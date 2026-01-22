Caen cuatro miembros de la Unión Tepito tras cateos en tres alcaldías de CDMX

Dos hombres y dos mujeres fueron asegurados (SSC)

Un total de cuatro personas, identificadas como integrantes de la Unión Tepito, fueron detenidas como resultado de operativos en la Ciudad de México. Además de los sujetos capturados, fueron incautadas drogas.

El 22 de enero Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó que las personas capturadas estarían relacionadas con una célula criminal dedicada a la venta de narcóticos y que opera en la zona centro y poniente de la capital del país.

Los agentes de seguridad acudieron a las alcaldías de Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza para revisar inmuebles, los cuales fueron sellados.

El informe de los hechos indica que los cateos derivaron de denuncias sobre sitios en los que se almacenaban y distribuían drogas, por lo que elementos de seguridad acudieron a las zonas para recabar indicios.

Los cateos y lo asegurado

En una primera acción los efectivos acudieron a la calle A. Zimbrón de la colonia San Miguel Amantla, alcaldía Azcapotzalco, En el sitio fueron asegurados 101 dosis de presunta marihuana, 100 de posible cocaína y 95 de metanfetamina (crystal). También fueron detenidos un hombre de 42 años y una mujer de 47.

En los lugares revisados al parecer era almacenada y distribuida droga Crédito: SSC

“Tras un cruce de información se supo que el detenido de 42 años de edad tiene dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2011 y 2019 por los delitos de Robo agravado y Lesiones calificadas”, es parte de lo informado por la SSC.

Fue en una segunda acción, en la Gustavo A. Madero, que fueron detenidos otro hombre y una mujer, de 33 y 28 años, respectivamente. Lo anterior debido a que en el sitio fueron halladas 186 dosis de posible metanfetamina, 96 de aparente cocaína, así como 101 bolsitas con hierba verde seca.

Finalmente, fueron revisados dos inmuebles en la alcaldía Venustiano Carranza, uno en la colonia Popular Rastro y otro en Felipe Ángeles. Si bien en este cateo no fueron detenidas personas, fueron halladas 147 dosis de aparente metanfetamina, 194 de posible marihuana y 96 de sustancia similar a cocaína.

Un video compartido por Vázquez Camacho muestra parte de las acciones de los uniformados en los inmuebles de interés, así como el aseguramiento de dos mujeres y dos hombres. Todos los inmuebles revisados fueron sellados y quedaron bajo resguardo.

Las personas detenidas (SSC)

En los cateos participaron elementos de la policía capitalina, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, quienes contaron con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional.

Apenas el pasado 15 de enero la SSC informó la captura de seis sujetos tras una intervención en un inmueble ubicado en la colonia Peralvillo de la alcaldía Cuauhtémoc. Los sujetos capturados fueron identificados como integrantes de la Unión Tepito.