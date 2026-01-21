México

UNAM advierte del sarampión, una enfermedad aún más contagiosa que el COVID-19

El incremento en las infecciones por el virus preocupa a autoridades universitarias, que insisten en la prevención y la importancia de recibir la inmunización

El sarampión está considerado por la UNAM como la enfermedad más contagiosa, superando incluso a la COVID-19, debido a su alta capacidad de transmisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM alertó sobre el incremento de casos de sarampión durante la temporada invernal y recomendó la vacunación como principal medida de protección.

Gustavo Adolfo Olaiz Fernández, titular del área antes mencionada, advirtió que el sarampión es la enfermedad más contagiosa que hay, superando incluso a la COVID-19, según un comunicado publicado por la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM el 19 de enero.

¿Cómo reconocer el sarampión?

El sarampión se distingue fácilmente por síntomas característicos. Olaiz Fernández explicó que la enfermedad genera un salpullido con manchas rojas grandes y planas, que tienden a fusionarse. El especialista menciona que suele aparecer en la cara, detrás de las orejas, se expande hacia el pecho, la espalda y, finalmente, a los pies.

Otros signos que pueden acompañar la erupción incluyen fiebre, tos seca, goteo nasal, dolor de garganta y ojos inflamados. Un rasgo adicional son las pequeñas manchas blancas de centro azul blanquecino y fondo rojo, que aparecen en la boca y la cara interna de las mejillas.

Los síntomas se presentan entre 10 y 14 días después del contacto con el virus. Por su alto nivel de contagio, el llamado de la UNAM es a no esperar: “Deben inocularse las personas que no lo han hecho y también quienes no están seguras de contar con la vacuna; es importante hacerlo a tiempo”, insistió Olaiz Fernández.

Vacunación: la mejor estrategia

La UNAM aplicó 30 mil dosis de la vacuna contra sarampión como parte de su campaña intensiva de vacunación, motivada por el repunte de casos en México. REUTERS/Raquel Cunha/Archivo

La UNAM desplegó una campaña intensiva de vacunación en noviembre de 2025. En la sede universitaria y en diversas dependencias se aplicaron 120 mil dosis de diferentes vacunas: triple viral, influenza, COVID-19 y neumococo. De ese total, 30 mil correspondieron a la de sarampión.

Información de autoridades federales respalda la urgencia de estas acciones. Hasta el pasado 14 de enero, en México se han confirmado 6 mil 819 casos acumulados de sarampión, con 80 nuevos reportes solo entre el 13 y el 14 de enero, según la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud, organismo citado por la UNAM.

El especialista de la UNAM fue enfático sobre los límites de los remedios caseros en enfermedades respiratorias invernales, como la influenza y la COVID-19. Olaiz Fernández afirmó que solamente quitan algunos síntomas, pero no curan los problemas de fondo. La recomendación es acudir al médico y evitar la automedicación.

Respaldo y acciones del gobierno federal

El gobierno federal garantiza suficiente abasto de vacunas con 23.5 millones de dosis almacenadas y la priorización de población infantil, rezagada, personal de salud y jornaleros agrícolas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente al brote, el gobierno mexicano reforzó el abastecimiento de vacunas. David Kershenobich, secretario de Salud, aseguró que el país tiene “el número suficiente de dosis para cubrir los próximos dos años.

El secretario de Salud dijo que actualmente hay 23 millones 529 mil 079 dosis disponibles y se han distribuido 3 millones 836 mil vacunas”.

Kershenobich informó que en 2025 se adquirieron casi 11 millones de dosis adicionales y que este año se planea comprar más de 27 millones. Hasta el momento, se han aplicado 11 millones 853 mil 684 dosis para alcanzar a la población que no había recibido la vacuna.

Las autoridades federales priorizan la vacunación en:

  • Niñas y niños de 12 a 18 meses
  • Población rezagada de dos a nueve años
  • Personal de salud y educativo
  • Jornaleros agrícolas, por sus desplazamientos frecuentes

Dónde ver el Tris en

Metro CDMX concluye labores de

Desmantelan banda de extorsionadores que

EEUU podría aumentar presión a

Sergio Bueno regresa a la
