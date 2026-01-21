México

No solo el CJNG y Cártel de Sinaloa: ellos son los miembros de grupos independientes entregados a EEUU

Son requeridos por el país vecino del norte por diversos delitos

Guardar
Un total de 37 personas
Un total de 37 personas fueron entregadas a EEUU (Infobae México / Jovany Pérez)

Tras la tercera entrega masiva de criminales de México a Estados Unidos, diversos informes destacan el envío de operadores como María del Rosario Navarro Sánchez, alias La Señora, ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Ricardo González Sauceda, alias El Ricky y líder del Cártel del Noreste; así como Daniel Alfredo Blanco, El Cubano, del Cártel de Sinaloa.

Pero, además de los sujetos referidos y que pertenecen a grupos delictivos regionales también hay otros que operaban en estructuras menos conocidas o independientes.

Los sujetos entregados que no forman parte de un grupo regional

De los 37 sujetos enviados a diversas cárceles del país de las barras y las estrellas 20 de ellos no están directamente relacionados con estructuras criminales de nivel regional.

Fidel Félix Ochoa, alias Don Fido es un hombre del que no se especifica su relación con algún grupo criminal y quien es buscado por trasiego de drogas. A pesar de que no se le liga con algún grupo reportes del medio Nmás señalan que estaría relacionado con Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

La lista continúa con Óscar Hernández Flores quien es acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero, mismas acusaciones que pesan sobre Carlos Alberto Guerrero Mercado, El Químico.

Por su parte, Eliezer David Seas Centeno, un sujeto apodado El Picho, fue identificado como integrante de una banda de secuestradores y estaría ligado con trasiego de narcóticos.

Guillermo Isaías Pérez Parra es acusado de trafico de drogas, al igual que Daniel Menera Sierra, alias Dany.

Ligados con tráfico de personas

De igual manera, algunos de los sujetos enviados son acusados de tráfico de personas. Se trata de:

Francisco Arredondo Colmenero, un hombre apodado Pancho que aparece en los registros del Distrito Oeste de Texas en un informe sobre una condena contra un sujeto por tráfico de personas.

Luis Carlos Dávalos López cuenta con un caso específico, pues aparece en un reporte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre una acusación contra Rosario Navarro Sánchez, alias La Señora, ligada al CJNG y la única mujer en la lista de los 37 entregados.

María del Rosario Navarro Sánchez,
María del Rosario Navarro Sánchez, se convirtió en la primera persona en Estados Unidos en ser acusada formalmente de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

Dávalos López es “acusado de conspiración para contrabandear y transportar extranjeros indocumentados en los Estados Unidos, compra y tráfico de armas de fuego a través de intermediarios”.

Mientras que Abraham Macías Mendoza, alias Don Abraham, también es buscado por tráfico de personas. Mismo caso para Rodrigo Pérez Mezquite, alias Don Rodrigo.

Por su parte, Eliezer David Seas Centeno, un sujeto apodado El Picho, fue identificado como integrante de una banda de secuestradores y estaría ligado con trasiego de narcóticos.

Guillermo Isaías Pérez Parra es acusado de trafico de drogas, al igual que Daniel Menera Sierra, alias Dany.

Manuel Ignacio Correa, alias El Argentino fue capturado en el marco de una investigación por lavado de dinero, estafas y presuntos vínculos con una red de narcotráfico, según recogen medios locales argentinos.

La lista continúa con Lucas Anthony Mendoza y/o Francisco López Martínez, alias T; Yahir Alejandro Luján Rojo, alias Rojo y Eliomar Segura Torres, alias Helio.

Sobre el primer sujeto hay acusaciones por tener una sustancia con metanfetamina. Rojo cuenta con averiguaciones en Arizona y Helio es requerido en Kentucky.

Otros de los enviados son:

  • Eduardo Rigoberto Velasco Calderón acusado de lavado de dinero
  • Gustavo Adolfo Castro Medina es buscado por tráfico de armas y drogas
  • Juan Carlos Alonso Reyes es acusado de tráfico de drogas
  • José Pineda Pérez, alias Pretty Boy, acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero
  • José Torres / José Torres Espinoza, alias Big Joe es buscado por trasiego de drogas.

Temas Relacionados

Trafico de personasLavado de dineroEEUUNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

A un año del pleito legal con Maribel Guardia, Imelda Tuñón asegura que “luchar con monstruos” no es fácil

Fue en enero de 2025 cuando la presentadora costarricense anunció que había demandado a la viuda de su hijo Julián Figueroa

A un año del pleito

Sectur inaugura en Madrid “Ventana a México”, espacio que busca promover las artesanías nacionales

La iniciativa presenta una nueva vitrina para los productos artesanales en el mercado europeo

Sectur inaugura en Madrid “Ventana

Se registra sismo en Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Se registra sismo en Guerrero

FMF confirma que Richard Ledezma y Brian Gutiérrez sí pueden jugar con la Selección Mexicana

Javier Aguirre consideró a los dos jugadores de Chivas para tener su primera oportunidad con el Tri, aunque ya jugaron con otro país

FMF confirma que Richard Ledezma

Futuro incierto para Leo Suárez: Pumas ya le buscaría acomodo fuera del club

El club universitario ya habría comunicado al mediocampista que no podrá jugar este torneo al estar cubierto el cupo de no formados en México

Futuro incierto para Leo Suárez:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tres narcocampamentos desmantelados y nueve

Tres narcocampamentos desmantelados y nueve detenidos: el saldo de los operativos hechos por autoridades en Michoacán

Desarticulan célula criminal en Sonora ligada con el homicidio de Nancy Jazmín, mujer ligada al “Chino Rivotril”

FGR aseguró más de 29 mil litros de huachicol tras un cateo en Coatzacoalcos, Veracruz

Capturan a dos estadounidenses en Sinaloa requeridos en Montana por diversos delitos

Quién es “La Señora”, la única mujer que integra la lista de los 37 criminales entregados a EEUU

ENTRETENIMIENTO

Escándalo por falta de precios

Escándalo por falta de precios de boletos para BTS escala y el ARMY exige claridad con memes

A un año del pleito legal con Maribel Guardia, Imelda Tuñón asegura que “luchar con monstruos” no es fácil

Kenia Os revela que ponía nervioso a Peso Pluma cuando él tenía novia: “La pierna se le movía”

Kenia Os habla por primera vez de los inicios de su relación con Peso Pluma a pocas semanas de su primer aniversario

Quién es Óscar Eduardo Alvarado, cantante conocido como “El Chino del Rancho” que fue baleado en Durango

DEPORTES

FMF confirma que Richard Ledezma

FMF confirma que Richard Ledezma y Brian Gutiérrez sí pueden jugar con la Selección Mexicana

Futuro incierto para Leo Suárez: Pumas ya le buscaría acomodo fuera del club

Mauricio Sulaimán felicita a Julio César Chávez Jr. por su regreso al boxeo tras superar problemas de adicciones

Estos son los delanteros que América tendría en la mira para cubrir la posible baja de “La Pantera” Zuñiga"

Santiago Nieto, titular del IMPI, confirma ofensiva contra piratería y marcas apócrifas en el Mundial 2026