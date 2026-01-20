Quién es “La Señora”, la única mujer que integra la lista de los 37 criminales entregados a EEUU

María del Rosario Navarro Sánchez, se convirtió en la primera persona en Estados Unidos en ser acusada formalmente de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

Este 20 de enero de 2026 las autoridades mexicanas entregaron a Estados Unidos a 37 criminales relacionados con delitos de alto impacto, los cuales son requeridos por cortes de aquel país. Sin embargo, únicamente hay una mujer en los registros, María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora”, quien estaría relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El historial criminal de “La Señora” destaca por diversos delitos, entre los que se encuentra el trafico de personas, trafico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.

Según fuentes federales consultadas por Infobae México, Navarro contaba con una orden de captura emitida por el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés).

Además, destaca por ser la primera mujer acusada de narcoterrorismo en EEUU.

“La Señora”: de Jalisco al radar internacional

María del Rosario Navarro Sánchez nació en Jalisco y se convirtió en una figura relevante dentro de las estructuras criminales mexicanas.

Su detención fue realizada el pasado 4 de mayo de 2025 por instituciones mexicanas.

Según reportes previos hechos por Infobae México, Navarro Sánchez habría operado como proveedora de armas, explosivos y apoyo logístico para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales con mayor presencia en ambos lados de la frontera.

Arma asegurada en el operativo donde fue detenida "La Señora". (X/@OHarfuch)

El gobierno estadounidense la señala como la primera mujer mexicana acusada de brindar apoyo para actividades consideradas como terrorismo en su territorio.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación formal en su contra en junio de 2025, en la que se le imputa participación en el tráfico de granadas, armas de alto poder y coordinación de túneles para el contrabando de migrantes hacia territorio estadounidense.

Además, es señalada por presuntamente contrabandear grandes cantidades de dinero y drogas.

De acuerdo con información oficial, “La Señora” habría mantenido una red de contactos en diferentes entidades del país, facilitando el movimiento de recursos para el CJNG.

Entrega e investigación por narcoterrorismo

La entrega de Navarro Sánchez formó parte de un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y estadounidenses, que derivó en la entrega simultánea de 37 personas buscadas por delitos federales.

Su caso cobró notoriedad porque en mayo de 2025 una jueza federal mexicana suspendió temporalmente su extradición tras una apelación de la defensa, que argumentó posibles violaciones al debido proceso.

Fotografía de la detención de "La Señora" Crédito: OHarfuch

La acusación por narcoterrorismo es una de las más graves que enfrentan ciudadanos mexicanos en cortes estadounidenses.

Infobae México documentó que la investigación contra “La Señora” incluyó pruebas sobre movimientos financieros, coordinación de envíos de armamento y testimonios de integrantes del CJNG capturados en operativos anteriores.

Los narcos del CJNG extraditados junto a “La Señora”

En el mismo operativo fueron entregados a Estados Unidos otros integrantes relevantes del Cártel Jalisco Nueva Generación:

Luis Alfonso Navarro Quezada , alias “Pez” , identificado como colaborador del grupo delictivo “Los Hermanos Bonques” afines al CJNG.

José Luis Sánchez Valencia , alias “El Chalaman” , operador clave del CJNG.

Armando Gómez Núñez, alias “Delta1”, líder de “Los Deltas”, célula relacionada con el CJNG.

De acuerdo con fuentes consultadas por Infobae México, estos individuos enfrentan cargos por tráfico de drogas, portación de armas de uso exclusivo del ejército y otros delitos federales.

La entrega simultánea de estos perfiles podría permitir a las autoridades estadounidenses avanzar en procesos judiciales abiertos contra el CJNG.

