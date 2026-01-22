México

SAT arranca programa de regularización en este 2026, todo lo que debes saber

La autoridad hacendaria implementó una iniciativa dirigida a personas físicas y morales con ingresos hasta 300 millones de pesos

Guardar
El nuevo programa del SAT
El nuevo programa del SAT permite reducir hasta el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución para contribuyentes elegibles. Crédito: Cuartoscuro

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha anunciado la puesta en marcha del Programa de Regularización Fiscal 2026, una medida orientada a personas y empresas con ingresos de hasta 300 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2024.

En su comunicado, emitido el 22 de enero de 2026, el SAT detalla que este esquema busca fortalecer la cultura de cumplimiento voluntario al ofrecer la posibilidad de disminuir sanciones y recargos, y prevé efectos directos tanto en la recaudación tributaria como en el desarrollo económico de México.

SAT ha precisado que, en la fase de aplicación, los contribuyentes beneficiados pueden acceder a la reducción de hasta el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución. Si los créditos fiscales involucran únicamente multas, el descuento podrá ser de hasta el 90% de su monto.

Este estímulo se fundamenta en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026 y abarca tanto obligaciones fiscales como sanciones aduaneras y de comercio exterior, incluidas multas no vinculadas al pago o agravadas, recargos y gastos asociados a contribuciones propias, retenidas o trasladadas, así como cuotas compensatorias correspondientes a 2024 o ejercicios anteriores.

¿Quiénes pueden solicitar el descuento?

Solamente quienes no hayan recibido
Solamente quienes no hayan recibido condonaciones previas ni tengan sentencias fiscales podrán acceder al beneficio fiscal del SAT. Credito: Cuartoscuro

Los interesados en este beneficio no deben haber recibido condonaciones en programas de regularización anteriores ni haber sido favorecidos por ningún estímulo fiscal de la Ley de Ingresos de la Federación para 2025. Tampoco pueden contar con una sentencia condenatoria firme por delitos fiscales, ni figurar en los listados de contribuyentes con irregularidades.

Este programa contempla tres escenarios principales. El primer caso abarca a quienes hayan omitido contribuciones autodeterminadas por el ejercicio fiscal 2024 o previos; para obtener el estímulo será necesario presentar la declaración respectiva, especificar el monto omitido y realizar el pago en una sola exhibición antes del 31 de diciembre de 2026.

El segundo escenario engloba a aquellos sujetos a procedimientos de comprobación: si subsanan las irregularidades y efectúan los pagos dentro del plazo señalado por la autoridad, podrán aplicar igualmente a las reducciones, siempre antes del 31 de diciembre de 2026 o de la notificación de la resolución correspondiente.

Los beneficiarios deben presentar la
Los beneficiarios deben presentar la declaración y pagar el monto total omitido antes del 31 de diciembre de 2026 para acceder a los estímulos. Credito: Cuartoscuro

Los contribuyentes con créditos fiscales firmes determinados por la autoridad federal son el tercer supuesto. Aquí, la solicitud debe ingresarse a más tardar el 31 de octubre de 2026 en el portal del SAT o de forma presencial. Si procede, el organismo fiscal entregará la línea de captura para el pago, que deberá cubrirse en los 15 días naturales siguientes.

En este caso, existe la opción de pagar en hasta seis parcialidades, siempre que la última se realice antes del 30 de noviembre de 2026 y el contribuyente no se encuentre en concurso mercantil ni en quiebra. Únicamente los pagos realizados dentro de los plazos de cada línea de captura serán considerados válidos.

Ante cualquier incumplimiento, el estímulo fiscal quedará sin efecto y la autoridad ejecutará los cobros conforme al artículo 20 del Código Fiscal de la Federación.

El SAT aclara que presentar la solicitud de este beneficio suspende el procedimiento administrativo de ejecución sin necesidad de garantizar el interés fiscal e interrumpe el período de prescripción. Los solicitantes deben aceptar íntegramente el crédito fiscal, pues si lo impugnan, aunque sea de manera parcial, el estímulo deja de surtir efecto y la autoridad actuará en consecuencia.

Temas Relacionados

MultasImpuestosSATRegularizaciónmexico-noticias

Más Noticias

Grecia Quiroz pide a García Harfuch la captura del hombre ordenó matar a Carlos Manzo, tras detención del “Botox”

Previamente, el titular de la SSPC informó el arresto de César Alejandro “N”

Grecia Quiroz pide a García

Por qué acabó la alianza entre los Blancos de Troya y El Abuelo Farías, señalados como extorsionadores en Michoacán

Las autoridades revelaron nuevos datos tras la reciente detención de “El Botox”, señalado como objetivo prioritario en la región

Por qué acabó la alianza

Cierran el Estadio Cuauhtémoc para el Puebla vs Chivas femenil: ¿Dónde se jugará?

El conjunto de Puebla femenil informó en sus redes sociales que el duelo contra Chivas cambiará de sede y reembolsará a quienes hayan adquirido entradas para dicho encuentro

Cierran el Estadio Cuauhtémoc para

Precio del dólar hoy en México: Peso mexicano se fortalece al cierre de la cotización de hoy jueves 22 de enero

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en

Cuáles son los beneficios de tomar agua mineral en ayunas y a quiénes se les recomienda hacerlo

La salud de los riñones puede obtener ventajas por esta práctica, aunque hay excepciones

Cuáles son los beneficios de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Grecia Quiroz pide a García

Grecia Quiroz pide a García Harfuch la captura del hombre ordenó matar a Carlos Manzo, tras detención del “Botox”

Por qué acabó la alianza entre Los Blancos de Troya y El Abuelo Farías, señalados como extorsionadores en Michoacán

Jueza ordena a la FGR entregar la carpeta de investigación íntegra contra Manuel Farías Laguna

El Botox: quiénes son la mujer y los dos hombres que fueron detenidos con el líder de Los Blancos de Troya

Policía municipal es hallado sin vida frente al Congreso de Sinaloa; cuerpo presentaba huellas de violencia y un mensaje

ENTRETENIMIENTO

Así sería el escenario de

Así sería el escenario de Harry Styles para sus conciertos en CDMX

Louis Tomlinson asegura que volverá a México durante su gira “How Did We Get Here?”

Laura Flores se declara abierta al amor, aunque descarta cualquier acercamiento a su compañero de obra

Simple Plan en México: la banda canadiense regresa a los escenarios con tres fechas en nuestro país

“El Señor de los Cielos” regresa: Rafael Amaya anuncia nueva temporada

DEPORTES

Cierran el Estadio Cuauhtémoc para

Cierran el Estadio Cuauhtémoc para el Puebla vs Chivas femenil: ¿Dónde se jugará?

Revelan que hay un futbolista “tapado” que buscaría contratar Cruz Azul

Desde la chilena de Raúl Jiménez hasta la revolución canalera: así ha sido el historial entre México y Panamá

Chema Ocampo vs. Callum Walsh: el boxeador mexicano estrena la nueva promotora de Dana White, presidente de la UFC

WWE Royal Rumble 2026: ellos son los luchadores mexicanos que han participado y ganado