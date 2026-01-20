México

Sarampión en México: gobierno garantiza abasto de vacunas por 2 años, adelantan aplicación para infantes ante aumento de casos

El secretario de Salud informó que este año se adquirirán más de 27 millones de vacunas

Guardar
David Kershenobich informó que este
David Kershenobich informó que este año se adquirirán más de 27 millones de vacunas. | Presidencia

David Kershenobich, secretario de Salud, informó que el gobierno de México cuenta con “el número suficiente” de vacunas contra el sarampión para garantizar la cobertura durante los próximos dos años, ante el aumento de contagios en el país que comenzó desde principios del 2025.

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo, el funcionario federal detalló que actualmente hay 23 millones 529 mil dosis de vacuna disponibles y se han distribuido 3 millones 836 mil vacunas.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

sarampiónSecretaría de SaludvacunaciónLa Mañaneramexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Tipo de cambio: precio del dólar canadiense en México hoy 20 de enero

Conoce cuál fue el desempeño de la divisa mexicana frente a la canadiense en las últimas horas

Tipo de cambio: precio del

Fan de BTS va a la Basílica de Guadalupe para pedirle a la Virgen alcanzar boletos para shows en México: “Toda mi fe”

Armys en redes sociales se identificaron con ella y algunas también acudieron a iglesias con el mismo fin

Fan de BTS va a

¿David y Victoria Beckham son fans de Matute? Jorge D’Alessio destapa la verdad detrás del video viral

El exfutbolista fue captado disfrutando de una presentación en vivo de la banda mexicana

¿David y Victoria Beckham son

Qué tipo de tortillas se le recomienda comer a personas con diabetes: cinco alternativas para ingesta sin riesgo

La recomendación es optar por opciones que aporten mayor cantidad de fibra y presenten un menor índice glucémico

Qué tipo de tortillas se

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 20 de enero: Autoridades esperan alrededor de 7 manifestaciones en la CDMX

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tres policías de Mexicali acusados

Tres policías de Mexicali acusados de desaparición forzada fueron vinculados a proceso

Se registra doble feminicidio en Sinaloa, una de las víctimas era menor de edad

Extradiciones en 2026: estos son los capos mexicanos podrían ser enviados a EEUU

El 2016 en el narco: quiénes eran los capos mexicanos más buscados hace una década

Detienen en Guerrero a Jesús “N”, miembro del Cártel Independiente de Acapulco, por la muerte de tres personas

ENTRETENIMIENTO

Army BTS México marchará en

Army BTS México marchará en calles de la CDMX para exigir transparencia en la compra de boletos

Tarifa dinámica en boletos de BTS: Profeco aclara si puede intervenir y cómo denunciar abusos

Bridgerton cuarta temporada: cuándo se estrena en México

Andrea Legarreta responde críticas por andar con un hombre 20 años menor: “Aquí viendo a qué hora comienzan a importarme”

Profeco a fans de BTS: qué evidencia guardar y cómo conciliar rápido si hay problemas con la venta de boletos en CDMX

DEPORTES

Carlos Hermosillo se burla de

Carlos Hermosillo se burla de las quejas del América contra el arbitraje: “Son los menos indicados”

Dueño del Inter de Miami propone que la MLS y la Liga Mx se incorporen a la Copa Libertadores

Chivas vuelve a la cima de la Liga MX tras más de dos años de ausencia

Ruso Brailovsky defiende al América pese a el inicio malo que ha tenido en el Clausura 2026: “Todo está bien”

Aficionado extranjero que invadió el ring de la Arena explica por que lo hizo