáticos. Algunos anuncios ofrecen entradas para áreas como Naranja B entre 6 y 7 mil pesos, pero muchos vendedores solo mencionan que disponen de “conexiones” para justificar la procedencia de los boletos. Este tipo de respuestas ha generado preocupación por posibles fraudes y ha motivado a los interesados a extremar precauciones en las transacciones.

Los fanáticos han sido claros: han pedido que no se compren boletos en reventa.

