Estos son los estados donde opera el Cártel Nuevo Imperio, grupo vinculado al asesinato de Milton Morales

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que en el homicidio del "jefe Milton" participaron personas vinculadas con esta organización. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

El Cártel Nuevo Imperio es identificado por las autoridades como una organización generadora de violencia vinculada con delitos de alto impacto en diversas regiones del país, surgida como una escisión del Cártel de Sinaloa.

La detención del presunto líder de esta organización, identificado como Gustavo Aldair “N”, alias “El Malportado” y/o “19″, junto a cuatro sujetos, reveló la participación de personas vinculadas al cártel en el asesinato de quien fuera Coordinador General de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la policía capitalina, Milton Morales Figueroa.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, afirmó que en el homicidio, llevado a cabo en el Estado de México en julio de 2024, participaron personas vinculadas tanto a esta organización criminal como a otros grupos.

"En el homicidio de nuestro compañero, hace poco más de un año, participó gente vinculada a esta organización [Cártel Nuevo Imperio], como participaron también personas vinculadas a otros grupos delictivos“, detalló en conferencia de prensa el pasado 3 de agosto.

Milton Morales fue asesinado en Coacalco en julio de 2024. (Foto: X/@PabloVazC9)

Inicio del cártel

El origen del Cártel Nuevo Imperio se remonta a la ola de fragmentaciones que sacudió al crimen organizado tras la ruptura, en 2008, entre el Cártel de los Beltrán Leyva y la facción dirigida por Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el periodista Óscar Balderas, especializado en seguridad y narcotráfico, esto provocó que varias células de los Beltrán Leyva migraran hacia diversas entidades del centro del país que inició una etapa de reconfiguración criminal.

En ese contexto, surgieron grupos como La Mano con Ojos y la Unión Tepito, así como la intervención de operadores de alto perfil como Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”.

Balderas señala que el Cártel Nuevo Imperio es el resultado de esa fragmentación, caracterizada por la búsqueda de nuevas plazas en el centro del país.

El Cártel Nuevo Imperio era liderado por Néstor Arturo "N", alias "El 20", quien fue detenido en julio de 2024 en la CDMX. Foto: Fiscalía de CDMX

Reportes periodísticos refieren que su consolidación se produjo después de 2017, tras la detención de Dámaso López Núñez y la entrega de su hijo, Dámaso López Serrano, ya que habría permitido a la organización afianzarse y fortalecer su presencia en la región central.

Estados donde opera

Las autoridades capitalinas han identificado al Cártel Nuevo Imperio como una organización dedicada a la venta y distribución de narcóticos, homicidio, extorsión, robo y al despojo.

Sus operaciones se encuentran en los estados de Morelos, Estado de México, Guerrero y la Ciudad de México.

En 2022 autoridades de la CDMX y del Edomex identificaron la presencia de esta organización en los municipios de Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli, Teoloyucan, Tultepec, Coacalco y Ecatepec.

Según el mapa de las autoridades hay 8 grupos delictivos en CDMX y Edomex (Foto: SSC)