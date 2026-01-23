Por qué Ryan Wedding no podría ser comparado con Pablo Escobar y El Chapo, según un exagente de la DEA

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Ryan James Wedding, ex snowboarder olímpico canadiense, fue detenido la noche de este jueves 22 de enero luego de que se entregó en las instalaciones de la embajada de los Estados Unidos en México.

El narcotraficante permaneció escondido en el país durante 10 años y era buscado por EEUU por liderar una organización criminal que traficaba cocaína desde Colombia, pasaba por México, y las enviaba hasta Estados Unidos y Canadá. Las autoridades lo señalaron por operar bajo la protección del Cártel de Sinaloa.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por cualquier información que permitiera su detención.

Kash Patel, director del FBI, describió a Wedding como una ”versión moderna de Pablo Escobar" y de “El Chapo” Guzmán durante el anuncio de su captura, en la que también agradeció la colaboración de autoridades mexicanas y canadienses.

¿Comparable con Pablo Escobar y El Chapo? Un exagente de la DEA responde

En entrevista con Infobae México, Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas en EEUU (DEA, por sus siglas en inglés) explicó que Ryan Wedding no podría ser comparado con Pablo Escobar ni Joaquín “El Chapo” Guzmán, dos narcotraficantes que se dedican al trasiego de drogas.

La primera de las observaciones de Vigil es que Wedding no operaba como integrante del Cártel de Sinaloa, sino que en realidad se trataba de un comprador de cocaína que la enviaba a EEUU y Canadá.

“No es miembro del cártel. Simplemente él les compraba droga a Los Chapitos. Porque compras drogas de una organización criminal no quiere decir que eres miembro”, aseguró.

Esto colocaría al exatleta olímpico como un narcotraficante de medio nivel, debido a que la facción liderada por los hijos de “El Chapo” no lo consideraría como uno de sus integrantes ni jefes de plaza, sino que se trataría de un comprador más.

“Él viajaba a México. Es imposible que los Chapitos le estuvieran brindando protección porque a ellos les importa poco Wedding. Nada más es cliente, y ellos están en una guerra horrible con Los Mayos. Ellos no tienen tiempo de preocuparse de una persona como Ryan Wedding”, explicó el exagente de la DEA.

“Aunque Wedding viviera por mil años nunca llegaría a ese nivel”, señaló Vigil

Ante las declaraciones de la fiscal general de EEUU, Pamela Bondi, sobre que Wedding generaba más de 100 mil millones de dólares anuales en ingresos por el tráfico de cocaína, así como de que trasegaba 60 toneladas de droga al año, Mike Vigil aseguró que es una cantidad que, incluso, ni grandes cárteles han podido lograr.

“Ni los grandes cárteles meten 60 toneladas anualmente. Y la cosa de que él estaba ganando mil millones de dólares, tampoco, eso no es cierto. Ryan Wedding, a lo máximo, era un narcotraficante de medio nivel. Nunca fue un capo que pueda decir que estaba transportando 60 toneladas, para nada”, detalló.

Cabe señalar que Pablo Escobar fue un narcotraficante colombiano conocido por ser uno de los criminales más ricos y poderosos de la historia debido a que fundó y lideró el Cártel de Medellín, organización con la que tráfico cocaína hacia EEUU en las décadas de 1980 y 1990.

Escobar es identificado porque durante sus años de narcotraficante controló al menos el 80 por ciento de la importación de esta droga.

Por su parte, Joaquín “El Chapo” Guzmán, durante su liderazgo en el Cártel de Sinaloa, se encargó de traficar drogas sintéticas a nivel internacional utilizando distintas técnicas para esconderlas en objetos como latas -además de trasladarlas por túneles transfronterizos- con lo que evitaba que las autoridades las identificaran.

Una posible colaboración con EEUU

Ryan Wedding fue trasladado a EEUU junto a Alejandro Rosales Castillo, uno de los 10 más buscados por el FBI. (AP Photo/Damian Dovarganes)

El exagente de la DEA señaló que la permanencia de Ryan Wedding en México también implicaría que no cuenta con los recursos que las autoridades estadounidenses señalaron, ya que se trata de uno de los países en los que se mantiene un cerco para localizar y detener a los narcos.

“Yo creo que él sabía perfectamente bien que iba a ser capturado y que no tenía los recursos que dicen, por eso se entregó. Entonces ahora va a colaborar, y el pensamiento de él es: ‘Bueno, si me entrego y les digo todo lo que yo sé, entonces no voy a tener que estar mucho tiempo en prisión”, detalló Mike Vigil.

En cambio, el exagente aseguró que el comparar a Wedding con Pablo Escobar y El Chapo se podría deber a que las autoridades de EEUU intentan destacar sus detenciones.

Wedding fue enviado a los Estados Unidos junto a Alejandro Rosales Castillo, uno de los 10 más buscados por el FBI, por lo que ambos enfrentaran la justicia luego de ser detenidos en México.