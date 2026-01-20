UNAM advierte que la temporada de influenza se extenderá más de lo habitual: niños de entre 1 y 9 años los más vulnerables

Una advertencia de expertos subraya la importancia de extremar medidas, sobre todo en escuelas y espacios concurridos Foto: Composición Infobae Perú

El pronóstico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indica que la presencia de influenza A(H1N1) será predominante en la temporada invernal mexicana, con una tendencia al alza que podría persistir hasta mayo, lo cual supera el rango tradicional pues regularmente finaliza entre febrero y marzo.

De acuerdo con el Informe Semanal de Situación Epidemiológica, ya se han confirmado 2,313 casos positivos y siete fallecimientos vinculados a la influenza en este ciclo reciente.

Niñas y niños de uno a nueve años encabezan los grupos con el porcentaje más elevado de afectaciones, según el reporte difundido por la Secretaría de Salud y citado por la UNAM.

Un informe actualizado revela riesgos prolongados y muestra qué simple hábito puede marcar la diferencia en la protección diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué este invierno exige más prevención con la influenza

Esta advertencia implica un desafío extendido para el sistema sanitario nacional pues los virus respiratorios encuentran en las bajas temperaturas un ambiente particularmente favorable para su transmisión y supervivencia.

Lo anterior se debe a que las actuales condiciones climáticas permiten que los virus persistan en el entorno durante más tiempo, ampliando el riesgo de contagio en la población.

Además, cabe resaltar que son es la población de la Ciudad de México y Yucatán la que debe reforzar aún más la protección, debido a que concentran más del 40% de los casos hasta el momento.

La influenza se contagia principalmente por gotas de saliva expulsadas al hablar, toser o estornudar, y puede sobrevivir hasta dos días en superficies comunes.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo prevenir el contagio de influenza

La vía de contagio se produce a través de diminutas gotas de saliva expulsadas al hablar, toser o estornudar, que pueden ingresar rápidamente en el organismo de personas cercanas, o bien sobrevivir en superficies de uso común hasta dos días.

El contacto con barandales contaminados, seguido del contacto con la cara, representa la forma más acelerada de infección. Frente a este mecanismo, la higiene constante de manos se mantiene como el recurso más eficaz para protegerse, sobre todo en espacios públicos y sitios concurridos.

Los síntomas más reconocibles se manifiestan con fiebre súbita y un dolor muscular intenso, descrito habitualmente por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como una sensación de “cuerpo cortado”.

Entre los más pequeños, pueden aparecer episodios de vómito y diarrea, condiciones que incrementan el riesgo de deshidratación. La presencia de fatiga severa y tos seca forma parte del cuadro clínico predominante.

La vacunación se sostiene como la mejor estrategia preventiva. Las dosis están disponibles en los centros del IMSS-Bienestar y módulos de la Secretaría de Salud, con operativos activos en la capital en ubicaciones como Marina Nacional y Avenida Homero, donde se atiende en turnos matutinos sin requerimiento de registro previo.

Este recurso busca evitar complicaciones severas y proteger a las personas en entornos de mayor vulnerabilidad.

La vacunación en IMSS-Bienestar y módulos de la Secretaría de Salud, disponible sin registro previo, es la mejor estrategia para evitar complicaciones graves por influenza. (AP Foto/Lindsey Wasson)

La Secretaría de Salud y la UNAM recalcan que la prevención —principalmente el lavado de manos, la vacunación y la detección oportuna— sigue siendo el método más eficaz para interrumpir la cadena de transmisión y proteger a los sectores más expuestos durante esta temporada.