No solo el CJNG y Cártel de Sinaloa: ellos son los miembros de grupos independientes entregados a EEUU

Un total de 37 personas fueron entregadas a EEUU (Infobae México / Jovany Pérez)

Tras la tercera entrega masiva de criminales de México a Estados Unidos, diversos informes destacan el envío de operadores como María del Rosario Navarro Sánchez, alias La Señora, ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Ricardo González Sauceda, alias El Ricky y líder del Cártel del Noreste; así como Daniel Alfredo Blanco, El Cubano, del Cártel de Sinaloa.

Pero, además de los sujetos referidos y que pertenecen a grupos delictivos regionales también hay otros que operaban en estructuras menos conocidas o independientes.

Los sujetos entregados que no forman parte de un grupo regional

De los 37 sujetos enviados a diversas cárceles del país de las barras y las estrellas 20 de ellos no están directamente relacionados con estructuras criminales de nivel regional.

Fidel Félix Ochoa, alias Don Fido es un hombre del que no se especifica su relación con algún grupo criminal y quien es buscado por trasiego de drogas. A pesar de que no se le liga con algún grupo reportes del medio Nmás señalan que estaría relacionado con Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

La lista continúa con Óscar Hernández Flores quien es acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero, mismas acusaciones que pesan sobre Carlos Alberto Guerrero Mercado, El Químico.

Por su parte, Eliezer David Seas Centeno, un sujeto apodado El Picho, fue identificado como integrante de una banda de secuestradores y estaría ligado con trasiego de narcóticos.

Guillermo Isaías Pérez Parra es acusado de trafico de drogas, al igual que Daniel Menera Sierra, alias Dany.

Ligados con tráfico de personas

De igual manera, algunos de los sujetos enviados son acusados de tráfico de personas. Se trata de:

Francisco Arredondo Colmenero, un hombre apodado Pancho que aparece en los registros del Distrito Oeste de Texas en un informe sobre una condena contra un sujeto por tráfico de personas.

Luis Carlos Dávalos López cuenta con un caso específico, pues aparece en un reporte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre una acusación contra Rosario Navarro Sánchez, alias La Señora, ligada al CJNG y la única mujer en la lista de los 37 entregados.

María del Rosario Navarro Sánchez, se convirtió en la primera persona en Estados Unidos en ser acusada formalmente de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

Dávalos López es “acusado de conspiración para contrabandear y transportar extranjeros indocumentados en los Estados Unidos, compra y tráfico de armas de fuego a través de intermediarios”.

Mientras que Abraham Macías Mendoza, alias Don Abraham, también es buscado por tráfico de personas. Mismo caso para Rodrigo Pérez Mezquite, alias Don Rodrigo.

Manuel Ignacio Correa, alias El Argentino fue capturado en el marco de una investigación por lavado de dinero, estafas y presuntos vínculos con una red de narcotráfico, según recogen medios locales argentinos.

La lista continúa con Lucas Anthony Mendoza y/o Francisco López Martínez, alias T; Yahir Alejandro Luján Rojo, alias Rojo y Eliomar Segura Torres, alias Helio.

Sobre el primer sujeto hay acusaciones por tener una sustancia con metanfetamina. Rojo cuenta con averiguaciones en Arizona y Helio es requerido en Kentucky.

Otros de los enviados son:

Eduardo Rigoberto Velasco Calderón acusado de lavado de dinero

Gustavo Adolfo Castro Medina es buscado por tráfico de armas y drogas

Juan Carlos Alonso Reyes es acusado de tráfico de drogas

José Pineda Pérez, alias Pretty Boy , acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero

José Torres / José Torres Espinoza, alias Big Joe es buscado por trasiego de drogas.