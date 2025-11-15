México

Cae “El Kiko”, presunto líder del Cártel Nuevo Imperio y señalado en caso de feminicidio en Iztapalapa

Los informes de seguridad capitalinos y federales señalan que este sujeto estaría relacionado en cinco carpetas de investigación por diversos delitos en CDMX y otros estados

Brandon Suárez Aguilar fue detenido
Brandon Suárez Aguilar fue detenido en un operativo coordinado entre autoridades capitalinas y federales en una zona de la alcaldía Iztapalapa | SSPC

En un operativo conjunto, autoridades federales y capitalinas detuvieron en Iztapalapa a Brandon “N”, apodado como “El Kiko” e identificado como presunto líder de la célula delictiva “Los Malportados”, ligada al grupo Cártel Nuevo Imperio. La captura ocurrió en la colonia Lomas de San Lorenzo y derivó de una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, relacionado con el asesinato de una mujer ocurrido en agosto de 2024.

De acuerdo con lo publicado por el secretario Pablo Vázquez Camacho, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), lograron la detención tras labores de inteligencia y vigilancias discretas que permitieron identificar la zona de movilidad del sospechoso:

“Brandon “N” está relacionado con un feminicidio ocurrido en agosto de 2024 en la misma colonia de su detención, además cuenta con cinco carpetas de investigación por diferentes delitos entre ellos delincuencia organizada y asociación delictuosa", agregó.

Los agentes ubicaron a un hombre con las características vinculadas al ataque armado registrado en la esquina de Abedules y Reforma, en Lomas de San Lorenzo, donde una víctima murió tras recibir disparos. Al aproximarse, corroboraron su identidad y ejecutaron la orden de aprehensión.

"El Kiko" quedará recluido en
"El Kiko" quedará recluido en el Reclusorio Oriente hasta que se resuelva su situación jurídica en la CDMX | Gobierno de la Ciudad de México

Tras su captura, el detenido fue informado sobre sus derechos y trasladado al Reclusorio Oriente horas después de su captura en Iztapalapa.

La identidad del presunto cabecilla del Cártel Nuevo Imperio y la célula “Los Malportados”

Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México confirmaron que Brandon Suárez Aguilar, de 27 años de edad, mantiene actividades delictivas en diversas alcaldías de la CDMX, así como en los estados de México, Morelos y Guerrero. El grupo al que pertenece estaría dedicado a la venta y distribución de droga, homicidios, extorsión, despojo, secuestro y robo.

Además de la orden por homicidio calificado, Suárez Aguilar está relacionado con al menos cinco carpetas de investigación abiertas entre 2023 y 2025 por delitos como narcomenudeo, asociación delictuosa, feminicidio, delincuencia organizada, extorsión y posesión de armas de fuego.

Suárez Aguilar cuenta con, al
Suárez Aguilar cuenta con, al menos, cinco carpetas de investigación más por temas de narcomenudeo y extorsión en CDMX, Morelos y Edomex | Imagen Ilustrativa Infobae

La SSPC y las instituciones del gabinete de seguridad indicaron que la aprehensión forma parte de los trabajos coordinados para detener a generadores de violencia en la capital y reducir delitos de alto impacto. Hasta el momento, se continuará con la definición de su situación jurídica en los próximos días.

