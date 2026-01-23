Caen mujeres ligadas al Cártel Nuevo Imperio, escisión del Cártel de Sinaloa que opera en CDMX y Edomex

Las mujeres detenidas (FGJ-CDMX)

Las autoridades de la Ciudad de México realizaron el arresto de dos mujeres que podrían estar relacionadas con el grupo criminal conocido como Nuevo imperio, el cual es una escisión del Cártel de Sinaloa.

El 22 de enero fueron informadas las detenciones de Blanca “N” y Noemí, quienes podrían pertenecer a la agrupación cuyas operaciones han sido registradas en las alcaldías de Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, además de municipios del Estado de México.

El operativo se realizó en la colonia Cuauhtémoc Pensil, alcaldía Miguel Hidalgo, tras investigaciones iniciadas por denuncias ciudadanas que señalaban la presencia de sujetos ligados a un grupo delictivo en el sitio.

Fuero elementos de la Policía de Investigación (PDI) y de la Guardia Nacional los que participaron en la intervención, que permitió identificar el inmueble donde presuntamente se comercializaban sustancias ilícitas, según la Fiscalía de CDMX.

La Fiscalía capitalina informó las detenciones (Fiscalía CDMX)

Durante la diligencia, se aseguraron varias bolsas con probable droga, objetos vinculados al narcomenudeo y un arma de fuego y las dos mujeres quedaron a disposición del Ministerio Público, encargado de determinar su situación jurídica conforme avancen las diligencias.

Una de las capturadas es pareja de “El Chanfle”

“Blanca “N” refirió ser pareja sentimental de Emmanuel “N”, alias “El Chanfle”, identificado como exlíder y uno de los fundadores del Cartel Nuevo Imperio, quien se encuentra privado de la libertad por delitos contra la salud; mientras que Noemi “N” manifestó ser pareja sentimental del hijo de Emmanuel “N” y Blanca “N”, es parte del informe de la Fiscalía de la CDMX.

Cabe recordar que en febrero de 2023 autoridades del Estado de México detuvieron a Emmanuel “N”, alias El Chanfle, quien en su momento fue identificado como posible líder de plaza del Cártel Nuevo Imperio en Tlalnepantla.

En acciones más recientes, el 16 de enero Omar García Harfuch destacó diversas detenciones realizada en el Edomex. El titular de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC) habló de casos como el de Dylan Samuel “N”, ligado al Cártel Nuevo Imperio y quien es acusado de feminicidio, homicidio y extorsión.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Foto: SSPC

Por su parte, a mediados de noviembre pasado fue informada la detención en Iztapalapa de Brandon “N”, un sujeto conocido como El Kiko e identificado como presunto líder de la célula delictiva “Los Malportados”, esta última ligada al grupo Cártel Nuevo Imperio.

En dicha ocasión, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) Pablo Vázquez Camacho, escribió en sus redes sociales que el sujeto capturado está ligado con un feminicidio registrado en agosto de 2024 en CDMX y añadió que hay cinco carpetas de investigación en su contra por diferentes delitos entre ellos delincuencia organizada y asociación delictuosa.

Asimismo, el grupo criminal fue señalado por estar vinculado con el asesinato de Milton Morales Figueroa.