Cuál es la mejor hora para tomar colágeno

Personas de distintas edades incorporan suplementos de colágeno en su rutina diaria para cuidar la salud de la piel y las articulaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección del momento adecuado para ingerir colágeno puede influir en la forma en que el organismo lo aprovecha. Diversos especialistas en nutrición y medicina han analizado los potenciales efectos de su consumo en distintas franjas horarias. Aunque no existe un consenso universal, se han identificado ciertos patrones que pueden potenciar sus beneficios.

El colágeno es una proteína esencial para la estructura y función de la piel, las articulaciones y otros tejidos conectivos. El cuerpo humano produce esta proteína de manera natural, pero su síntesis disminuye con el paso de los años. Por esta razón, la suplementación se ha popularizado en diferentes sectores de la población, especialmente entre quienes buscan mantener la elasticidad de la piel o prevenir molestias articulares.

Algunos estudios sugieren que el momento de la ingesta podría modificar la forma en que el organismo absorbe los aminoácidos derivados del colágeno. Un grupo de expertos recomienda tomar el suplemento en ayunas, ya que el sistema digestivo se encuentra más receptivo y libre de otros nutrientes que compitan por la absorción. Esta opción busca maximizar la llegada de los componentes del colágeno a los tejidos diana.

Expertos aconsejan combinar el colágeno con vitamina C para potenciar sus efectos en el cuerpo. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, existen quienes plantean que la noche es el periodo más adecuado, debido a que durante el sueño se producen procesos de reparación y regeneración celular. Tomar colágeno antes de dormir podría aportar los elementos necesarios justo en el momento en que el cuerpo los utiliza para fortalecer estructuras como la piel, los tendones y los cartílagos.

Al margen de la hora, la forma de consumo también adquiere relevancia. El colágeno hidrolizado, por su tamaño molecular reducido, facilita su absorción en el tracto digestivo. Además, combinarlo con vitamina C puede favorecer la utilización en el organismo, ya que esta vitamina interviene de manera directa en la síntesis de nuevas fibras de colágeno.

El horario para tomar colágeno

Especialistas subrayan que la consistencia en la toma es un factor determinante. Elegir una hora fija, ya sea por la mañana o por la noche, ayuda a incorporar el suplemento como parte de la rutina diaria, lo que incrementa la probabilidad de observar resultados a medio y largo plazo.

El colágeno no se asocia únicamente con la estética. Su consumo regular ha sido relacionado con la mejora de la movilidad articular y la reducción de molestias vinculadas al desgaste de cartílagos. Además, se analiza su potencial para reforzar estructuras como uñas y cabello.

Consumir colágeno por la mañana o por la noche depende de las preferencias y el estilo de vida de cada persona. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección entre la mañana y la noche dependerá de las necesidades individuales y de la facilidad para incorporar el suplemento a la vida cotidiana. Consultar a un profesional de la salud antes de iniciar la suplementación es la recomendación generalizada, sobre todo para ajustar dosis y elegir el formato más adecuado.

Estos son los beneficios de consumir colágeno

Mejora la elasticidad de la piel: Favorece una piel más firme y con menos arrugas.

Fortalece articulaciones y huesos: Contribuye a mantener la movilidad y reduce el riesgo de lesiones.

Favorece la salud capilar y de las uñas: Apoya el crecimiento de cabello y uñas más resistentes.

Acelera la recuperación muscular: Ayuda en la reparación de tejidos tras el ejercicio.

Promueve la salud intestinal: Puede reforzar la mucosa intestinal y mejorar la digestión.