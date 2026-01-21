Rescatan a murciélago en domicilio de la alcaldía Álvaro Obregón

Rescatan a murciélago tras reporte de que el animal se encontraba dentro de un domicilio en la alcaldía Álvaro Obregón. Foto: (SSC)

Personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México resguardó un murciélago que fue localizado al interior de un domicilio particular en la alcaldía Álvaro Obregón, luego de un reporte ciudadano que alertó sobre la presencia del mamífero.

Los hechos ocurrieron cuando oficiales de la Policía Auxiliar (PA) atendieron una solicitud de apoyo para acudir a un inmueble ubicado en la calle Aída, en la colonia Tizapán. En el lugar, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 65 años de edad, quien informó que dentro de su habitación se encontraba un murciélago y que desconocía cómo proceder ante la situación.

Con el objetivo de salvaguardar tanto la integridad de la persona como la del ejemplar silvestre, los policías auxiliares solicitaron el apoyo especializado de los brigadistas de la BVA, quienes cuentan con la capacitación y el equipo necesario para el manejo adecuado de fauna silvestre.

El animal fue puesto a disposición de la PROFEPA para su atención adecuada. Foto: (SSC)

Tras recibir el reporte, el personal de la Brigada de Vigilancia Animal se trasladó al domicilio señalado, donde, siguiendo los protocolos de seguridad y bienestar animal, lograron contener al murciélago sin causarle daño.

Posteriormente, el ejemplar fue colocado en un contenedor especial y trasladado a la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (PROFEPA), instancia que se encargará de su valoración médica, resguardo temporal y eventual reintegración a su hábitat natural.

Los murciélagos son una especie fundamental para los ecosistemas urbanos y naturales de la Ciudad de México. En la capital habitan diversas especies que desempeñan un papel clave en el control de plagas, ya que se alimentan de grandes cantidades de insectos, además de contribuir a la polinización de plantas y la dispersión de semillas. A pesar de su importancia ecológica, estos mamíferos suelen ser víctimas de desinformación y miedo, lo que en muchos casos provoca que sean agredidos o eliminados de forma injustificada.

Autoridades activaron los protocolos de seguridad para mantener a salvo al animal durante su rescate. Foto: (SSC)

Autoridades ambientales señalan que los murciélagos no son agresivos y que, al encontrarse desorientados dentro de viviendas, generalmente buscan refugio o una salida. Por ello, se recomienda no intentar tocarlos, golpearlos ni matarlos, y en su lugar solicitar el apoyo de las autoridades correspondientes, como la BVA o servicios de emergencia.

La Brigada de Vigilancia Animal de la SSC realiza de manera permanente acciones de rescate, protección y resguardo de fauna silvestre y doméstica que habita en la Ciudad de México y que se encuentra en situación de riesgo. Asimismo, hace un llamado a la ciudadanía para recordar que los animales son seres vivos que requieren cuidados, respeto y empatía, e invita a denunciar cualquier situación de maltrato animal.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de México refrenda su compromiso con la protección de la biodiversidad y la convivencia armónica entre las personas y la fauna que comparte el entorno urbano.