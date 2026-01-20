Esposados y agachados: así fueron trasladados los 37 narcos a bordo de un Hércules a EEUU

Ninguno de los narcotraficantes serán condenados a pena de muerte por EEUU. Foto: SSPC

Este martes 20 de enero fueron trasladados a los Estados Unidos 37 narcotraficantes a bordo de siete aeronaves conocidas como Hércules, bajo un operativo en el que participaron elementos de seguridad federal y de las Fuerzas Armadas.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que su traslado se efectuó debido a que representan una “amenaza real” para la seguridad del país.

Las 37 personas, entre las que se encuentra una mujer requerida por EEUU por apoyar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no enfrentarán la pena de muerte en los Estados Unidos luego de que se estableció el compromiso bilateral de que no será solicitada.

Los narcos fueron llevados a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas.

Así fueron enviados a EEUU los 37 narcos

Algunos de los capos mexicanos que fueron llevados a Estados Unidos este martes. (Especial)

En las imágenes se observa a los narcotraficantes esposados y con la cabeza baja, mientras permanecen sentados en la sala de espera del aeropuerto para ser trasladados a los Estados Unidos a bordo de aeronaves de las Fuerzas Armadas, en las que se observa uno tipo Hércules.

Con este tercer envío suma un total de 92 narcos entregados a las autoridades de EEUU para enfrentan la justicia durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Su arribo a los Estados Unidos se da en un contexto de presión política debido a las exigencias de Donald Trump de combatir a los cárteles para detener el ingreso de fentanilo, lo cual ha llevado al presidente estadounidense a declarar posibles acciones militares por vía terrestre.

Del CJNG al Cártel de Sinaloa: la lista de narcos entregados a EEUU

Foto: SSPC

Ricardo Cortés Mateos, alias “ El Billetón ”, operador financiero del Cártel del Golfo, facción “Los Escorpiones”

Fidel Félix Ochoa, alias “ Don Fido ”.

Óscar Hernández Flores.

Juan Pedro Saldívar Farías, alias “ Z-27 ”, identificado como tercero al mando del Los Zetas.

Luis Alfonso Navarro Quezada, alias “ Pez ”, colaborador del grupo delictivo “Los Hermanos Bonques”, afín al CJNG .

Eliezer David Seas Centeno, alias “El Picho”, integrante de una banda de secuestradores y tráfico de drogas.

Entre los extraditados están "El Ricky" (Cártel del Noreste), "El Señor de la Silla" (Beltrán Leyva), "Payo Zurita", "Delta1" (CJNG) y "El Cubano" (objetivo del FBI), trasladados a distintas ciudades estadounidenses. Crédito: SSPC

Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “ El Cubano ”, operador logístico del Cártel de Sinaloa, quien es considerado objetivo prioritario del FBI.

Carlos Alberto Guerrero Mercado, alias “El Químico”.

Jair Francisco Patrón Tobías, alias, “ H4 ” y/o “Crixus”, hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “El H2”, jefe de plaza del Cártel de los Beltrán Leyva.

Guillermo Isaías Pérez Parra.

Manuel Ignacio Correa, alias “El Argentino”.

Lucas Anthony Mendoza y/o Francisco López Martínez, alias “ T ”.

Yahir Alejandro Luján Rojo, alias “ Rojo ”.

Eliomar Segura Torres, alias “Helio”.

Eduardo Rigoberto Velasco Calderón.

Gustavo Adolfo Castro Medina.

Roberto González Hernández, alias “El 04”, líder de Los Cabrera Sarabia, grupo afín al Cártel de Sinaloa.

Foto: Especial

Heriberto Hernández Rodríguez, alias “Negrolo”, identificado como líder del Cártel del Noreste.

La Señora ”, mexicana acusada de terrorismo en EEUU por apoyar al CJNG, quien también cuenta con una orden de aprehensión por el FBI. María del Rosario Navarro Sánchez , alias “”, mexicana acusada de terrorismo en EEUU por apoyar al CJNG, quien también cuenta con una orden de aprehensión por el FBI.

Ricardo González Sauceda, alias “ El Ricky” , líder regional del Cártel del Noreste.

Francisco Arredondo Colmenero, alias “ Pancho ”.

Luis Carlos Dávalos López.

Daniel Menera Sierra, alias “Dany”.

La mujer enfrenta cargos en el Distrito Oeste de Texas (X/@OHarfuch)

Humberto Rivera Rivera, alias “ El Viejón ”, operador del Cártel de Sinaloa y señalado como objetivo prioritario del FBI.

Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “ Payo Zurita ”, operador logístico del cártel de los Beltrán Leyva.

Abraham Macias Mendoza, alias “ Don Abraham ”.

Julio César Mancera Dozal, alias “ Tortuga ”, integrante de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, padre de Pedro Inzunza Coronel, identificado como segundo al mando del cártel de los Beltrán Leyva.

Pedro Inzunza. Crédito: Especial para Infobae

José Luis Sánchez Valencia, alias “ El Chalaman ”, operador del CJNG.

Juan Carlos Alonso Reyes.

Rodrigo Pérez Mezquite, alias “ Don Rodrigo ”.

Jorge Damián Román Figueroa, alias “El Soldado” e identificado como líder de “Los Malas Mañas”, grupo afín a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Armando Gómez Núñez, alias “ Delta1 ”, líder de “Los Deltas”, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Hernán Geovani Ojeda Elenes, alias “ Inge ”.

José Pineda Pérez, alias “Pretty Boy”.

Gerardo Álvarez Vázquez, alias “El Indio” y/o “El Chayan” presunto responsable de controlar la actividad del narcotráfico en los municipios de Naucalpan y Huixquilucan en Estado de México, así como regiones de la Costa Grande y de Acapulco y Guerrero, fue detenido junto con 14 personas más después de un enfrentamiento con elementos del Ejército y el cual fue puesto a disposición de la Subprocuraduría de Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). FOTO: GUILLERMO PEREA/CUARTOSCURO.COM

José Torres / José Torres Espinoza, alias “Big Joe”.

José Gerardo Álvarez Vázquez, alias “El Indio”, lugarteniente del cártel de los Beltrán Leyva.