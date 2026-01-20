Sarampión en México: gobierno garantiza abasto de vacunas por 2 años, adelantan aplicación para infantes ante aumento de casos

David Kershenobich, secretario de Salud, informó que el gobierno de México cuenta con “el número suficiente” de vacunas contra el sarampión para garantizar la cobertura durante los próximos dos años, ante el aumento de contagios en el país que comenzó desde principios del 2025.
En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo, el funcionario federal detalló que actualmente hay 23 millones 529 mil dosis de vacuna disponibles y se han distribuido 3 millones 836 mil vacunas.
Información en desarrollo...
