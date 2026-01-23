México

Caen mujeres ligadas al Cártel Nuevo Imperio, escisión del Cártel de Sinaloa que opera en CDMX y Edomex

Las capturadas estarían vinculadas con Emmanuel “N”, “El Chanfle”, un líder del grupo delictivo

Guardar
Las mujeres detenidas (FGJ-CDMX)
Las mujeres detenidas (FGJ-CDMX)

Las autoridades de la Ciudad de México realizaron el arresto de dos mujeres que podrían estar relacionadas con el grupo criminal conocido como Nuevo imperio, el cual es una escisión del Cártel de Sinaloa.

El 22 de enero fueron informadas las detenciones de Blanca “N” y Noemí, quienes podrían pertenecer a la agrupación cuyas operaciones han sido registradas en las alcaldías de Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, además de municipios del Estado de México.

El operativo se realizó en la colonia Cuauhtémoc Pensil, alcaldía Miguel Hidalgo, tras investigaciones iniciadas por denuncias ciudadanas que señalaban la presencia de sujetos ligados a un grupo delictivo en el sitio.

Fuero elementos de la Policía de Investigación (PDI) y de la Guardia Nacional los que participaron en la intervención, que permitió identificar el inmueble donde presuntamente se comercializaban sustancias ilícitas, según la Fiscalía de CDMX.

La Fiscalía capitalina informó las
La Fiscalía capitalina informó las detenciones (Fiscalía CDMX)

Durante la diligencia, se aseguraron varias bolsas con probable droga, objetos vinculados al narcomenudeo y un arma de fuego y las dos mujeres quedaron a disposición del Ministerio Público, encargado de determinar su situación jurídica conforme avancen las diligencias.

Una de las capturadas es pareja de “El Chanfle”

“Blanca “N” refirió ser pareja sentimental de Emmanuel “N”, alias “El Chanfle”, identificado como exlíder y uno de los fundadores del Cartel Nuevo Imperio, quien se encuentra privado de la libertad por delitos contra la salud; mientras que Noemi “N” manifestó ser pareja sentimental del hijo de Emmanuel “N” y Blanca “N”, es parte del informe de la Fiscalía de la CDMX.

Cabe recordar que en febrero de 2023 autoridades del Estado de México detuvieron a Emmanuel “N”, alias El Chanfle, quien en su momento fue identificado como posible líder de plaza del Cártel Nuevo Imperio en Tlalnepantla.

En acciones más recientes, el 16 de enero Omar García Harfuch destacó diversas detenciones realizada en el Edomex. El titular de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC) habló de casos como el de Dylan Samuel “N”, ligado al Cártel Nuevo Imperio y quien es acusado de feminicidio, homicidio y extorsión.

El secretario de Seguridad y
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Foto: SSPC

Por su parte, a mediados de noviembre pasado fue informada la detención en Iztapalapa de Brandon “N”, un sujeto conocido como El Kiko e identificado como presunto líder de la célula delictiva “Los Malportados”, esta última ligada al grupo Cártel Nuevo Imperio.

En dicha ocasión, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) Pablo Vázquez Camacho, escribió en sus redes sociales que el sujeto capturado está ligado con un feminicidio registrado en agosto de 2024 en CDMX y añadió que hay cinco carpetas de investigación en su contra por diferentes delitos entre ellos delincuencia organizada y asociación delictuosa.

Asimismo, el grupo criminal fue señalado por estar vinculado con el asesinato de Milton Morales Figueroa.

Temas Relacionados

CDMXCuauhtémocCártel Nuevo ImperioNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Kill Bill regresará a las salas de México con versión extendida: a partir de esta fecha podrás verla

Por primera vez, la épica completa llegará a los cines nacionales con “Kill Bill: The Whole Bloody Affair”

Kill Bill regresará a las

Brenda Bezares considera abandonar ¿Apostarías por mí? tras la primera nominación

Las declaraciones de la participante dejaron al público sorprendido luego de exponer que el aislamiento y el ambiente dentro del programa han incrementado su malestar emocional

Brenda Bezares considera abandonar ¿Apostarías

Mercurio ‘hace guiño’ para nuevos conciertos con invitados especiales: ¡Ya urge repetir!

‘Mercurio and friends’ fue el proyecto con el que la agrupación celebró sus 30 años de trayectoria durante 2025

Mercurio ‘hace guiño’ para nuevos

Eric Antonio “N” fue capturado por feminicidio: lo vinculan a proceso por violación

Su expareja realizó una denuncia tras enterarse de su captura realizada el pasado 17 de enero en el estado de Guerrero

Eric Antonio “N” fue capturado

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

¿Quieres saber quiénes ganaron en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan al hijo de “Doña

Procesan al hijo de “Doña Lety”, líder del Cártel de Cancún

Recuperan 17 vehículos con reporte de robo o alteraciones en Sinaloa

Acusan en EEUU a “Crixus”, hijo de un exlíder de Los Beltrán Leyva detenido en Tepotzotlán, Edomex

Detención de familiares y escoltas: así fue orquestada la captura del Botox, líder de Los Blancos de Troya

Bernardo Bravo habría sido asesinado en rancho de “El Botox” tras acudir a una reunión con él: Fiscalía de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Brenda Bezares considera abandonar ¿Apostarías

Brenda Bezares considera abandonar ¿Apostarías por mí? tras la primera nominación

Mercurio ‘hace guiño’ para nuevos conciertos con invitados especiales: ¡Ya urge repetir!

El animador mexicano Cruz Contreras agradece nominaciones al Oscar 2026 de Las Guerreras K-pop

“El Mochaorejas”: Damián Alcázar resalta la importancia del amor y familia en medio del crimen tras interpretar a Daniel Arizmendi

¿Quién es José Antonio García, sonidista mexicano nominado al Oscar 2026?

DEPORTES

Faitelson se burla del autogol

Faitelson se burla del autogol de Panamá que le dio la victoria a la Selección Mexicana

El Malilla y El Bogueto, presentes como invitados en la Semana de la Moda en París

México vence a Panamá con gol de ultimo minuto en partido amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026

La condición de Mauricio Sulaimán a Julio César Chávez Jr. para que aspire a un título mundial en el CMB

Canelo Álvarez se hace presente en la Semana de la Moda en París