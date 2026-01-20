México

Quién es “La Señora”, la única mujer que integra la lista de los 37 criminales entregados a EEUU

María del Rosario Navarro es señalada por los delitos de tráfico de personas, narcotráfico y lavado de dinero, entre otros

Guardar
María del Rosario Navarro Sánchez,
María del Rosario Navarro Sánchez, se convirtió en la primera persona en Estados Unidos en ser acusada formalmente de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

Este 20 de enero de 2026 las autoridades mexicanas entregaron a Estados Unidos a 37 criminales relacionados con delitos de alto impacto, los cuales son requeridos por cortes de aquel país. Sin embargo, únicamente hay una mujer en los registros, María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora”, quien estaría relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El historial criminal de “La Señora” destaca por diversos delitos, entre los que se encuentra el trafico de personas, trafico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.

Según fuentes federales consultadas por Infobae México, Navarro contaba con una orden de captura emitida por el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés).

Además, destaca por ser la primera mujer acusada de narcoterrorismo en EEUU.

“La Señora”: de Jalisco al radar internacional

María del Rosario Navarro Sánchez nació en Jalisco y se convirtió en una figura relevante dentro de las estructuras criminales mexicanas.

Su detención fue realizada el pasado 4 de mayo de 2025 por instituciones mexicanas.

Según reportes previos hechos por Infobae México, Navarro Sánchez habría operado como proveedora de armas, explosivos y apoyo logístico para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales con mayor presencia en ambos lados de la frontera.

Arma asegurada en el operativo
Arma asegurada en el operativo donde fue detenida "La Señora". (X/@OHarfuch)

El gobierno estadounidense la señala como la primera mujer mexicana acusada de brindar apoyo para actividades consideradas como terrorismo en su territorio.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación formal en su contra en junio de 2025, en la que se le imputa participación en el tráfico de granadas, armas de alto poder y coordinación de túneles para el contrabando de migrantes hacia territorio estadounidense.

Además, es señalada por presuntamente contrabandear grandes cantidades de dinero y drogas.

De acuerdo con información oficial, “La Señora” habría mantenido una red de contactos en diferentes entidades del país, facilitando el movimiento de recursos para el CJNG.

Entrega e investigación por narcoterrorismo

La entrega de Navarro Sánchez formó parte de un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y estadounidenses, que derivó en la entrega simultánea de 37 personas buscadas por delitos federales.

Su caso cobró notoriedad porque en mayo de 2025 una jueza federal mexicana suspendió temporalmente su extradición tras una apelación de la defensa, que argumentó posibles violaciones al debido proceso.

Fotografía de la detención de
Fotografía de la detención de "La Señora" Crédito: OHarfuch

La acusación por narcoterrorismo es una de las más graves que enfrentan ciudadanos mexicanos en cortes estadounidenses.

Infobae México documentó que la investigación contra “La Señora” incluyó pruebas sobre movimientos financieros, coordinación de envíos de armamento y testimonios de integrantes del CJNG capturados en operativos anteriores.

Los narcos del CJNG extraditados junto a “La Señora”

En el mismo operativo fueron entregados a Estados Unidos otros integrantes relevantes del Cártel Jalisco Nueva Generación:

  • Luis Alfonso Navarro Quezada, alias “Pez”, identificado como colaborador del grupo delictivo “Los Hermanos Bonques” afines al CJNG.
  • José Luis Sánchez Valencia, alias “El Chalaman”, operador clave del CJNG.
  • Armando Gómez Núñez, alias “Delta1”, líder de “Los Deltas”, célula relacionada con el CJNG.

De acuerdo con fuentes consultadas por Infobae México, estos individuos enfrentan cargos por tráfico de drogas, portación de armas de uso exclusivo del ejército y otros delitos federales.

La entrega simultánea de estos perfiles podría permitir a las autoridades estadounidenses avanzar en procesos judiciales abiertos contra el CJNG.

Puntos relevantes de la noticia

  • María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora”, es la única mujer entre los 37 extraditados este martes a Estados Unidos.
  • Fue acusada de apoyar con armas, explosivos y logística al Cártel Jalisco Nueva Generación.
  • Enfrenta cargos por narcoterrorismo, tráfico de armas y coordinación de túneles para contrabando de migrantes.
  • El caso marca un precedente en la cooperación bilateral y en la inclusión de mujeres en los altos niveles del crimen organizado.

Temas Relacionados

María del Rosario NavarroFBILa SeñoraCJNGEntrega de capos a EEUUEntrega a EEUU37 capos entregadosSeguridadNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Revelan las primeras imágenes de los 37 narcos en EEUU

Van 92 personas acusadas de delitos de alto impacto entregadas a las autoridades de ese país durante la administración de Sheinbaum

Revelan las primeras imágenes de

Brenda Bezares revela lo que hizo con los 4 millones de pesos que Mayito ganó en La Casa de los Famosos México

La participación de la cantante en “¿Apostarías por mí?“ ya está dando de qué hablar

Brenda Bezares revela lo que

Línea 5 del Cablebús: modifican la ruta que conectará Mixcoac con Magdalena Contreras

El gobierno de la CDMX adaptó el trazado por donde pasará el transporte teleférico, el cual será la ruta más larga del sistema Cablebús

Línea 5 del Cablebús: modifican

Estos son los beneficios poco conocidos de la creatina más allá de sus usos para el deporte

Diversos estudios han demostrado que este popular suplemento ofrece también ventajas para el cerebro, la salud ósea y hasta el estado de ánimo

Estos son los beneficios poco

Estas son las películas que están de moda en Google México este día

Con estas historias, Google espera mantener su cuota de mercado

Estas son las películas que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan las primeras imágenes de

Revelan las primeras imágenes de los 37 narcos en EEUU

Ellos son los cinco capos más importantes que fueron entregados a EEUU

Defensa niega que militares golpearan a profesor de la Ibero de Puebla durante detención, pese a señalamientos

Estos son los tres capos mexicanos requeridos por el FBI y enviados a EEUU en esta tercera entrega

Esposados y agachados: así fueron trasladados los 37 narcos a bordo de un Hércules a EEUU

ENTRETENIMIENTO

Brenda Bezares revela lo que

Brenda Bezares revela lo que hizo con los 4 millones de pesos que Mayito ganó en La Casa de los Famosos México

Estas son las películas que están de moda en Google México este día

¿Cuándo y a qué hora ver las nominaciones a los Oscars 2026 desde México?

Luis de Llano ya tomó curso, pero rebasó fecha límite para disculparse, revela Sasha Sokol y pide lo obliguen a cumplir

“Relatos de la Noche” encabeza el ranking de los 10 podcast mas escuchados de Spotify México hoy

DEPORTES

El jugador americanista que tomará

El jugador americanista que tomará el lugar de Gilberto Mora en la Selección Mexicana

Gilberto Mora será baja para los siguientes partidos de México

Juventus vs Benfica: a qué hora  y dónde ver en México el partido de la J7 de la Champions League

¿Hasta cuándo será presentado Miguel Borja con Cruz Azul?

Lorena Ramírez, corredora rarámuri, representará a México en el Hong Kong 100 Ultramarathon 2026