SAT arranca programa de regularización en este 2026, todo lo que debes saber

El nuevo programa del SAT permite reducir hasta el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución para contribuyentes elegibles. Crédito: Cuartoscuro

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha anunciado la puesta en marcha del Programa de Regularización Fiscal 2026, una medida orientada a personas y empresas con ingresos de hasta 300 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2024.

En su comunicado, emitido el 22 de enero de 2026, el SAT detalla que este esquema busca fortalecer la cultura de cumplimiento voluntario al ofrecer la posibilidad de disminuir sanciones y recargos, y prevé efectos directos tanto en la recaudación tributaria como en el desarrollo económico de México.

SAT ha precisado que, en la fase de aplicación, los contribuyentes beneficiados pueden acceder a la reducción de hasta el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución. Si los créditos fiscales involucran únicamente multas, el descuento podrá ser de hasta el 90% de su monto.

Este estímulo se fundamenta en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026 y abarca tanto obligaciones fiscales como sanciones aduaneras y de comercio exterior, incluidas multas no vinculadas al pago o agravadas, recargos y gastos asociados a contribuciones propias, retenidas o trasladadas, así como cuotas compensatorias correspondientes a 2024 o ejercicios anteriores.

¿Quiénes pueden solicitar el descuento?

Solamente quienes no hayan recibido condonaciones previas ni tengan sentencias fiscales podrán acceder al beneficio fiscal del SAT. Credito: Cuartoscuro

Los interesados en este beneficio no deben haber recibido condonaciones en programas de regularización anteriores ni haber sido favorecidos por ningún estímulo fiscal de la Ley de Ingresos de la Federación para 2025. Tampoco pueden contar con una sentencia condenatoria firme por delitos fiscales, ni figurar en los listados de contribuyentes con irregularidades.

Este programa contempla tres escenarios principales. El primer caso abarca a quienes hayan omitido contribuciones autodeterminadas por el ejercicio fiscal 2024 o previos; para obtener el estímulo será necesario presentar la declaración respectiva, especificar el monto omitido y realizar el pago en una sola exhibición antes del 31 de diciembre de 2026.

El segundo escenario engloba a aquellos sujetos a procedimientos de comprobación: si subsanan las irregularidades y efectúan los pagos dentro del plazo señalado por la autoridad, podrán aplicar igualmente a las reducciones, siempre antes del 31 de diciembre de 2026 o de la notificación de la resolución correspondiente.

Los beneficiarios deben presentar la declaración y pagar el monto total omitido antes del 31 de diciembre de 2026 para acceder a los estímulos. Credito: Cuartoscuro

Los contribuyentes con créditos fiscales firmes determinados por la autoridad federal son el tercer supuesto. Aquí, la solicitud debe ingresarse a más tardar el 31 de octubre de 2026 en el portal del SAT o de forma presencial. Si procede, el organismo fiscal entregará la línea de captura para el pago, que deberá cubrirse en los 15 días naturales siguientes.

En este caso, existe la opción de pagar en hasta seis parcialidades, siempre que la última se realice antes del 30 de noviembre de 2026 y el contribuyente no se encuentre en concurso mercantil ni en quiebra. Únicamente los pagos realizados dentro de los plazos de cada línea de captura serán considerados válidos.

Ante cualquier incumplimiento, el estímulo fiscal quedará sin efecto y la autoridad ejecutará los cobros conforme al artículo 20 del Código Fiscal de la Federación.

El SAT aclara que presentar la solicitud de este beneficio suspende el procedimiento administrativo de ejecución sin necesidad de garantizar el interés fiscal e interrumpe el período de prescripción. Los solicitantes deben aceptar íntegramente el crédito fiscal, pues si lo impugnan, aunque sea de manera parcial, el estímulo deja de surtir efecto y la autoridad actuará en consecuencia.