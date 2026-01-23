Los 5 snacks ricos en colágeno que son saludables, deliciosos y dejarán tu piel radiante mientras calman tu hambre

Descubre alternativas fáciles de encontrar que pueden beneficiar tu aspecto cutáneo y agregar variedad nutritiva a tu rutina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de una piel saludable y radiante ha impulsado el interés por alimentos que promueven la producción de colágeno, una proteína clave para la firmeza y elasticidad cutánea.

Pero si te cuesta trabajo tomar suplementos de manera regular, existen alternativas para incluir en tu alimentación tu dosis de colágeno necesario para mantener la salud y elasticidad de tu piel.

Una de estas maneras es incorporar en tu dieta snacks que, además de ser prácticos, saludables y deliciosos, contienen ingredientes capaces de estimular la síntesis de colágeno o aportar este nutriente de forma directa.

Incorporar estos bocadillos a la dieta diaria puede traducirse en beneficios visibles para la piel, contribuyendo a su hidratación, textura y vitalidad. Es por eso que aquí te damos algunas opciones ideales que no solo matarán tu hambre, también te harán lucir una piel radiante, de acuerdo con información de Medical News Today.

Cinco snacks ricos en colágeno que son saludables, deliciosos y brindan beneficios para la piel

Estos son cinco snacks ricos en colágeno que aportan beneficios para la piel, son saludables y tienen buen sabor:

1. Gelatina natural de colágeno: La gelatina elaborada con colágeno hidrolizado o grenetina sin azúcar es fácil de preparar, baja en calorías y aporta proteínas que favorecen la elasticidad y firmeza de la piel. Además, su consumo regular puede mejorar la hidratación cutánea y ayudar en la prevención de arrugas.

2. Chips de piel de salmón al horno: La piel de salmón contiene colágeno marino, que es fácilmente absorbido por el cuerpo. Al hornearla, se obtiene un snack crujiente y sabroso, rico en ácidos grasos omega-3 y proteínas. El colágeno marino contribuye a la regeneración celular y mejora la apariencia de la piel.

3. Barritas de proteína con colágeno: Existen barritas de proteína enriquecidas con péptidos de colágeno, que son prácticas y aportan un extra de energía. Además de favorecer la salud articular, estos péptidos ayudan a mantener la elasticidad, firmeza y luminosidad de la piel. Muchas marcas añaden frutos secos o cacao para mejorar el sabor y el perfil nutricional.

4. Almendras: Las almendras son consideradas un snack saludable por su alto contenido de grasas saludables, proteínas, vitamina E, magnesio y antioxidantes. Sin embargo, las almendras no contienen colágeno de forma natural, ya que el colágeno es una proteína que se encuentra principalmente en productos de origen animal.

5. Chicharron (pork rinds): Elaborados con piel de cerdo, contienen colágeno natural y pueden consumirse como snack crujiente.

Estos snacks combinan sabor, facilidad de consumo y beneficios comprobados para la piel gracias a su contenido de colágeno y nutrientes complementarios.

Es importante mencionar que algunos de ellos son elevados en calorías por lo que es importante tener cuidado con las porciones.