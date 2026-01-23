Esposado y custodiado: así fue la llegada a EEUU de Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense vinculado al Cártel de Sinaloa

Ryan Wedding arribó a los Estados Unidos luego de entregarse en México. (@USEmbassyMEX)

Ryan James Wedding, exatleta olímpico canadiense, arribó al estado de California, Estados Unidos, luego de entregarse a las autoridades de la Embajada de EEUU en México durante la noche de este jueves 22 de enero.

El exdeportista fue trasladado bajo la custodia del director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, y otros de sus agentes luego de que el funcionario estadounidense sostuvo una reunión con Omar García Harfuch y Ernestina Godoy en México.

Wedding es señalado por las autoridades estadounidenses de liderar una organización criminal dedicada al trasiego de cocaína desde Sudamérica hasta EEUU y Canadá, además de contar con la protección del Cártel de Sinaloa.

Ryan Wedding, un ex snowboarder olímpico canadiense acusado de convertirse en un capo del tráfico de cocaína vinculado a múltiples asesinatos relacionados con drogas, es escoltado por agentes del FBI cuando llega esposado al Aeropuerto Internacional de Ontario, en California, EE. UU., el 23 de enero de 2026, en esta captura de pantalla tomada de un video. FBI/Handout via REUTERS

El Departamento de Justicia de ese país acusa al ex snowboarder de ocho delitos:

Dos cargos de conspiración para distribuir sustancias controladas

Un cargo de conspiración para exportar cocaína

Un cargo de liderar una organización criminal continua

Tres cargos de asesinato en relación con una organización criminal y un delito de drogas

Un cargo de intento de asesinato y un delito de drogas

Así fue su arribo a EEUU

Wedding llegó a los Estados Unidos a bordo de un avión con matricula N874TW. En las imágenes se le observa con vestimenta casual compuesta por un pantalón de mezclilla, sudadera gris y chaleco color negro, así como una gorra del mismo tono con las letras “LALALA”.

El exatleta se mostró con un semblante serio mientras descendía de la aeronave sujetado por ambos brazos por dos agentes del FBI.

Ryan James Wedding fue detenido en México luego de que se entregó a las autoridades en la Embajada de EEUU en México. Crédito: Reuters

Ryan Wedding, conocido con los alias de “El Jefe”, “Gigante” y “Enemigo Público”, fue traslado a EEUU junto a Alejandro Rosales Castillo, uno de los 10 más buscados por el FBI.

Las autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de hasta 15 millones de dólares para quien brindara información que permitiera su captura. Además, era uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

Pamela Bondi, fiscal general de EEUU, informó que el narcotraficante generaba más de 100 mil millones de dólares anuales en ingresos por el tráfico de cocaína y que trasegaba 60 toneladas de droga al año.

Documentos judiciales refieren que Wedding traficó cientos de kilogramos desde el sur de California hasta Canadá, esto a través de una red de transporte de drogas canadiense.

Ryan Wedding fue trasladado a EEUU junto a Alejandro Rosales Castillo, uno de los 10 más buscados por el FBI. (AP Photo/Damian Dovarganes)

Dichos cargamentos se habrían transportado desde México hasta el área de Los Ángeles, donde otros integrantes de la organización criminal la escondían para posteriormente entregarla a mensajeros y enviarla a Canadá a través de camiones.

Su organización es señalada por participar en múltiples asesinatos, como el de dos miembros de una familia en Ontario, Canadá, en noviembre de 2023, esto como represalia por el robo de un cargamento de drogas.

Wedding representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City, Utah. Luego de terminar su carrera como snowboarder se habría dedicado al tráfico de drogas.