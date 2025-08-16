México

Estos son los estados donde opera el Cártel Nuevo Imperio, grupo vinculado al asesinato de Milton Morales

La organización criminal surgió como una escisión del Cártel de Sinaloa

Por Ale Huitron

Guardar
El titular de la Secretaría
El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que en el homicidio del "jefe Milton" participaron personas vinculadas con esta organización. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

El Cártel Nuevo Imperio es identificado por las autoridades como una organización generadora de violencia vinculada con delitos de alto impacto en diversas regiones del país, surgida como una escisión del Cártel de Sinaloa.

La detención del presunto líder de esta organización, identificado como Gustavo Aldair “N”, alias “El Malportado” y/o “19″, junto a cuatro sujetos, reveló la participación de personas vinculadas al cártel en el asesinato de quien fuera Coordinador General de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la policía capitalina, Milton Morales Figueroa.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, afirmó que en el homicidio, llevado a cabo en el Estado de México en julio de 2024, participaron personas vinculadas tanto a esta organización criminal como a otros grupos.

"En el homicidio de nuestro compañero, hace poco más de un año, participó gente vinculada a esta organización [Cártel Nuevo Imperio], como participaron también personas vinculadas a otros grupos delictivos“, detalló en conferencia de prensa el pasado 3 de agosto.

Milton Morales fue asesinado en
Milton Morales fue asesinado en Coacalco en julio de 2024. (Foto: X/@PabloVazC9)

Inicio del cártel

El origen del Cártel Nuevo Imperio se remonta a la ola de fragmentaciones que sacudió al crimen organizado tras la ruptura, en 2008, entre el Cártel de los Beltrán Leyva y la facción dirigida por Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el periodista Óscar Balderas, especializado en seguridad y narcotráfico, esto provocó que varias células de los Beltrán Leyva migraran hacia diversas entidades del centro del país que inició una etapa de reconfiguración criminal.

En ese contexto, surgieron grupos como La Mano con Ojos y la Unión Tepito, así como la intervención de operadores de alto perfil como Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”.

Balderas señala que el Cártel Nuevo Imperio es el resultado de esa fragmentación, caracterizada por la búsqueda de nuevas plazas en el centro del país.

El Cártel Nuevo Imperio era
El Cártel Nuevo Imperio era liderado por Néstor Arturo "N", alias "El 20", quien fue detenido en julio de 2024 en la CDMX. Foto: Fiscalía de CDMX

Reportes periodísticos refieren que su consolidación se produjo después de 2017, tras la detención de Dámaso López Núñez y la entrega de su hijo, Dámaso López Serrano, ya que habría permitido a la organización afianzarse y fortalecer su presencia en la región central.

Estados donde opera

Las autoridades capitalinas han identificado al Cártel Nuevo Imperio como una organización dedicada a la venta y distribución de narcóticos, homicidio, extorsión, robo y al despojo.

Sus operaciones se encuentran en los estados de Morelos, Estado de México, Guerrero y la Ciudad de México.

En 2022 autoridades de la CDMX y del Edomex identificaron la presencia de esta organización en los municipios de Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli, Teoloyucan, Tultepec, Coacalco y Ecatepec.

Según el mapa de las
Según el mapa de las autoridades hay 8 grupos delictivos en CDMX y Edomex (Foto: SSC)

Temas Relacionados

Cártel Nuevo ImperioLos MalportadosMilton MoralesNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2025: Aldo de Nigris se enfrenta a Elaine Haro en la prueba de salvación la tarde de hoy 15 de agosto

Sigue la transmisión 24/7: Un habitante saldrá de la placa de nominados gracias a la salvación

La Casa de los Famosos

Oso intoxicado y otras 9 películas que puedes disfrutar este fin de semana en Netflix México

La película de comedia negra y terror exagerado está basado en hechos reales registrados en 1985 en un bosque de Georgia

Oso intoxicado y otras 9

Cuándo y dónde será el recorrido temático de hongos gratuito en la CDMX

Esta iniciativa forma parte de las actividades de educación ambiental participativa impulsadas por la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental

Cuándo y dónde será el

Precio de la mezcla mexicana de petróleo al cierre de este viernes 15 de agosto

La reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump afectó el precio del marcado del petróleo a nivel mundial

Precio de la mezcla mexicana

En Oaxaca muere bebé que estaba bajo resguardo del DIF

Desde el retiro de ambas niñas el 27 de abril, motivado por un video que expuso presunta violencia familiar, Jazmín solo ha podido ver a Jade bajo supervisión de las autoridades

En Oaxaca muere bebé que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Interpol emite ficha roja contra

Interpol emite ficha roja contra Zhi Dong Zhang, operador clave del CJNG y del Cártel de Sinaloa que se fugó de prisión

Pam Bondi asegura que Nicolás Maduro paga el libre acceso al espacio aéreo en México para distribuir drogas

Sentencian a 4 años de prisión a Ángel del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz vinculado a negocios con el CJNG

En territorio de Los Chapitos: Marina desmantela narcolaboratorio con más de 12 toneladas de metanfetamina en Nayarit

Militares aseguran paquetes con 330 kilos de cocaína ocultos en un tráiler en Baja California

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025: Aldo de Nigris se enfrenta a Elaine Haro en la prueba de salvación la tarde de hoy 15 de agosto

Oso intoxicado y otras 9 películas que puedes disfrutar este fin de semana en Netflix México

Llaman “violentadora” a ex de Adrian Di Monte tras problema legal con La Sonora Dinamita

Las mejores series de Netflix México para ver hoy mismo

Las series más populares de Prime Video México que no podrás dejar de ver

DEPORTES

Supernova Strikers 2025: Cuándo y

Supernova Strikers 2025: Cuándo y Dónde ver el evento de boxeo entre creadores de contenido

Óscar Valdez revela cómo vivió el nocaut sufrido ante Vaquero Navarrete: “Es muy frustrante”

¿Cómo quedará el Toluca vs Pumas de acuerdo a la IA?

Cruz Azul vs Santos, IA revela al ganador del partido

Ex rival que fue noqueado por Canelo Álvarez manda fuerte advertencia a Terence Crawford: “Tiene un poder devastador”